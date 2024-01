Elon Musk si vybral smartphone, kterému bude fandit. iPhone to není

Ačkoliv je známé, že Elon Musk používá telefony značky Apple, v nejnovější reklamě na jeho nový elektrický automobil Tesla Cybertruck figuroval překvapivě úplně jiný mobil. Hned několikrát se v klipu, který zvýrazňuje především nabíjecí schopnosti tohoto kolosu s ostrými hranami na čtyřech kolech, objevil model Nothing Phone (1). Je to zvláštní i logická volba zároveň.

Na jednu stranu naprosto chápeme to, že k neobyčejnému automobilu význačnému jeho „kyber“ stylem se hodí právě značka Nothing, která rovněž vybočuje z řady osobitým designem s osvětlenými zády pruhy LED světel. Je to vlastně docela logické spojení.

Na druhou stranu je zvláštní, že si filmaři reklamy vybrali model Phone (1), když na trhu už je nějakou dobu dostupný lepší model Phone (2). Ten poznáte při pohledu na svítící záda docela snadno, jeho „glyf“, tedy tvar světel, je rozdělen na více segmentů. Může to vyvracet dojmy, že by snad šlo o placenou spolupráci, neboť by dávalo daleko větší smysl chlubit se v takovém případě novějším modelem. Takže se nabízí spíše nějaká jiná forma spolupráce, nebo zkrátka jen nějaké osobní sympatie vůči této značce androidích telefonů.

Zařazení Nothing Phonu (1) viditelně zmátlo i fanoušky Cybertrucku. Několik z nich se v komentářích pod příspěvkem na sociální síti X se zájmem vyptávalo, co je to za mobil. Někteří hned dokonce začali spekulovat, zda to nejsou první náznaky nějakého „Tesla phonu“. Neznalost amerických uživatelů vlastně není tak nečekaná, jelikož se Nothing Phone (1) ve Spojených státech ani neprodával, ovšem aktuální druhá generace už ano. Značka si však nadále buduje pověst.

Nothing se každopádně vyznačuje poněkud neotřelým marketingem, který by se dal přirovnat právě k tomu, který razí firmy Elona Muska. Londýnská firma vedená bývalým ředitelem značky OnePlus, Carlem Peiem, například vedle mobilů prodává také designovou značku oblečení nebo pivo. Jejím hlavním produktem jsou ovšem smartphony a sluchátka. Letos se podle spekulací dočkáme dalšího modelu, který však nebude špičkou nabídky, nýbrž dostupnější verzí.