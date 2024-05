Hektický rok a hledání týmu. Už nebudu jen doplňovat mezery, říká Karel Vacek

Italská druhodivizní stáj Corratec mu po loňské sezoně neprodloužila smlouvu. Na delší čas se tak Karel Vacek ocitl bez angažmá. Teprve od února získal nové ve španělské druhodivizní formaci Burgos BH.

„První část mé sezony byla proto hektická a určitě ne taková, jakou bych si představoval,“ říká třiadvacetiletý cyklista, starší bratr českého mistra Mathiase Vacka.

Především kvůli dlouhému shánění týmu?

Přesně tak. A potom samozřejmě i kvůli zasvěcování v Burgosu. Když jste v týmu nováček a navíc přijdete až ve chvíli, kdy už je sezona rozjetá, není jednoduché se integrovat. Závodní programy už měli rozjeté a rozepsané.

Adrián Llopis @adrianllopisc 💥 𝗢 𝗙 𝗜 𝗖 𝗜 𝗔 𝗟 💥



📝 El equipo BURGOS BH ha anunciado el fichaje de KAREL VACEK procedente del equipo CORRATEC.



✍🏻 Firma hasta el año 2024. https://t.co/NsqZHjGDSt oblíbit odpovědět

I s řečí to bylo složitější?

S tou ani tolik ne. Jak pravidelně trávím kvůli tréninkovým podmínkám zimu ve Španělsku, tak se ve španělštině domluvím dobře. Horší bylo, že jsem zkraje sezony spíš jen doplňoval mezery v programu, když jim někdo vypadl.

Například na worldtourovém klání Kolem Baskicka?’

Ano, to v mém původním plánu nebylo. Zaskakoval jsem za kluka, který před startem onemocněl. Prostě jsem bral, co bylo, a pracoval jsem s tím.

Načež jste si v kopcovité čtvrté etapě Baskicka v úniku dojel pro třetí místo. Jenže stalo se tak v den, kdy rozhodčí etapu po těžkém pádu Vingegaarda, Evenepoela a dalších cyklistů dočasně zneutralizovali.

To bylo na jednu stranu samozřejmě blbé, protože rázem vzniklo velké napětí. Ale je to cyklistika, pády se dějí, musíte s tím počítat. Asi bych na nikoho neházel, že to byla jeho vina. Šlo o pád jako každý jiný jen s tím rozdílem, že tentokrát postihl hned několik z nejlepších cyklistů světa. Ovšem když jsem se toho dne probil do úniku, pochopitelně jsem nemohl předvídat, že později někdo takový spadne.

Po těchto událostech však nejspíš nebylo jednoduché se koncentrovat na zbytek etapy, když i vaši skupinku uprchlíků rozhodčí zastavili a nevěděli jste, co bude dál.

Ani jsme nevěděli, co se vlastně stalo. Jen nám řekli, že došlo k pádu a že tam organizátorům chyběla sanitka, takže se čekalo na doktora. Ale vůbec jsme nedostali informace, koho ten pád postihl a jak vážný byl, to vše nám potom řekli až v cíli. Nicméně naší šestce, co šlapala v úniku, později rozhodčí oznámili: Hele, balík bude zneutralizovaný a časy etapy také, ale vás šest si o vítězství v etapě zazávodit může. Z pohledu jezdce, který byl odjetý, se takovou šanci snažíte využít – i když to byla kvůli tomu velkému pádu kontroverzní etapa.

Jak moc vás následné třetí místo potěšilo? Bylo důležité i pro získání lepší pozice v týmu?

Mě to samozřejmě potěšilo. Ověřil jsem si dobrou formu, ačkoliv mi bylo zároveň líto těch, kteří se toho dne zranili. V tom nebezpečném místě ve sjezdu, kde Vingegaard a ostatní upadli, jsme i my v úniku měli co dělat, Francouz Burgaudeau tam také vyjel mimo trať, ale podařilo se mu situaci ustát.

Burgos BH @BurgosBH 🔝🥉 Una gran tercera posición en la #Itzulia2024 pone en valor el trabajo realizado por Karel Vacek desde su llegada al Burgos BH



📝 Crónica y declaraciones del checo tras su primera escapada como morado 👇🏻



https://t.co/BPRAGnB3Z1 oblíbit odpovědět

Teď už jste se konečně zapracoval do týmu a druhá část sezony by tedy měla být méně hektická?

Určitě. V květnu sice máme méně závodů, ale v červnu a červenci by měli i mě nastavit normální závodní program, už nebudu jen někde vyplňovat mezery. Sezona je ještě dlouhá, rozhodně se na závody kvalitně připravím.

Jaké máte na programu?

Nejprve jednorázovky a menší etapák ve Francii. Potom je v červnu mistrovství republiky. A i na červenec bychom měli mít dobrý program. V srpnu tým počítal s Vueltou, ale nakonec na ni nezískal divokou kartu, takže teď vymýšlejí náhradní program.

Bylo to velké zklamání? Přece jen Burgos dostával v předchozích letech coby domácí druhodivizní tým divokou kartu na Vueltu pravidelně.

Bylo to nečekané rozhodnutí organizátorů. Posledních sedm let Burgos zvali každý rok a loni jel tým Vueltu hodně dobře. Letos jsme navíc v žebříčku nejlepší druhodivizní španělský tým. Ale já v tu dobu, kdy se o naší účasti rozhodovalo, ani moc neřešil, jestli pojedu nebo nepojedu Vueltu. Tou dobou pro mě bylo nejdůležitější hlavně najít nějaký tým, abych mohl během roku normálně závodit.

Váš bratr Mathias letos cílí na olympiádu v Paříži a věří, že získá jediné české místo pro silniční závod v Paříži. Dojde tedy opět i na vaši bratrskou výpomoc na mistrovství republiky? Stejně jako loni, kdy jste mu pomohl k českému titulu?

Určitě. Jako bráchové nemáme jinou šanci než si na mistráku pomoci. Mathias má stále možnost na olympiádu jet, já už ne. Takže pokud bude mistrák směrem k české nominaci hrát roli, uděláme to tak, abych mu pomohl vybojovat si místo v Paříži. Je mu jen jednadvacet, Paříží by to pro něj s olympiádami rozhodně končit nemělo, ale bude pěkné, pokud se na ni dostane už letos.

Loni touto dobou jste startoval na Giru. Co říkáte tomu, jak si na tom letošním vede Jan Hirt?

Myslím, že je zatím vidět, že se na Giro zase dobře připravil. Byl na přípravě v Kolumbii, tam to má rád. A Quick Step nemá v závodě lídra na celkové pořadí, takže Honza má obrovskou šanci jet na sebe a do desítky celkového pořadí by se mohl v pohodě dostat. Výkonnost na ni má.