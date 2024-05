Černý na konci Gira: Za letošek jsem se dostal domů jen na 23 dnů

Co se vám teď nejdřív vybaví, když se řekne Giro 2024?

Že už je konec.

A co třeba déšť?

Ten nebyl až takovým problémem. Počasí jsme celkově měli docela dobré, až poslední týden pršelo. Což se dá vydržet. Minulý rok (kdy pršelo od prvních dnů) to bylo horší. Nasbírali jsme nějaká etapová vítězství, i pár dalších věcí se nám tu povedlo, v týmu je dobrá nálada.

Návrat na třítýdenní závod po delší odmlce vám tedy nečinil potíže?

Ne. Ty tři týdny jsou samozřejmě dlouhá doba, ale dají se zvládnout. Rozhodně je lepší být tu až do konce, než když jsme se loni už po devíti dnech museli kvůli covidu balit.

Jak se vám pracuje pro Tima Merliera?

Tim je v pohodě. Víme, že ve sprintu je nejsilnější, proto se mu snažíme v kopcích co nejvíc vyhovět, aby neměl žádné problémy s časovým limitem a byl potom co nejčerstvější do sprinterských etap.

S takovou prací máte bohaté zkušenosti už z Vuelty 2021, kde jste společně se Zdeňkem Štybarem v kopcích obdobně pečovali o lídra bodovací soutěže Fabia Jakobsena.

Je to tak. Snažíme se, aby tu v horách Tim moc netrpěl a ve sjezdech a po rovině naopak pro něj taháme v grupetu co nejrychlejší tempo. V neděli v Římě to s ním ve spurtu ještě jednou zkusíme.

Jak byste celkově hodnotil vaši letošní sezonu? Povedla se vám časovka na Tirenu - Adriatiku, kde jste skončil pátý, ale především jste odváděl černou práci pro tým.

Sezona je zatím dobrá. Mám smlouvu v Quick Stepu ještě na další rok, to mě uklidňuje. Sice jsem nebyl letos moc doma, což mě kvůli přítelkyni mrzí, ale byla teď za mnou během Gira na Gardě a přijede i do Říma, tak aspoň tak. Od ledna jsem se dostal domů dohromady jen na 23 dnů.

Jen třiadvacet?

Dost málo, co? Ale je to práce jako každá jiná a k téhle prostě patří, že jsme furt pryč. Pomáhá mi, že mám přítelkyni, která to respektuje a vždycky za mnou přijede, když může.

V Římě si tedy po poslední etapě uděláte krátkou společnou dovolenou?

Ani moc ne, už se taky těším domů. V pondělí se zase vracíme a po chvíli volna se začnu chystat na další část sezony.

Tu odstartujete ve druhé polovině června na mistrovství republiky v Jevíčku?

Jo, tam bych chtěl jet. Uvidíme, jak na tom po volnu budu fyzicky a psychicky, ale chci se tam ukázat.

A vzít si zpátky dres mistra republiky v časovce?

Taky. Ještě tak moc dopředu nevidím, ale minimálně časovku bych na republice rád absolvoval.

Další program už tušíte? Možnost jet pro Merliera i na Vueltě se nerýsuje?

Nevím. V týmu se často nominace řeší až na poslední chvíli. Zatím mi nikdo neříkal, že bych měl letos jet ještě jednu Grand Tour. Spíš bych měl startovat na Czech Tour a Kolem Slovenska. Tam se mi v minulosti dařilo, je to blízko domů, příjemné prostředí.