Snímek s netvorem natočili iPhonem. Neohlídali však triviální detail

Námětem letošního snímku je tradiční čínská novoroční legenda o mytické postavě Nian. Traduje se, že tento zvířecí tvor žijící pod hladinou moře či v horách útočí na děti. Nejstarší písemné prameny, které se o jedné z klíčových postav oslav příchodu čínského nového roku zmiňují, se datují na počátek 20. století. Nian se promítá hned do několika tradičních praktik, jako jsou například nošení červeného oděvu, hlasité bubnování či ohňostroj.

Působivý příběh Applu pojednává o dívence Ting, která jednoho dne v lese během chvíle, kdy si pochutnává na plněných rýžových plackách, pocítí v zádech něčí přítomnost. Tajemný tvor, než jej stačí zahlédnout, se však vyleká blížící se matky a zmizí v okolním porostu. Ting se záhy podiví nad prázdnou svačinovou dózou. Rodiče následně při cestě domu urputně přesvědčuje, že viděla mýtického Niana a že jí snědl všechny placky.

Tvor jí nedá spát, pídí se po tom, jak se to s ním má. Matka jej vykresluje jako nebezpečné stvoření, které požírá děti. To však nebojácnou dívenku nepřesvědčí. Niana vyhledá a naváže s ním přátelství. Čas plyne a již dospívající Ting se rozhodne vzít Niana jednoho dne do vesnice mezi lidi.

Podobné snímky Applu se vyznačují precizností, ta ovšem letos utržila jeden šrám na kráse. Jeho autoři se totiž dopustili drobné, avšak poměrně snadno postřehnutelné chyby. Najdete ji také? Napovíme, že jde o scénu, kdy se Ting poprvé setká s Nianem tváří v tvář v přítmí jeskyně a dělí se o rýžové placky.



Na to, jak příběh pojednávající o netradičním přátelství skončí, se podívejte sami. Letošní krátkometrážní film u příležitosti blížícího se příchodu čínského nového roku vznikl pod režijní taktovkou Lulu Wangové, režisérky komediálně-dramatického snímku The Farewall (český název je Malá lež) z roku 2019 nominovaného na Zlatý glóbus.

Finální snímek Apple tradičně doplňuje klipem odhalujícím zákulisí jeho vzniku. Prozrazuje v něm třeba, jak si filmový štáb poradil s rotujícími záběry ve scéně, kdy neobvyklá dvojice přátel v lese válí sudy.