To se Applu hodně nepovedlo. Teď za zpomalování musí platit miliardy

Už začátkem února dostal Apple pokutu od francouzského úřadu pro ochranu hodpodářské soutěže a spotřebitelů. Firmu to bude stát 25 milionů eur, tedy v přepočtu asi 625 milionů korun. Další peníze bude platit přímo zákazníkům ve Spojených státech. Federální soud v kalifornském San Jose nařídil Applu zaplatit vyrovnání zákazníkům až ve výši 500 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 11,5 miliardy korun.

Každý účastník sporu tak od Applu dostane průměrně 25 dolarů (zhruba 575 korun) odškodného. Přesná výše náhrady bude záležet na počtu uplatněných nároků a soudních a dalších poplatků. Zákazníci mohli uplatnit své nároky v rámci hromadné žaloby, která se týkala některých modelů iPhonů zakoupených do 21. prosince 2017.

Je dost možné, že pro Apple nebude tento rozsudek posledním v celé kauze zpomalování iPhonů. I tak ho to už stálo hodně peněz – vedle uvedené pokuty a odškodnění už Apple přišel o část příjmů v roce 2018, kdy pod tlakem veřejnosti zlevnil výměnu baterií u některých svých modelů, což byla jeho přímá reakce na kauzu.

Apple se v roce 2017 rozhodl, že softwarově upraví řízení výkonu u iPhonů 6, 6S, 7 včetně variant Plus a u modelu SE podle stavu baterie telefonu. U nových produktů se nic nedělo, ovšem u déle používaných přístrojů, které již měly slabší článek, software výkon telefonu snížil. Chtěl tím předejít nechtěnému samovolnému vypínání přístrojů, ke kterému docházelo.

Jenže Apple to nikomu neřekl, prostě tak udělal. A to se zákazníkům nelíbilo a nelíbilo se to ani organizacím, hájícím jejich práva. Apple úpravu softwaru dotčených přístrojů poměrně rychle přiznal a oznámil, že zákazníkům ho umožní vypnout.

Problém s vypínáním telefonů samozřejmě bylo možné snadno vyřešit výměnnou baterie. Proto Apple nabídl zákazníkům výhodnější pozáruční výměnu baterie. Místo původních 79 dolarů cenu výměny snížil na 29 dolarů (v přepočtu snížil cenu o 1 200 korun). Což se pak odrazilo na hospodářských výsledcích firmy, protože za nižší cenu si baterii nechalo vyměnit mnohem víc zákazníků než obvykle.

Apple celou problematiku baterií a řízení výkonu s ohledem na jejich stav vysvětluje na této stránce. Uvádí, že zákazník může sledovat stav baterie přímo v menu telefonu. Software, který řídí výkon přístroje s ohledem na stav baterie, je nyní vylepšený a obsahují ho všechny modely výrobce včetně nejnovějších. Zároveň dodává, že u novějších modelů není řízení výkonu tak výrazné s ohledem na lepší hardware i software modelů.

Od verze iOS 11.2.6 je funkce řízení výkonu v základním nastavení vypnutá, aktivuje se až po nečekaném vypnutí přístroje. Apple zároveň dodává, že baterie v iPhonech je konstruovaná tak, že po 500 nabíjecích cyklech by měla stále poskytovat 80 procent původní kapacity. To znamená, že by měla vydržet rok a půl až dva roky běžného porovozu. Pak lze doporučit její výměnu.