Podprůměrný výkon, mají jasno čtenáři. Nejlépe dopadli Staněk a Provod

Známkování probíhá jako ve škole: jednička je nejlepší, pětka nejhorší.

Na hraně průměru balancují pouze tři fotbalisté. Nejlépe dopadl brankář Jindřich Staněk (2,49), který sice dvakrát inkasoval, zvlášť u první branky míč vyrazil hodně nešťastně, ale v průběhu utkání tým několikrát podržel.

„Když se podíváme na průběh, tak měli mnohem víc šancí na to, aby vstřelili ještě hezčí góly,“ zhodnotil po zápase.

Těsně za ním skončil s hodnocením 2,52 Lukáš Provod, autor výstavní branky, která dala českému výběru naději. Být to gól vítězný, slávistický záložník by byl za hrdinu.

Třetí skončil smolař utkání Robin Hranáč (2,62), který se nachomýtl ke zmíněné situaci u první obdržené branky, kdy se míč od jeho holeně odrazil přímo do sítě.

Do té doby přitom působil jistým dojmem a v případě lepšího výsledku by nejspíš slyšel chválu ze všech stran. V závěru to však byl on, kdo kvůli teči minul Netův centr, po kterém padla vítězná branka.

„Věděli jsme, že to bude bolet a že se budeme muset bránit. Taky přesouvat a padat do střel. Mrzí nás, že nakonec dostaneme dva ušmudlané, smolné góly,“ smutnil Provod.

Zbytek týmu v očích čtenářů neobstál ani trochu. Lepší trojku by ještě dostali Tomáš Holeš (2,81) a střídající Mojmír Chytil (2,83) s Ondřejem Lingrem (2,95).

Nejvíce zklamali ti nejzkušenější včetně kapitána Tomáše Součka (3,28). Vladimír Coufal (3,52) či Patrik Schick (3,91) by už dostali čtyřku, úplně nejhůře pak dopadl sparťanský útočník Jan Kuchta (4,17).

Antonín Barák, Petr Ševčík a Tomáš Chorý neodehráli potřebných dvacet minut, takže v celkovém výčtu chybí.

„Nebyl to ideální výkon. Nechali jsme se zatlačit příliš hluboko, nepodrželi jsme balon. Musíme dát rychle hlavy nahoru a připravit se na Gruzii. Hrajeme už v sobotu,“ měl jasno trenér Ivan Hašek.

