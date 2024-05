ONLINE: Giro vjíždí do Apenin. Zasadí Pogačar na Prati di Tivo další úder?

Umbrijské město Spoleto je nezaměnitelné především díky majestátnímu Papežskému hradu tyčícímu se na skále nad městem a středověkému akvaduktu, který ohromuje výškou 76 metrů.

ONLINE: Osmá etapa Gira d’Italia Sledujeme v podrobné online reportáži.

Obě pamětihodnosti mají cyklisté z náměstí Giuseppe Garibaldiho, odkud do sobotního dějství vyráží, jako na dlani. Spoleto je v kalendáři Gira už po osmé, ještě nikdy tu ale nestartovala čistě horská etapa.

Stoupání začíná hned po startu, nejprve rozehřívacím Forca di Cerro, po kterém následuje první horská prémie dne na Forca Capistrello. Šestnáctikilometrové stoupání s nestálým sklonem může hned v první hodině etapy napáchat v pelotonu značné škody.

Už na třicátém sedmém kilometru mají závodníci v nohách přes dvacet tři kilometrů stoupání, ve střední části trasy ale etapa přece jen povolí a obtížnějším kopcům se vyhýbá.

Odpočinek končí u paty Croce Abbio, horské prémie třetí kategorie, ze které se sjede přímo až k Prati di Tivo. Během čtrnácti kilometrů naberou cyklisté více než tisíc výškových metrů a sklon vozovky málokdy klesne pod 7 %.

Na Giru se toto apeninské stoupání objevuje teprve podruhé, více ho znají jezdci z menších etapových závodů. Například letos v dubnu tu vrcholila etapa Gira d’Abruzzo, kterou ovládl Alexej Lucenko. A před třemi lety si zde při Tirrenu-Adriaticu pětikilometrovým sólem řekl o celkové vítězství Tadej Pogačar.

Možná je to už ohrané, ale i v sobotu je proto největším adeptem na vítězství právě jezdec týmu UAE v růžovém dresu. Nebo že by snad jednou zůstal v klidu a umožnil bojovat o vítězství třeba odvážlivcům z úniku? A co ostatní závodníci v nejlepší desítce celkového pořadí – pokusí se tentokrát zaskočit oni Pogačara?

