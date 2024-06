Ústí našlo náhradu za strůjce stříbrného zázraku Šotnara, přichází Reimer

„Všichni vědí, že chci dávat šanci mladým, talentovaným českým klukům. Před třemi lety se to s Honzou Šotnarem vyplatilo a stejný pocit mám i u Tomáše. Po několika mnohahodinových rozhovorech jsem usoudil a vycítil, že to opravdu chce. Je ambiciózní a má to v hlavě srovnané,“ představil Hrubý nováčka, který byl v Sokolu pražském hlavním trenérem, ale vedl i extraligové týmy U17 a U19. Asistoval tam také bývalé děčínské trenérské ikoně Pavlu Budínskému, když v pražském klubu působil. Na jevišti NBL je poprvé.

Reimer dostal nabídku od Slunety v úterý a hned ho oslovila. „Je to pozice hlavního trenéra v ligovém klubu, kterou podle mě chce dělat každý mladý český trenér. Měl jsem sice závazky, ale jsem rád, že mi na Sokole pražském vyšli maximálně vstříc,“ poděkoval Reimer. „I pro ně je dobrá vizitka, že dostali trenéra do nejvyšší soutěže.“

Ústecký basketbal prožil pohádkovou sezonu, nejúspěšnější v dějinách klubu. Probojoval se do finále s Nymburkem, získal historické stříbro a svoji návštěvnost vyzdvihl do rekordních výšin na průměr 1 306 diváků. Šotnar, který se přesunul do Pardubic, zanechal nesmazatelnou stopu, zbořil i několik dalších milníků Slunety.

„Tomáš Reimer je Šotnarovi typově podobný, to srovnání bude slýchat často. Ale jsem přesvědčený o tom, že svou misi zvládne. Snadné to mít nebude, naskočil do rychlíku NBL, do stříbrného týmu, ale já razím heslo Kdo se bojí, nesmí do lesa. A Tomáš se toho rozhodně nebojí,“ odtušil šéf Hrubý. „Věřím, instinktu, který jsem měl i se Šotnarem, že to bude dobré a že budeme naše skvělé fanoušky opečovávat jako doteď dobrými výkony.“

Hrubý oslovil více kandidátů, ale přiznává, že Reimer u něj stál vysoko. Někteří jiní se zalekli. „Měli respekt a spíš se báli, to člověk vycítí. I Tomáš má respekt, kdyby ne, je to špatně. Dali jsme vysokou laťku, chceme ji držet. Už kvůli divákům.“

Sluneta Ústí - BK Děčín, 7. zápas semifinále play off NBL. Dojatý ústecký šéf Tomáš Hrubý se objímá s Lambem Autreyem.

Novic si uvědomuje, že stříbrná sezona je velkým závazkem. Radil se s Budínským i dalšími zkušenými trenéry.

„Všichni říkali, že to bude hodně práce, ale já mám rád výzvy. Uvidíme, jak se podaří poskládat tým, to je nejdůležitější část sezony. Mluvil jsem i s Honzou Šotnarem, ať vím, do čeho jdu. Známe se. Jsem připraven na srovnání, Honza před třemi roky přicházel také z první ligy, z Litoměřic. I on říkal, že by bylo těžké vyhlašovat, že zopakujeme druhé místo, ale budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek pro Ústí,“ vzkázal Reimer.

Kádr už opustili pivoti Jan Karlovský a Johan Haiblík, oba zamířili do Písku, hostování skončilo Františku Váňovi z Opavy. Posily se budou řešit. „Teď se to rozjede, čekal jsem na trenéra,“ informoval Hrubý. „Reimerovým asistentem s největší pravděpodobností bude Honza Moucha, který byl obrovskou součásti našeho stříbrného zázraku.“