Loajalita jen na oko. Řada applistů by zběhla k Muskovi, zjistil průzkum

Globální tržní podíl Androidu je drtivý, drží totiž 72 procent trhu. Na domácím americkém trhu je však dominantní konkurenční systém od Applu, iOS tvoří více než 50 % tamního trhu. Společnost AddictiveTips se rozhodla zjistit, jak moc jsou američtí mobilní uživatelé loajální vůči značce svého smartphonu, jak to ovlivňuje jejich pracovní život a co by nastalo, kdyby na trh vstoupila jiná značka.

Do průzkumu se zapojilo více než tisíc zaměstnaných Američanů používajících smartphony, z nichž jedna polovina byla uživateli iPhonu, ta druhá pak androidího smartphonu. Mezi dotazovanými bylo 62 % mužů a 38 % žen. Z generačního pohledu bylo zastoupení následující: 17 % respondentů spadalo do generace Z (děti nového tisíciletí), 47 % byli mileniálové (generace Y), 24 % generace X (lidé narození mezi lety 1965 a 1980) a 12 % poválečná generace (generace Baby Boomers).

Z odpovědí respondentů, kteří jsou však jen nepatrným vzorkem ze zhruba 307 milionů Američanů používajících smartphone, vyplynulo, že uživatelé iPhonů jsou ve srovnání s uživateli Androidu vůči značce jejich telefonu loajálnější častěji (94 % vs. 80 %).

V případě applistů je se svým současným telefonem spokojeno 72 % uživatelů, to je více než u androidistů, kteří jsou se svým mobilem spokojeni „jen“ v 66 procentech. Z řad uživatelů iPhonu jsou podle průzkumu nejspokojenější mileniálové (76 %), tedy lidé narození mezi lety 1980 a 1997 vyrůstající paralelně s vývojem moderních technologií, smartphonů a sociálních sítí. V případě uživatelů Androidu je podle průzkumu se současnou značkou svého telefonu nejspokojenější generace Z (78 %), tedy lidé narození po roce 1997.

Nicméně společnost AddictiveTips se zajímala také o to, zdali by uživatelé iPhonu v případě, že by Apple vyřadil ze svého aplikačního obchodu Twitter Elona Muska, převlékli kabát a zběhli k Androidu. Osm procent respondentů si není takovým krokem jisto. Nicméně 60 % uživatelů by tak učinilo. Věrno Applu by tak i přes tento hypotetický krok zůstalo jen 32 % respondentů. Jenže Musk si koncem loňského roku pohrával s myšlenkou, že by v případě vyřazení Twitteru z App Storu vyrobil vlastní telefon. Jak by toto ovlivnilo loajalitu mobilních uživatelů vůči dosavadní značce?

Pokud by Musk uvedl na trh konkurenceschopný smartphone, tak by to se současnou loajalitou mobilních uživatelů dost otřáslo. Mezi respondenty z řad uživatelů iPhonů by totiž 82 % z nich přešlo k Muskovi, mezi uživateli androidích smartphonů by takových bylo o ještě jeden procentní bod více (83 %). Nicméně například u generace Z by ne všichni uživatelé po uvedení Muskova smartphonu „dezertovala“ od současné značky, avšak u těch, kteří v současnosti používají smartphone Applu, by byla podle průzkumu pravděpodobnost přeběhnutí o 15 % vyšší než v řadách androidích uživatelů.

Vyměnili byste svůj současný telefon za smartphone Elona Muska s vlastním operačním systémem? celkem hlasů: 21 Ano, svého iPhonu bych se klidně vzdal/-a. 33 %(7 hlasů) Ano, svého androidu bych se klidně vzdal/-a. 24 %(5 hlasů) Ne, současného telefonu bych se nevzdal/-a. 43 %(9 hlasů)

Průzkum mimo jiné zjistil, že uživatelé androidího smartphonu byli z většiny zaměstnanci (54 %), zatímco v případě uživatelů iPhonu byla většina respondentů na manažerských pozicích (61 %). Z výsledků vyplynulo i to, že uživatelé iPhonů vydělávají ročně více než uživatelé androidů, rozdíl je však malý: 53 tisíc dolarů vs. 48 tisíc dolarů (1,2 milionu Kč vs. necelých 1,1 milionu Kč).

Šedesát procent manažerů z obou táborů pak uvedlo, že lépe vycházejí se zaměstnanci, kteří používají stejný operační systému jako oni. Oba tábory pak na telefonu stráví shodně 38 % pracovních dnů. Z odpovědí respondentů vyplynulo i jedno překvapivé zjištění: z neznámého důvodu je u uživatelů iPhonu výrazně vyšší riziko propuštění ze zaměstnání (o 47 % vyšší pravděpodobnost ve srovnání s uživateli androidích smartphonů).