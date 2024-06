Už mám papíry na hlavu. Menšík po bezchybné maturitě vyhlíží Wimbledon

I kvůli zranění sleduje probíhající prostějovský challenger, největší mužský turnaj v Česku, pouze jako divák.

„Mrzí mě to, stejně tak jak mě mrzelo, že jsem nemohl startovat na Roland Garros. Tady jsem hrál svůj první challenger kariéry, startoval jsem na volnou kartu. Takže emočně mám k Prostějovu velmi blízko. Grandslam a domácí turnaj je vždycky to nejvíc, co si můžete zahrát, takže doufám, že se tu zase objevím příští rok,“ přeje si Menšík návrat na domácí kurty.

Vynucenou pauzu mu způsobila poraněná šlacha v lokti. „A sval brachialis,“ povídá znale. „Trápí mě to delší dobu, už od přechodu z betonu. Ale nikdo nedokáže pořádně říct, co to způsobilo,“ dumá prostějovský talent.

Teď už každopádně zahájil přípravu na travnatou část sezony. A náležitě se těší, třebaže na nejvyšší úrovni odehrál na trávě dosud jen dva zápasy.

„Postupně zatěžuji ruku, tak, jak mi řekli doktoři. Ještě nemám úplně dokončenou osifikaci pažní kosti, pak věřím, že budu v pořádku. Teď přidáváme na intenzitě a objemu, abych byl co nejdříve konkurenceschopný na úroveň ATP,“ poodkrývá.

Jakub Menšík (vpravo) během prostějovského turnaje UniCredit Czech Open. Vedle něj sedí šéf prostějovských tenistů Miroslav Černošek.

Kvůli problému musel lehce změnit svůj styl podávání. „Ale není to nic, co byste běžným okem poznali,“ uklidňuje. Hlavní cíl do nadcházející části dlouhé sezony je jasný: Wimbledon, třetí grandslam sezony.

„Šance, že nastoupím, je velká. A každým týdnem se zvyšuje. Ideálně bych chtěl stihnout i jeden dva turnaje předtím, abych se dokázal rozehrát,“ maluje si Menšík.

Olympiáda nejspíš uteče

Z probíhajícího Roland Garros se odhlásil těsně před začátkem soutěže, do poslední chvíle s týmem věřil, že by na francouzský grandslam mohl nastoupit.

„Tenis je náročný sport, máte sezonu jedenáct měsíců z dvanácti, možná i proto se zranění kupí,“ uvažuje Menšík, zatímco po očku sleduje kamaráda Víta Kopřivu, který zatím na centrálním dvorci v Prostějov Aréně zápasí s Italem Travagliou.

„Teď, když už jsem v tréninku, tak je to příjemnější, než když jsem nemohl hrát,“ povídá.

Zranění jsou i Menšíkovi prostějovští parťáci Jan Kumstát, finalista juniorského Australian open a Jiří Lehečka, aktuální česká jednička.

„Když vidíte jak je sezona náročná, může se nějaké zranění stát. Ale když se podívám zpětně na svoji manažerskou kariéru, tak letošní souběh zranění je mimořádný. Přáli jsme si, aby nám to tu letos Kuba ukázal v plné parádě, je to takový symbol prostějovského tenisu. Ale je nesmysl, aby si startem v Prostějově nějak poničil kariéru,“ povídá šéf prostějovských tenistů Miroslav Černošek.

Kvůli výpadku přijde Menšík s nejvyšší pravděpodobností i o olympijské hry. Poslední turnaje, na nichž mohl získat body do olympijské kvalifikace, byly právě Roland Garros a prostějovský challenger.

„Je mi pořád 18, musím uvažovat taky nad dlouhodobou stránkou. Kdybych šel do rizika, mohlo by se na to nalepit spoustu dalších problémů nebo by z toho mohlo být i chronické zranění. Takže proč se zhuntovat už takhle mladý?“ má jasno Menšík.

Volno využil nejlépe, jak mohl

Vynucenou pauzu zasvětil studiu, v květnu totiž skládal maturitní zkoušky. Úspěšně. Menšík ze čtyř předmětů dostal čtyřikrát za jedna. „Určitě to nebylo tak, že jsem nehrál kvůli maturitě,“ směje se.

„Ale samozřejmě, když jsem měl volno a nemohl jsem nic dělat, tak jsem využil čas, abych se poctivě naučil. Jsem rád, že i tohle už je za mnou, že už to můžu hodit za hlavu a říct si, že mám papíry na hlavu. Je to o starost méně, teď už se můžu věnovat stoprocentně tenisu,“ plánuje.

Jako dlouhodobý cíl pro tuto sezonu si stanovil účast na prosincovém turnaji Next Gen ATP Finals. Na juniorské obdobě turnaje mistrů startuje osm nejlepších tenistů do jedenadvaceti let.

S nadsázkou řečeno však už teď může považovat letošní sezonu za úspěšnou. Po loňské sezoně totiž opakoval: „V dalším roce bych se chtěl dostat alespoň k osmdesátému místu.“