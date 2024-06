Nejsem ňouma z Litoměřic. Jednou chci vést nároďák, říká Trenér sezony Šotnar

„A také bych rád trénoval přední evropský tým,“ tvrdí 37letý kouč, jenž se po historickém zápisu přesunul ze Slunety do Pardubic.

S čím jste do Ústí nad Labem přicházel před třemi a půl roky?

Vyzkoušet si, jestli na to mám. Jsem člověk s velkými sny. Chci být jednou trenérem národního týmu, chci jednou trénovat v Evropě. Věděl jsem, že musím udělat krok vpřed z Litoměřic. A Sluneta mi tu možnost nabídla, musel jsem se rozhodnout ze dne na den. Hrozně mě podpořila žena, protože hodně lidí mě od toho odrazovalo. V té době Sluneta nebyla v nejlepší kondici, v ideálním období. Mluvilo se i o osobě šéfa klubu Tomáše Hrubého, vyšel článek: Jdeš ke Slamákovi, těš se! Ale za tři roky jsem zbořil nějaké mýty o ústeckém basketu.

Jak se s Hrubým spolupracovalo? Často jde proti proudu.

Tomáš je specifický, nevšední člověk. My si vybudovali vzájemný respekt, výběr týmu nechal na mně. Když něco řekl, platilo to. Ne vždy jsme spolu souhlasili, měli jsme hodně horkých debat, ale šlo nám o to stejné. Udělat pro Ústí co nejlepší výsledek. Což se povedlo.

Kde se vezme touha trénovat reprezentaci, když jste skrytý v první lize v Litoměřicích?

Moje životní krédo je mít sny, které mě ženou dopředu, k tomu si dávat postupné cíle a dělat pro to každý den co nejvíc. Od pozice hlavního kouče české reprezentace i trenéra předního evropského týmu jsem pořád daleko, ale jsem mu o hodně blíž než před třemi roky.

V semifinále s Děčínem jste třeba řekl: Spíš postoupíme my. Sebevědomí je naučené, nebo je ve vás?

Získal jsem ho v Ústí postupně. Když jsem přicházel, nebyl jsem tak pevný v kramflecích, když jsem mluvil před hráči nebo o cílech. Ale když se začalo vyhrávat a dařit, i já si uvědomil, že nejsem jenom nějaký ňouma z Litoměřic, že něco umím. Postupně mi sebevědomí možná narůstalo. Ale důležitá vlastnost je pro mě i pokora a tu se snažím v sobě držet. Nelítám v oblacích. Udělali jsme úspěch, cítím, až mě to chytne, sám sebe pochválím, co jsme dokázali. Zatím to beru jako dobře odvedenou práci. Moje osoba se hodně staví na piedestal, byl jsem sice důležitou součástí, ale lidí kolem úspěchu je víc, zejména hráči. Na analýzu mého sebevědomí je ještě čas.

Ovlivnili vás v něm i Američané?

Ano. S Děčínem a v celém play off to byla strategie, kterou jsem odkoukal od svých Američanů nebo jiných trenérů. Pokud chcete něco vyhrát, musíte nejdřív přesvědčit sám sebe a lidi kolem. Hráči mi při oslavách přiznali, že když jsem jim v lednu říkal, že budeme hrát finále, ťukali na čelo a smáli se tomu v šatně. Hlavně Češi. Američané ne, ti šli hrát o titul od první minuty. Bylo důležité, že jsme české jádro dokázali přesvědčit, že můžeme uspět. Mohlo to působit jako silné řeči, ale kdo mě zná, tak ví, že pokora mi nechybí. Ale nechtěl jsem působit alibisticky, schovávat se za něco, že když postoupíme do play off, bude to úspěch. Už mě nebavil ten cíl, že když uděláme nadstavbu A1, budeme všichni spokojení. Myslím, že tým na finále měl, ale to i Opava, Pardubice, Děčín, Brno. Ale naše mentalita se proti Pardubicím a Děčínu ukázala jako dobrá a sebevědomí nám možná trochu v play off pomohlo.

Máte graf jako ve filmových Básnících, do nějž jste si místo pozitiv a sociálních jistot zanesl výraz „kouč nároďáku“?

(smích) Teď jsem asistent Diega Ocampa u reprezentace a ta práce mě baví. Určitě to nevidím v krátkodobém horizontu, potřebuju se ještě hodně učit. Moje kariéra může být ještě dlouhá, takže kdyby se mi za deset patnáct let povedlo stát se repre trenérem, byl bych rád. Když to bude za dvacet let, taky zlobit nebudu. (úsměv)

Jak s odstupem času hodnotíte sezonu?

Byla skvělá, možná i snová. Až všechno odezní, sednu si a zapřemýšlím nad tím, co se nám povedlo. Vnitřně cítím, že to bylo něco neskutečného. Hrozně si vážím toho, že jsem toho mohl být součástí.

Jak těžké bylo zkrotit individuality, které jste měl v týmu?

To byl základ úspěchu. Podařilo se nám tým vhodně poskládat, ale to bylo A. B bylo, aby uměl hrát pohromadě. A to se víceméně dařilo, ačkoli to nebylo vždy stoprocentní. Dokázali jsme dát individuality dohromady a díky tomu jsme byli úspěšní.

Proč jste se rozhodl odejít do Pardubic? Fungují jako organizace na vyšší úrovni než Ústí?

Nabídky začaly přicházet už v loňském roce a svému agentovi jsem říkal, že jsou tři kluby, kam bych z Ústí šel: Nymburk, Opava a Pardubice. Za mě fungují jako profesionální organizace, máte okolo sebe silnější realizační tým, uvnitř to neřídí jen dva lidi, ale je tam nějaká struktura, lepší marketing, starost o fanoušky. Taky sportovní ředitel, generální manažer, prezident. A tohle jsem hledal. Sluneta se za tři roky hrozně posunula, ale jestli jí něco chybí, tak právě toto, věci uvnitř. Aby tento výsledek nebyl ojedinělý, ale mohl se stávat častěji. Líbila se vize Pardubic, jak chtějí propojovat mládež, vytvořit nové české jádro.

V Bekse se loučí většina hráčů, postavíte nový tým?

To bylo i součástí jejich vize. Končí jedna generace, kolem které se to tam stavělo pět let, výborní hráči Tomáš Vyoral, David Pekárek, cizinci. Máme podepsaných pět hráčů a tým se tvoří. Pro mě to není nic nového, my jsme v Ústí každý rok podepisovali půlku mužstva.

V Ústí vše viselo na Američanech, jak to bude v Pardubicích?

Viselo to na Američanech, ale ve finále byl úspěch založený na tom, že jsme nějaké české jádro dokázali během tří let vytvořit. Karlovský, Haiblík, Nábělek, přidal se Žikla, a než se zranil, tak i Váňa, k tomu samozřejmě kapitán Láďa Pecka, to bylo dost kvalitních hráčů. Věřím, že do Pardubic si během tří let najdou cestu dobří čeští hráči. I když to nebude jednoduché, trh není zase tak široký, plno hráčů má podepsáno.

Počítáte s velkým tlakem?

Já si ho budu vytvářet i sám na sebe, jsem ambiciózní, chci uspět. A když se mi nedaří, jsem sám sobě největším kritikem. Ale věřím tomu, že na sebe nebudu muset být v Pardubicích až tak moc zlý, že to bude fungovat. Tuším, že začátek bude těžký, tým bude úplně nový, fanoušci i vedení budou muset být trpěliví. Asi nikdo nečeká, že v září budeme nejlepší basketbalový tým v Česku.

Šotnarovy milníky s Ústím první medaile v historii

první finále v historii

první semifinále v historii

3. místo po dlouhodobé části

11 výher v řadě

122 bodů v zápase

A do budoucna? Bude cílem vaší pardubické mise titul?

Na rodinné oslavě s pohárem mi říkali, že je dobré, že jsme s Ústím skončili druzí, abych měl co překonávat. A že věří, že do tří let se to stane v Pardubicích. Já tomu věřím taky, ale bude to nějaký proces. Jsem člověk s velkými sny a pardubické angažmá bych zvednutím poháru jednou rád zakončil.

Vezmete si s sebou do Pardubic z Ústí hvězdu Tye Nicholse?

Je to nejlepší hráč, jakého jsem kdy trénoval. Hodně mě překvapil jeho charakter. Po sezoně jsme spolu mluvili, netají se, že naše spolupráce by vyhovovala i jemu. Samozřejmě pokud dostáváte nabídky z německé, polské soutěže a z půlky Evropy za velmi slušné peníze, bude se rozhodovat. Na druhou stranu mi řekl, že pro něj peníze nejsou na prvním místě. Teď si dá pár týdnů na rozmyšlenou, doufám, že se rozhodne správně a půjde se mnou do Pardubic.