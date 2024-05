Zaútočíš? Přísně tajné! Jak si Thomas na větru otestoval růžového muže

Už když se spolu v pátek v Riccione sešli na startu, Tadeji Pogačarovi to nedalo. Otočil se na Gerainta Thomase a zeptal se: „Pojedete dneska naplno? Zkusíte to?“

Velšan se jen usmál: „Přísně tajné.“

A tak bylo víceméně zřejmé, že to nebude úplně klidný den, byť tak na papíře vypadal.

Etapa bez jakéhokoliv hodnoceného stoupání – určená od počátku typickým sprinterům. Kapučínko, pohodička, Itálie. Proč to nezbořit trochou nervozity z Tour, řekli si v Ineosu.

Francouzská Grand Tour je pověstná závoděním na bočním větru, které trhá peloton na cucky. V minulosti na něj doplatilo spoustu velkých jmen. Před čtyřmi lety třeba i jistý Tadej Pogačar.

Tehdy ztratil po akci Ineosu minutu a nebýt nadpozemské časovky na Planinu krásných dívek, právě kvůli tomuhle zaváhání by Tour prohrál.

„V roce 2020 jsem se kvůli větru hodně stresoval. Teď ale věřím týmu, který na větru umí závodit. Starali se o mě a bylo mnohem snazší ten den přečkat,“ uvedl růžový muž.

Čtyři roky jsou totiž dlouhá doba.

Jeho současná verze vypadá naprosto odolně vůči jakémukoliv druhu neopatrnosti, která ho málem připravila o první titul na Tour.

I tak šlo v pátek o osvěžující novinku.

Terezíny na italském Giru? To je věc skoro nevídaná. „Podobně častá jako rozmočené těstoviny,“ napsal web Cyclingnews.

Tentokrát ale po cestě od Jaderského moře k Boloni museli být všichni ostražití. Ineos několikrát svým soupeřům pocuchal nervy, vyzkoušel jejich pozornost v jinak ospalém dni.

💨 IT'S ALL KICKING OFF!



The wind has played a part and there are a few groups now, with @MilanJonathan_ slightly dropped#GirodItalia pic.twitter.com/cy1CQJZzk5 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2024

Nejdůležitější útok přišel 62 kilometrů před cílem.

A přestože ho mnozí v pelotonu čekali, takový Jonathan Milan, král letošních spurtů, se nechal nachytat.

„Rychle jsme se přes vysílačky dohodli a šlápli do toho. Bylo fajn pustit se do útoku,“ líčil Thomas, jak jeho tým přijel na špici balíku a peloton natrhal na části, až i zmiňovaný Pogačar byl několikrát vystaven nepříjemnému větru.

K ničemu to nakonec nevedlo, vítr trochu ustal a všechny skupiny se sjely.

Jako varovný prst ale celá akce posloužila náramně.

„Byli jsme na to připraveni. V dnešní době, kdy se můžete na cokoliv podívat přes Google Maps, už málokdy někdo něco podcení. Všichni jsme byli ostražití,“ líčil Pogačar.

Giro začíná až teď

Jednu věc to ale ukázalo.

Možná je mu už 37 let a co do absolutní výkonnosti, nejlepší roky už má nejspíš za sebou. Co ale Geraintu Thomasovi nikdy nechybělo, to je odvaha. Odvaha pouštět se do zdánlivě prohraných bitev, které věří, že dokáže zvrátit na svou stranu.

Jednu z nich vlastně svádí i na letošním Giru proti mladšímu a ve všech ohledech lepšímu Slovinci.

JSEM ZA TEBOU, KAMARÁDE. Geraint Thomas (vlevo) a jeho stín Tadej Pogačar.

Že by se ale Velšan vzdal? Ani nápad.

„Až teď, o víkendu začíná to pravé Giro. Nejprve časovkou a pak královskou etapou,“ připomněl sobotních rovinatých 31 kilometrů a nedělní bolavou pouť přes Mortirolo s cílem v Livingu.

Na šílených 222 kilometrech závodníci nastoupají 5 400 metrů.

„Velký, velký den,“ uvedl Thomas ve svém podcastu Watts Occurring. „Plánem pochopitelně je být agresivní, až přijde správná chvíle. Musím věřit, že budu mít dobré nohy. Ale hlavní je pokusit se závodit. Určitě to na Tadeje budeme chtít vyzkoušet.“

V sobotu to asi nepůjde, Slovinec je podle všeho na časovku připraven perfektně.

V zimě jí věnoval daleko více času. Upravil pozici, UAE nasypalo spoustu peněz do technických vylepšení. Má to svůj důvod – na Giru je 72 kilometrů proti času, na Tour 59.

Tadej Pogačar hned po projetí cílem deváté etapy Gira začal s vyjížděním na časovkářském speciálu.

„Když máte čtyři časovky ve dvou hlavních cílech sezony, musíte se jim věnovat. Tadej strávil spoustu času ve větrném tunelu, kde pracoval na své aerodynamice. A bavilo ho to, protože cítí, že se díky tomu zlepšuje,“ říká sportovní ředitel Matxin Joxean Fernandez.

Thomase – jednoho z nejlepších mužů pro celkové pořadí v jízdě proti čas – to ale pochopitelně nezastraší. Momentálně je třetí, dvě minuty a 56 sekund za Pogačarem, ale jen 16 sekund za Danim Martínezem.

Jistě doufá, že se mu nějaká porce sekund povede smazat už v sobotu.

„Jen budu muset tuhle časovku zajet líp než tu první,“ směje se. „Ale jsem na to připraven. Usednout na kolo a jet tak rychle, jak jen dokážu.“

Před týdnem v sedmé etapě měl „jeden z těch dnů“, kdy se svým výkonem vůbec spokojený nebyl. Skončil až desátý, na Pogačara ztratil skoro dvě minuty, přišel o druhé místo a trápil se hlavně v závěrečné pasáži do kopce. Sobotních totálně rovinatých 32 kilometrů by mu mohlo vyhovovat víc.

A kdyby náhodou ne, nedělní etapa do Livigna, případně další horské dny ve třetím týdnu nabídnou další velké šance na zvraty v celkovém pořadí.

„Neděle bude velký den. Šest hodin závodění, pak odpočinek ve vysoké nadmořské výšce a blok těžkých etap. Teprve o tomto víkendu Giro skutečně začíná,“ má Thomas jasno.

Zdá se, že je připraven.