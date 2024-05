Nová sluchátka od neotřelého výrobce smartphonů zaujmou nejenom designem

Výrobce Nothing chce být především designovou ikonou, a to jak v oblasti smartphonů, tak i dalšího příslušenství. To ovšem neznamená, že by nová dvojice sluchátek Nothing Ear a Nothing Ear (a) neměla čím jiným zaujmout, právě naopak. Jsou cenově dostupnější a nabídnou i zajímavou výbavu.