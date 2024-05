Tajemství Pogačarovy dominance? Utekl jsem ze stereotypu, prozradil

Bassano del Grappa/Řím (Od našeho zpravodaje) - Ohromující nadvláda to byla. Tadej Pogačar ovládl Giro se šesti etapovými triumfy a největším náskokem za posledních 59 let, jenž činil 9.56 minuty. „Někteří lidé by teď mohli říkat, že je tyran nebo kanibal, protože chce vyhrát všechno,“ podotkl jeho sportovní ředitel Joxean Fernández Matxín. „Ale my jsme placeni za to, abychom vítězili. Ne abychom rozdávali v etapách dárky.“