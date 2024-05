ONLINE: Další sprinterská pobídka. Cyklistům stojí v cestě jediná překážka

V pondělí sprinterům v krátkém stoupání před cílem málem vyfoukl souboj o vítězství lídr závodu Tadej Pogačar (UAE Emirates). Ani teď na nejrychlejší muže v pelotonu nečeká na konci pouze předvídatelná placka.

ONLINE: 4. etapa Gira d’Italia Sledujeme v podrobné reportáži

Na metě pěti kilometrů do cíle budou muset překonat kilometr a půl dlouhý stoupák s pětiprocentním sklonem. Pokud se jim to podaří, zabojují o triumf. To samozřejmě v případě, že před nimi nepojede ujetá skupina, což je ve čtvrté zkoušce spíše nepravděpodobné.

Profil čtvrté etapy Gira d’Italia.

V první polovině etapy se sice celou dobu mírně stoupá a vše vyvrcholí kopcem třetí kategorie Colle del Melongo (7,5 km, 4,8 %) v polovině trasy, v následujících 100 kilometrech, z velké části podél pobřeží Ligurského moře, však budou mít sprinterské týmy dostatek času případné uprchlíky stahovat.

Pogačar v pondělí ukázal, že chce vyhrávat snad všechny etapy, do kterých nastoupí čili ani nyní by nebylo překvapením, kdyby se v závěru o něco pokusil.

Sprinteři budou muset být ostražití. Svoji třetí etapu na Grand Tour, druhou na Giru, včera ve spurtu vybojoval Belgičan Tim Merlier (Soudal Quick-Step). O vítězství připravil mohutným finišem druhého v pořadí – domácího Jonathana Milana.

Třiadvacetiletý Ital, který od této sezony jezdí za Lidl-Trek, už jednu vyhranou etapu na Giru má. Loni navíc domácí talent opanoval i hodnocení bodovačky.

Oslavné gesto Tima Merliera v cíli třetí etapy Gira

První sprinterský dojezd se příliš nevydařil Australanům, jak Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), tak Caleb Ewan (Jayco AIUla) skončili mimo první desítku. Tu uzavíral další ambiciózní Ital Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling), který by mohl opanovat etapu na Giru třetí rok v řadě.

Zatímco růžový dres by měl zůstat v bezpečí, ten fialový pro lídra bodovačky je k mání. Merlier, který ho obléká, a Milan mají stejný bodový součet. Další závodníci už jsou vzdálenější, ale klání teprve začíná.

Dojedou si tentokrát sprinteři pro jistější úspěch, nebo je opět vystraší Pogačar?

Sledujte v online reportáži.