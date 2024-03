Neobvyklý telefon s charakterem za méně peněz. Test Nothing Phonu (2a)

Značka Nothing v současnosti představuje alternativní cestu, jak přistupovat k mobilům s Androidem. Mainstreamová nabídka se totiž povětšinou snaží dělat věci dost podobně, případně napodobovat to, co dělá Apple. Ovšem Nothing si snaží razit vlastní cestu a sám se chce stát ikonou. S mobily se svítícími zády a celkově dost svéráznému přístupu k hardwaru i softwaru se mu to zatím docela daří.

Jak už ovšem bývá zvykem, tak sice dražší mobily mají lepší marže, ovšem nabídku musíte naředit i levnějšími kousky, abyste povědomí o vaší značce rozšířili i mezi zákazníky, kteří nemají peníze na vaše špičkové modely. A tak po Phone (2) se startovní cenou 13 tisíc přichází znatelně dostupnější model Phone (2a), který neztrácí osobitý produktový design a snaží se dělat kompromisy tam, kde to bude bolet nejméně. Bude to vhodný mobil i pro vás?

Co je zajímavého na designu?

Sice je na trhu teprve druhým rokem, ovšem už za takto krátkou chvíli si Nothing vybudoval osobitou image. Telefony této značky mají nápadná záda se svítícími „glyfy“, které jsou zde nejenom na efekt, ale mají i pár praktických funkcí, jako je například časovač, stav nabití baterie nebo notifikační dioda. Nothing Phone (2a) trochu ubral tempo, co se diod týče, a namísto charakteristického obrazce se spokojí jen se třemi svítícími pásky poblíž fotoaparátu. Pořád však zvládnou blikat do rytmu hudby, ukazovat zbývající čas do příjezdu taxislužby nebo vás upozornit na zmeškanou událost.

Skoro by se až dalo říci, že toto kompaktnější provedení LED pásků není tak rušivé, ovšem zároveň to prostě je kompromis oproti modelu Phone (2), který je může využít třeba i na přisvětlení při natáčení videa. Tedy on to Phone (2a) umí také, jen světla je méně. Je tedy na vás, jestli požadujete „plnou parádu“, nebo vám stačí jen takováto zmenšená varianta.

U samotného telefonu jsou kompromisy znát především co se materiálového zpracování týče. Plastový je nejenom rámeček, ale i lesklá záda, což trochu ubírá na onom prémiovém dojmu, jaký najdete u modelu Phone (2). Telefon se navíc s rozměry 161,7 × 76,3 × 8,6 mm ani nedá označit jako vyloženě kompaktní. Plasty alespoň přispívají ke snížené hmotnosti zařízení (190 gramů).

Fajn je ovšem přítomnost částečného krytí proti prachu a vodě s certifikací IP54. To znamená, že telefonu nebude vadit postříkání vodou. Sestava tlačítek na těle je jinak standardní, lehce atypicky pak už jen vypadají dva fotoaparáty na zádech, které jsou jako dvě oči vedle sebe umístěny na středové části zad. Opět: je to snaha se odlišit a myslíme si, že se to Nothingu docela daří.