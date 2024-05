ONLINE: Boj na Giru s počasím. Po protestech je šestnáctá etapa zkrácena

Po volném dni se cyklisté pouštějí do závěrečné třetiny italského Gira. Z původně plánových 206 kilometrů ale po protestech závodníků zbylo ze šestnácté etapy jen 130. Kvůli nízkým teplotám a sněžení odmítali jezdci absolvovat výšlap a hlavně následný sjezd z Umbrail Pass. Po slavnostním průjezdu Livignem se tak jezdci přesunou auty do Prato allo Stelvio a teprve z něj budou závodit do cílového Monte Pana. Šestnácté dějství závodu sledujte od 11.35 hodin v podrobné online reportáži.