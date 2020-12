Základní iPhone 12 má výtečný fotoaparát. Je nejlepší z malých

V hodnocení DxO Mark se nově kromě špičkových iPhonů 12 Pro a Pro Max objevil i „základní“ iPhone 12 s dvojitým fotoaparátem namísto trojité sestavy. I s deficitem jedné čočky si iPhone 12 vede skvěle.

Jeho skóre je 122 bodů, což ho řadí k širší špičce, na své sourozence s čočkou navíc ztrácí přijatelných 6 a 8 bodů, dva body ztrácí na loňský top model iPhone 11 Pro Max, rovněž s trojitým fotoaprátem. Kompaktní iPhone 12 je tak nejlepším fotomobilem s duálním fotoaparátem v žebříčku DxO Mark, všechny před ním umístěné modely mají tři a více snímačů.



A co víc, iPhone 12 drží primát také na poli kompaktních smarthonů: je to nejlepší malý fotomobil, který dosud testem DxO Mark prošel. Organizace přitom udává skóre jen pro tento model, ale v popisu zároveň upozorňuje na fakt, že zcela shodný hardware jako iPhone 12 má ještě menší iPhone 12 mini. Na něj tedy můžeme skóre vztahovat taktéž, pak je prvenství mezi kompaktními modely dvojnásob cennější.

Špička žebříčku fotomobilů DxO Mark 136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

127 – Vivo X50 Pro+*

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

122 – Apple iPhone 12

122 – Honor V30 Pro*

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

120 – Google Pixel 5

118 – OnePlus 8 Pro

118 – Samsung Galaxy S20+*

117 – Samsung Galaxy Note 10+*

116 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G*

116 – Samsung Galaxy S10 5G*

116 – Huawei P30 Pro*

115 – Oppo Reno 10x Zoom

115 – Asus Zenfone 7 Pro*

114 – OnePlus 7T Pro*

114 – OnePlus 7 Pro*

113 – Google Pixel 4

113 – Motorola Edge+*

113 – Honor 20 Pro*

113 – Samsung Galaxy S10+*

112 – Huawei P40

112 – Huawei Mate 20 Pro*

111 – Google Pixel 4a

111 – Huawei Mate 20X*

110 – Xiaomi Mi 9*

109 – Samsung Galaxy Z Fold 2

109 – Huawei P20 Pro*

108 – OnePlus Nord

* telefony označené hvězdičkou mají skóre ještě podle staré metodiky (toto skóre je obvykle nižší, než podle nové)

Konkurence však není příliš vzdálená. Google Pixel 5, který byl dosud jakousi kompaktní špičkou, ztrácí na iPhone 12 jen dva body, což je prakticky nepodstatný rozdíl. Na druhou stranu to ukazuje, že Google letos neudělal takový skok kupředu jako v uplynulých letech, kdy se mu dařilo v testech DxO Mark většinou držet před odpovídajícími modely Applu.

Tím ovšem dobré zprávy pro majitele či zájemce o letošní kompaktní modely Applu nekončí. V podrobném hodnocení je jasně vidět, kde iPhone 12 na své dražší a lépe vybavené sourozence ztrácí a že je to ztráta pro mnohé nepodstatná. U skóre čistě v oblasti fotografování si iPhone 12 vede stejně skvěle jako loňský iPhone 11 Pro Max, získal 132 bodů. A na letošní top modely ztrácí tři a šest bodů. Navíc je ztráta nejvýraznější třeba u bokeh efektu, který nemusí být pro mnoho uživatelů tak důležitý. V nočním režimu je iPhone 12 stejně dobrý jako iPhone 12 Pro (59 bodů) a oba na model Pro Max ztrácí pět bodů.

Kompaktní iPhone nestíhá své sourozence v oblasti zoomu, tady je skóre 41 bodů výrazně nižší než u modelů Pro (66) a Pro Max (68). Vzhledem k tomu, že smartphonu chybí teleobjektiv, je to logické. U videa pak iPhone 12 prakticky nic neztrácí: jeho skóre 112 bodů je shodné s modelem 12 Pro a jen o bod zaostává za 12 Pro Max.

Za pozornost stojí i porovnání iPhonu 12 se zmíněným Pixelem 5, který v celkovém skóre od premianta od Applu dělí dva body. U samotného fotografování je ztráta Pixelu tříbodová (129 bodů) a iPhone získává náskok hlavně u špičkově fungujícího ostření, ale také u šumu, náhledu na displeji nebo mírně u barev. Pixel si zase vede lépe u expozice a artefaktů (vad obrazu), rozdíl v nočním režimu ve prospěch Pixelu je jen jednobodový a lépe si Pixel vede u bokeh efektu, ke kterému tedy lépe využívá své výpočetní AI algoritmy.

Podobné je to u zoomu. Se 49 body má Pixel osmibodový náskok, a to díky výrazně lepšímu hodnocení digitálního přiblížení (57 vs. 41 bod), naopak širokoúhlá kamera iPhonu je mírně lepší (40 vs. 38 bodů). U videa Pixel 5 se skóre 107 bodů na iPhone ztrácí pět bodů.