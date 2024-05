Ne, na Vueltu ne, dal najevo Pogačar. Vingegaard posílá pozdravy z Mallorky

„Hmm, na konec sezony mám už jiné plány,“ odpovídá na otázku Slovinec. „A Vuelta v nich rozhodně nefiguruje.“

O možnosti zaútočit na „treble“ z podniků Grand Tour sice uvažoval v nepříliš dávné minulosti Alberto Contador, jenže posléze se o tuto ďábelskou trojkombinaci ani nepokusil. Navíc nikdy k takovému útoku nevystavěl ani základní předpoklad v podobě double Giro - Tour.

Posledním cyklistou, jenž se v sezoně na všech Grand Tour umístil v top 10, byl Ital Gastone Nencini, první na Giru, devátý na Tour a šestý na Vueltě. V roce 1957.

Tedy před 67 lety.

Loni startoval na všech třítýdenních podnicích rovněž Sepp Kuss. Z pozice superdomestika týmu Jumbo obsadil 14. místo na Giru a 12. místo na Tour, načež senzačně ovládl Vueltu.

Pogačar má však letos v hledáčku jiný historický zápis. Ten v podobě trojkoruny Giro - Tour - titul mistra světa v jediné sezoně. Na něj zatím dosáhli pouze Eddy Merckx v roce 1974 a nečekaně Stephen Roche v sezoně 1987.

Zároveň by také mohl Pogačar srovnat rekord Gira v podobě pěti vyhraných etap v růžovém dresu během jednoho ročníku. Ten dosavadní drží předválečný hrdina Learko Guerra a znovu Eddy Merckx.

Slovinec Tadej Pogačar během sedmnácté etapy italského Gira.

Pogačar už sice na letošním Giru pět etapových vítězství má, jenže „jen“ čtyři v maglia rosa. „Že bych přidal ještě jedno? Pokusit se můžu,“ zasměje se. Vzápětí všem dopředu oznámí, o kterou etapu má eminentní zájem.

„Ta čtvrteční do Padovy to rozhodně nebude, v té si to rozdají sprinteři. Páteční středně kopcovitá etapa do Sappady bude nejspíš svědčit úniku. Ale sobotní horská etapa vedoucí dvakrát přes Monte Grappu bude ikonická, ta mě láká. Chystají se na ni davy slovinských fanoušků, bude to velké.“

V úterý jsem přemýšlel o konci kariéry

Přestože musí být Pogačar unavený nejen ze sedmnácti dnů na trati Gira, ale i z každodenního mediálního kolečka, zvládá ho zatím v podobném stylu jako své závodění. Jednou větou: není to nuda. Živě komunikuje s reportéry, jeho odpovědi nejsou fráze, tu a tam vytáhne i nějaký ten vtípek.

Ve středu dostal i otázku, jak by se zachoval, kdyby najednou přestal vítězit.

„Třeba v úterý večer jsem byl tak utahaný, že jsem přemýšlel o konci kariéry,“ odvětil, hned však pro jistotu upřesnil: „To je vtip.“

Prozatím každopádně o vítězství nemá nouzi, ve své stále krátké profikariéře jich už nasbíral 75.

Ve středeční dolomitské etapě, která byla co do počtu nastoupaných metrů třetí nejtěžší v tomto ročníku, sice po dalším vítězství sáhnout mohl, ale nakonec tak neučinil. Přenechal ho v úniku jedoucímu mladému Němci Georgu Steinhauserovi, zatímco sám se spokojil s tím, že na posledních dvou kilometrech odjel jakoby nic skupině Daniho Martíneze a Gerainta Thomase a nadělil jí 18 sekund.

Průběžně čtvrtý Ben O’Connor, bojující s nachlazením, jich ztratil dokonce 59. „Co tomu říkáte?“ ptali se pak Pogačarova superdomestika Rafala Majky.

„O’Connor ztratil? My se zepředu moc neohlížíme,“ prohodil polský cyklista.

Pogačar naopak vysoce ocenil jediného muže, který cílového průsmyku Brocon dosáhl před ním: „Jsem velmi šťastný, že Steinhauser dnes vyhrál. Patřil už do původního úniku dne a poté, co byla jeho skupina dostižena, vydal se do úniku znovu. Takové bojovnosti si cením.“

Ovšem stejně jako umí lídr Gira pochválit, nezdráhá se i označit chování, kterému příliš nerozumí.

„Byla to vážně zvláštní etapa. DSM s Bardetem nejprve v její půli bláznivě ve sjezdu sjížděli uprchlíky, aby vzápětí opět nechali uprchlíky odjet. Moc jsem jejich chování nerozuměl.“

Celkově už po středě vede o 7:42 minuty.

„Hlavně musím dát pozor, aby se mi nic nestalo,“ říká. „I sprinterská etapa může být v tomto směru nebezpečná.“

O tom, co dokáže způsobit pád v pelotonu, do kterého se nevinně připletete, by mohl od závodu Kolem Baskicka dlouze vyprávět Jonas Vingegaard, Pogačarův úhlavní sok na posledních třech ročnících Tour.

Dostane obhájce titulu do Francie zelenou?

Zda dojde k jejich vzájemnému souboji na Tour také letos, nad tím se stále vznášejí mnohé otazníky.

Nyní se objevila zpráva, že Dán si v tomto týdnu také užívá nějaké ty kopce, jen ne v Itálii, nýbrž na Mallorce.

Na sociálních sítích se objevily jeho fotografie z kavárny na vrcholu Coll de Sóller, kde při tréninku pozdravil své fanoušky.

Lukáš Ronald Lukács @lucasaganronald Jonas Vingegaard is already training at Mallorca at Coll de Soller. 😍



Also with a little talisman, a butterfly tattoo. 🦋



📷: Ca'n Topa Cafe https://t.co/LD9JX0Yvus oblíbit odpovědět

Merijn Zeeman, sportovní ředitel stáje Visma, již dříve oznámil, že Vingegaard nepojede Tour, pokud nebude jeho výkonnost na nejvyšší úrovni. Teď tým Visma potvrdil, že o budoucím závodním programu dánského cyklisty dosud nebyla učiněna žádná rozhodnutí.

„Plánovali jsme, že tento týden se začne připravovat i v těžším terénu,“ podotkl trenér Tim Heemskerk. On i Vingegaard jsou ohledně rychlosti zotavování optimističtí. Kouč však zároveň připomíná: „Aby se Jonas dostal do optimální formy, musíme vykonat ještě spoustu práce. Nezapomínejte, že v nemocnici dva týdny ležel, v takové pozici ztrácí vaše tělo svaly i pružnost.“

Další jezdci týmu chystajícího se na Tour se momentálně připravují na vysokohorském kempu v Sieře Nevadě. Jmenovitě Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Steven Kruijswijk, Dylan van Baarle a Tiesj Bennot.

Ze Španělska se přesunou do francouzského Tignes a pak na závod Dauphiné. Po něm by se měli dozvědět zásadní informaci, zda na Tour bude Vingegaard jejich lídrem, nebo zda se jím opět jednou nečekaně stane Sepp Kuss.

Na tuto informaci se značnou dávkou zvědavosti rozhodně čeká i Tadej Pogačar.