Chceme, abys vyhrál etapu. Pogačar „pouze“ plnil přání kolegů a Hirt oslňoval

Do sobotní horské zkoušky ze Spoleta na apeninský vrchol Prati di Tivo vstupoval jezdec týmu UAE s tím, že pošetří síly a nechá o vítězství bojovat únik.

Jenže pak mu jeho domestici řekli: „My ti vše nachystáme na další triumf.“

A takové nabídce zkrátka nemohl kanibal v růžovém dresu odolat.

„Když jsme přejeli první kategorizované stoupání dne a odstup na únik stále nepřerostl dvě minuty, přijel za mnou Mikkel Bjerg. Chtěl, abychom to zkusili na vítězství. Naprosto si věřil v tom, že dokáže tu ztrátu udržet,“ vyprávěl Pogačar.

Jeho slova potvrdil i šéf týmu Mauro Gianetti. „To jeho týmoví kolegové požádali Tadeje, aby jel pro etapu. On jim jen oplácel jejich úsilí.“

Jak Bjerg Pogačarovi slíbil, tak i učinil. S pomocí Vegarda Stake Laengena nedovolili úniku více než dvě a půl minuty volnosti, a zasloužili se o pořádnou frustraci přítomných jezdců.

Mezi nimi byl i Romain Bardet, který po časovce ztrácel ze čtrnáctého místa přes pět minut. Francouz v barvách týmu DSM přijel do Itálie se snem o celkovém pořadí, jenže hned v průběhu první chaotické etapy do Turína ho zbrzdily střevní potíže. Další dny se z nich postupně oklepával a snažil se pouze minimalizovat ztráty.

Sobotní horská zkouška měla být dnem, kdy se do boje o přední místa zase vrátí. Ale štěstí nestálo na jeho straně.

POPRVÉ V HORÁCH. Peloton pod dohledem apeninských vrcholů a televizní helikoptéry stoupá v osmé etapě Gira.

Vedle tvrdě pracujícího Bjerga s Laengenem na čele pelotonu se mu do cesty připletli ještě nespolupracující účastníci úniku. Ze čtrnácti jezdců v odjeté skupině se našlo hned několik, kteří nechtěli vydat ani watt navíc budováním náskoku. A tak bylo už daleko před cílem jasné, že se Bardet celý den trápil marně.

V závěrečném stoupání se snažil držet skupiny favoritů, ale už šest kilometrů před cílem začal ztrácet a do cíle nakonec dorazil na dvacátém místě. A v celkovém pořadí se našel o dvě příčky níž než ráno. Tedy přesný opak toho, co byl před startem jeho cíl.

„Byl to dost otravný den. Psychicky mě ubíjel. Dostali jsme od UAE dvouminutový obojek a vyplýtvali úplně zbytečně spoustu sil. Nevím, co k tomu říct víc,“ shrnul své zklamání.

Dost příležitostí pro všechny

Vedle Bardeta rozkopalo UAE sobotní plány nejspíš i většině zbylých jezdců v pelotonu. „Pogačarovci“ nenechali bojovat o vítězství nikoho jiného, neulehčili těžký den v horách sprinterům. Jako by potřebovali dominovat všem, všude a bez oddechu. Ostatně podobně jako jejich kapitán.

Sám Pogačar to ale tak nevnímá.

Jaký kanibalismus? „Vždyť z osmi etap jsem vyhrál jen tři,“ oponoval v sobotu.

„To znamená, že pět dalších měli k dispozici moji soupeři, a to mi připadá, jako dostatek příležitostí pro všechny.“

RUTINA. Tadej Pogačar odbavuje na Giru už třetí šampaňské pro vítěze etapy.

Do svých matematicky přesných výpočtů ale jaksi zapomněl promítnout i to, že v jedné z těch pěti etap skončil druhý a v další vyděsil k smrti sprintery razantním nástupem jen tři kilometry před cílem.

„Je mi jasné, že je z toho někdo znechucený. Ale já jezdím pro tým, který mě platí, a pro kluky, kteří pro mě pracují,“ odbil Pogačar možné kritiky na tiskové konferenci.

Pravdou ale je, že soupeři, kteří strávili s Pogačarem v sobotu nejvíc času, měli v cíli pro něj a jeho tým pouze slova uznání.

„Myslel jsem, že bych mohl mít dnes šanci, ale Tadej byl neskutečný,“ líčil Daniel Martínez, lídr Bory a průběžně druhý muž celkového pořadí. „Klobouk dolů před UAE, jak skvěle to pro Tadeje nachystali,“ doplnil ho průběžně třetí Geraint Thomas z Ineosu.

„Já myslím, že když Tadej vidí příležitost vyhrát, tak ji prostě využije,“ shrnul sobotní dění věčně usměvavý lídr Vismy Cian Uijtdebroeks.

Belgický cyklista Cian Uijtdebroeks se v osmé etapě vrací do bílého trikotu.

„Mikkel a Vengard odvedli skvělou práci, zaslouží si k večeři pořádnou porci těstovin,“ vtipkoval o svých kolezích Felix Großschartner. A zároveň vysvětlil, proč je celý tým ochotný vydávat pro Pogačara energii, i když je to zcela nad plán: „Je tak krásné pro Tadeje pracovat. On to prostě vždy dokáže dotáhnout k vítězství.“

Hirtův příslib

Bezchybně si v konkurenci největších hvězd vedl na Prati di Tivo Jan Hirt.

S Julianem Alaphilippem zbytečně se vysilujícím v úniku, Mauri Vansevenantem ztrácejícím daleko před cílem a potlučeným Timem Merlierem byl Čech pro tým Quick-Step posledním majákem naděje v sobotní etapě.

POSLEDNÍ PŘEŽIVŠÍ. Ostrému tempu Rafala Majky na Prati di Tivo odolávala jen hrstka nejsilnějších. Mezi nimi byl i Jan Hirt, který si zrovna na konci skupiny upravuje dres.

Úvodní týden Grand Tour mu zatím vychází jak nikdy předtím a páteční ztráta v časovce na tom nic nezměnila. Na start ve Spoletu dorazil v dobré náladě a hlásil: „Cítím se skvěle.“

V závěrečném stoupání se pod tempem Großschartnera a Rafala Majky tavil jeden lídr za druhým, on se ale stále držel bezpečně zadních kol největších favoritů.

„Hirt na Giru nepřestává udivovat,“ objevilo se během výšlapu na profilu týmu na sociální síti X. Když zbývaly do cíle dva kilometry, přibyla i Hirtova fotka s popiskem: „Neuvěřitelný Čech je stále na čele!“

Nedlouho poté už Hirt neustál změny tempa od Pogačarových protivníků, podařilo se mu ale limitovat ztráty, a do cíle dorazil na čtrnáctém místě s minimálním odstupem. „Jan předvedl parádní jízdu,“ přidal uznání i oficiální profil Gira.

Už v sobotu koketoval Hirt s myšlenkou nějaké odvážné akce, vzhledem k průběhu dne od ní ale nakonec upustil.

Jaké představení ale je v jeho silách, až pro něj nastanou příznivé podmínky? Čeští fanoušci se opět jednou mají na co těšit.