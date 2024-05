ONLINE: Giro zamířilo do Alp. Jak si vede Pogačar v královské etapě?

Původně měla etapa vypadat jinak, jenže švýcarské úřady nepovolily vjezd pelotonu na své území, odkud měli cyklisté stoupat do cíle v Livignu.

Organizátoři závodu si však poradili a vymysleli náhradní variantu. A jde o pořádnou výzvu. Vždyť patnáctá etapa obsahuje hned pětici vrchařských prémií a je jednak nejdelší z celého letošního Gira, tak během ní cyklisté nastoupají i nejvíce výškových metrů.

„Je to monstrózní etapa,“ povídá Pogačar z UAE. „Pokud jde o výškové metry a vzdálenost, určitě jedna z nejtěžších, co jsem kdy jel. Určitě uvidíme velké rozdíly. Je to královská etapa, samozřejmě, že bych ji chtěl vyhrát. Ale musíme se soustředit hlavně na náš cíl a pak bychom měli být v pohodě.“

Jet do kopce se začne prakticky hned po startu. Na 37. kilometru, na vrcholu Lordina, je umístěná vrchařská prémie třetí kategorie, ihned po ní následuje dvojkové San Zeno, které má bezmála 14 kilometrů a v průměru 6,6 procent.

Poté následuje dlouhý sjezd a krátká oddychová pasáž. A pak to přijde.

Po 140 kilometrech se cyklisté vydají na náročné Mortirolo, jež má 12,6 kilometru s průměrem 7,6 procent a maximy kolem šestnácti.

Profil 15. etapy italského Gira.

Po krátkém sjezdu a neklasifikovaném výšlapu číhá další jednička – Foscagno se svými patnácti kilometry a 6,4 procentním průměrem. A to ještě není vše.

Cílová páska se nenachází přímo ve městě Livigno, ale nad ním, na kopci Mottolino. „Nechápal jsem, jak tam může být cíl etapy. Vždyť na Mottolino nevede žádná cesta!“ podivoval se Nibali při představování trasy.

Pořadatelé nechali pro dojezd Gira povrch cesty vyspravit a vyasfaltovat. Silnice měří sice „jen“ 4,7 kilometru, ale má v průměru 7,7 procentní sklon. Nejnáročnější pasáž je v samém závěru. Posledních 1,8 kilometru má skoro desetiprocentní sklon s maximem kolem dvaceti.

Kdo na vrchol vystoupá jako první?

Mohl by to být Pogačar, který zatím vládne celkové klasifikaci. Po včerejší časovce vede už od 3:41 minuty před druhým Geraintem Thomasem z Ineosu a 3:56 před třetím Danielem Felipem Martínezem z Bory.

Jan Hirt z Quick-Stepu se po své neoblíbené časovce propadl na 13. místo s mankem 9:41 minuty.

Jak si nejen on povede, sledujte online.