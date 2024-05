Skeetař Korčák v boji o olympijské místo skončil na ME v Lonatu čtvrtý

ME ve sportovní střelbě z brokových zbraní Lonato (Itálie) Skeet

Muži: 1. Korte (Něm.) 52, 2. Semeněnko (Rus.) 50, 3. Kobzaruk (Ukr.), 4. Korčák, ...v kvalifikaci 22. Prokop, 28. Tomeček, 31. Stránský, 34. Nýdrle (všichni ČR). Družstva: 1. Británie 365, 2. Itálie 360, 3. Česko (Korčák, Prokop, Nýdrle) 359. Ženy: 1. Bacosiová (It.) 56, 2. Anastassiouová (Fr.) 51, 3. Turulová (Rus.), ...v kvalifikaci 14. Šumová, 23. Kučerová, 28. Šindelářová (všechny ČR). Družstva: 1. Slovensko 352, 2. Itálie 350, 3. Kypr 349, ...5. Česko 337. Junioři: 1. Mignozzetti (It.), ...v kvalifikaci 12. Petrásek, 20. Charvát, 32. Veselý (všichni ČR). Družstva: 1. Itálie 358, ...4. Česko 341. Juniorky: 1. Nemberová (It.), ...5. Lusková, v kvalifikaci 21. Bravencová, 22. Mlíková (všechny ČR). Družstva: 1. Itálie 333, ...4. Česko 323.