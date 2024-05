Hirt, osmý muž Gira: Příjemný pocit. Pomohl mi Arensman, jel jako motorka

Je takové umístění splněním představ, s nimiž jste do závodu vstupoval?

Myslím, že je to docela dobré umístění, i vzhledem k tomu, že letos tu byly dlouhé časovky. Přestože mi tentokrát nevyšel žádný únik, nemám se za co stydět. Je to příjemný pocit.

V poslední horské etapě jste se držel se skupinou Gerainta Thomase ještě půldruhého kilometru před vrcholem druhého výšlapu na Monte Grappa. Co se dělo pak?

Už mě bolely nohy, tak jsem zpomalil. Ale nepanikařil jsem a doufal, že si je zase dojedu ve sjezdu do cíle. Jenže když jsem se potom k nim v klesání z Monte Grappa opravdu blížil, byl tam na trati ještě jeden kopeček a v něm jsem zase ztratil.

Zařadil jste se tedy do stíhací skupiny průběžně šestého Thymena Arensmana.

A ten mi pomohl, protože jel jako motorka.

Dokonce jste s ním znovu stahovali skupinu před vámi.

Protože Arensman po závěrečné rovině doslova letěl. Já mu sice jednou prostřídal, ale víckrát to nešlo. Jak říkám: motorka.

Jaká byla ve vašich očích Monte Grappa? Geraint Thomas o ní říká, že nejzrádnější je tím, že stoupání na ni trvá až neskutečně dlouho.

Jel jsem ji v roce 2017 na mém prvním Giru, ale ani nevím, z jaké strany, vůbec jsem si to teď nevybavoval. První výjezd na ni byl dnes fajn, jel se mi dobře. A ten druhý vlastně taky, jen už tam ke konci nebyla ta síla.

Češi v top 10 na Grand Tour 5. místo: Roman Kreuziger - Giro 2011

5. místo: Roman Kreuziger - Tour 2013

6. místo: Leopold König - Giro 2015

6. místo: Jan Hirt -

Giro 2022

7. místo: Roman Kreuziger - Tour 2010

7. místo: Leopold König - Tour 2014'

8. místo: Roman Kreuziger - Tour 2009

8. místo: Jan Hirt –

Giro 2024

9. místo: Leopold König - Vuelta 2013

10. místo: Roman Kreuziger - Tour 2016 Pozn. S podmínkou, že závěrečná sprinterská etapa v Římě pořadí nezmění.

Kdybyste shrnul celé toto Giro, čeho si ceníte nejvíc? Co byl pro vás nejsilnější zážitek?

Že jsme tu měli super partu a celý tým jsme si ho užili. Máme tři vyhrané etapy a top 10 v celkovém pořadí a navíc ještě možnost na čtvrtou etapu zítra v Římě (se sprinterem Merlierem). Pro tým i pro mě samotného to bylo dobré Giro.

V horských etapách jste za celé tři týdny neměl ani jednu vyloženou krizi, dojížděl jste je okolo 10. místa. Také toho si ceníte?

Nevystřelil jsem v některé z těch etap vyloženě nahoru jako jindy, ale dobré je, že to bylo pořád takové konstantní.

Do úniku, na rozdíl od Gira 2022, by vás týmy z první desítky pořadí letos v podstatě ani nepustily, ne?

To je jasné. Jediná šance, kdy jsem asi mohl být v úniku, byla v desáté etapě, kdy na nás ostatní v úniku něco najeli Bardet se Zanou. Tehdy kdybych se do něj dostal s nimi, byla by to ještě jiná písnička. Zkusil jsem pak jít do úniku v další etapě, ale to už mě ostatní týmy dopředu pustit nechtěly.

Jste prvním Čechem, který se na Giru dvakrát umístil v top 10. Co to pro vás znamená do budoucna?

To nedokážu říct. Uvidíme, co bude dál. Být v top 10 na Grand Tour je rozhodně fajn. Už jsem tu v minulosti skončil šestý a vyhrál etapu, takže nejsem vyloženě na větvi z toho, že jsem znovu v desítce, ale je to samozřejmě příjemné.

Co vás v sezoně čeká dál?

V pondělí určitě nepůjdu na kolo a v úterý uvidím. Pak bych měl jet Kolem Švýcarska a asi i republiku.

Jednoznačným vládcem Gira se stal Tadej Pogačar, což takřka každý už před startem závodu očekával. Přesto, překvapuje vás jeho deset minut náskoku a naprostá dominance, s jakou tu po celé tři týdny jezdil?

Někteří se s ním snažili závodit v podstatě jen na začátku Gira, pak všichni rychle pochopili, že to nemá nejmenší smysl. Potom už nikoho z dalších jezdců top 10 víceméně ani nezajímal, protože si jel svůj vlastní závod.