Koželuhová je po prvním kole Czech Ladies Open v Berouně dvanáctá

Turnaj série Ladies European Tour (par 72, dotace 300 000 eur) - po 1. kole

1. Williamsová (Wales) 63, 2. Nuutinenová (Fin.), Hedwallová (Švéd.) 65, 4. Swayneová (Am. Pan. ostr.) 66, ...12. T. Koželuhová 68, 27. Kousková 69, 77. Váchová, Macková, Davidson Spilková, Napoleaová všechny 73, 96. Melecká, Váňová obě 74, 116. Melichová, am. Hlinomazová obě 76, 122. Vlašínová 77, 129. am. Vodičková 79, 131. am. Barcalová 81, 132. E. Koželuhová (všechny ČR) 82.