Kulturní šok ve Španělsku. Böhm kouči nejdřív nerozuměl, pak poznal blázinec

Böhm, jenž předtím působil v pražském USK a má za sebou tři americké sezony, zakončil premiérový ročník v Tizoně Burgos s průměrem necelých pěti bodů a 14 minut na zápas. Kvůli zranění ale nemohl naplno zasáhnout do play off, v němž jeho tým vypadl v semifinále Final Four. Jeho vítěz si zajistil povýšení do první ligy, nejkvalitnější národní soutěže v Evropě.

„Už v březnu jsem si zranil pravý palec u nohy a dostával jsem se z toho až do konce sezony,“ přiblížil český basketbalista v pondělí na reprezentačním srazu. „Na začátku se zdálo, že nejde o vážný problém, ale pak mi našli, že jsem si v palci natrhl vaz, a byl jsem mimo asi dva a půl měsíce. Když jsem se začal znovu připojovat k týmu, tak zrovna začalo play off, takže bylo skoro nemožné vrátit se do rotace.“

Jak moc vás mrzel závěr sezony, ve kterém jste nebyl stoprocentně fit?

Hodně. Hráli jsme Final Four, kde jste prakticky dva zápasy od ACB. Byla to velká příležitost, ale po prohraném semifinále jsme si řekli, že jsme ještě nebyli připravení a že máme na to postoupit příští rok.

Jak hodnotíte sezonu celkově?

Po týmové stránce na nás nebyla velká očekávání, protože jsme byli ve druhé lize nováčci. Ale před sezonou přišel trenér Diego Ocampo a klub se úplně otočil. Celou dobu jsme se pohybovali v top osmičce, chvíli jsme dokonce bojovali i o první místo, ze kterého se jde rovnou do ACB. Měli jsme příležitosti jít na přímý postup nebo vyhrát semifinále, ale měli jsme hodně mladý kádr a týmy, se kterými jsme prohrávali, měly vyšší hráčskou kvalitu a násobně větší rozpočet.

Individuálně jste spokojený?

Přizpůsobit se pro mě bylo hodně těžké, jelikož jsem přišel do skoro rozjeté sezony. První zápas jsem odehrál ještě za USK, pak se během týdne udál můj přestup. Přišel jsem do rozjetého vlaku, do jiné kultury a jiného týmu, ale postupně jsem se do toho dostával a před zraněním už jsem měl dobré zápasy i stabilní roli. Takže je škoda, že jsem se zranil, protože kdo ví, jak jsem sezonu mohl dohrát. Ale určitě to pro mě byl obrovský hráčský krok a hrozně moc jsem se toho naučil.

Diego Ocampo o Davidu Böhmovi „Do zranění se hodně zlepšovat, na hřišti i mimo něj. Dobře střílel, bránil o moc lépe než dřív, jeho řeč těla byla také dobrá a dělal mi radost. Bohužel pak přišlo smolné zranění.“

Kouč Ocampo vede i českou reprezentaci, jak se vám s ním spolupracovalo?

Snaží se hráče hodně učit, aby basketbal pochopili. Některé jeho metody jsou docela náročné na psychiku, ale když si zvyknete a pochopíte, že chce, abyste se zlepšili, tak může nabídnout spoustu skvělých věcí nabídnout.

Funguje v klubu stejně jako v reprezentaci, kde často zastavuje hru a vysvětluje?

Řekl bych, že v klubu je ještě o dost horší. Tady jak mluví anglicky, tak se nedokáže tolik uvolnit, ale v Burgosu jsou tréninky ve španělštině. Co jsem začal ke konci sezony rozumět, tak jsem si říkal: „Ty kráso, jsem nevěděl, že je to až takhle bláznivý.“

Teď už španělštinu ovládáte?

Měl jsem doučování, takže už rozumím, ale mluvit je docela těžké.

V čem jste se pod Ocampem nejvíc posunul?

Hraje hodně běhavý a agresivní basket, takže jsem se zlepšil rychlostně, což mi teď říkají i kluci v nároďáku. A zlepšil jsem se taky v obraně a mentalitě. Diego chce, aby se hráči soustředili na celý trénink i celý zápas, takže jsem udělal pokrok v tom, abych se koncentroval na herní plán a svoji roli.

Jakou úroveň má druhá španělská liga?

Je v ní zajímavý mix mladých hráčů, kteří jsou obrovsky talentovaní a atleticky úplně jinde, ale nemají takovou herní inteligenci, a starších hráčů, kteří hráli deset patnáct let ACB. Kvalita je vysoká, basket se hraje více hlavou, člověk si musí na jiný styl zvyknout.

Kromě vás v soutěži působí ještě dva další Češi, Richard Bálint a Ondřej Hanzlík.

S Ríšou jsme byli hodně v kontaktu, protože jsme tím procházeli spolu. Sledoval jsem jeho zápasy, psali jsme si po nich. Taky s přesunem na začátku hodně bojoval, ale zlepšil se, takže myslím, že i pro něj to byl dobrý krok.

David Böhm (vlevo) z českého výběru proti řeckému reprezentantovi Thomasi Walkupovi.

Zahráli jste si proti sobě?

Ano, potkali jsme se. Ve druhém zápase jsem byl zraněný, ale v prvním bylo super si konečně s někým promluvit česky.

Aktuálně jste s českou reprezentací, se kterou vás čeká turnaj výběrů do 23 let ve Španělsku. Co od srazu čekáte?

Plán je, abychom se všichni individuálně zlepšili a zvykli si na Diegův styl a pochopili jeho systém. Na turnaj s nějakými výsledkovými očekáváními nejedeme.

Máte nějaký plán, kdy byste se chtěl posunout do nějaké nejvyšší ligy?

To je těžké říct. Mám ještě co zlepšovat ve druhé španělské, chci si v ní upevnit roli a získat stabilnější minuty. A pak uvidíme. I když samozřejmě doufám, že se mi to někdy povede.