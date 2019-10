Apple trefil jackpot. Levnější iPhone 11 je prodejní trhák

Oba internetoví prodejci spustili rezervace na nové iPhony 20. září a už během následujících tří dnů byly všechny kusy dodané v rámci první emise beznadějně rozebrány.

V Indii se blíží nejdůležitější svátky v roce, Diwali, kterým se říká také Svátky světel. Letos začínají 27. října a příznivci Applu minulý pátek dealerům ukázali, že chtějí houfně nakupovat. Dlouhé fronty se tvořily u prodejců doslova ve všech koutech země, od Gurgáonu přes Bombaj až po Bengalúr. Všude tam byl minulý pátek ve znamení zástupců nedočkavých kupujících, kteří si přišli vyzvednout objednané iPhony.

Scény, kdy lidé stáli ve frontách dlouhé hodiny, připomínaly uvedení iPhonů 6 a 6s v letech 2014 a 2015. První indicie tedy naznačují, že iPhony 11 by mohly na jejich úspěch navázat. Prodejci by proto měli mít na sváteční týden připraveny dostatečné skladové zásoby.

Příznivé zprávy i od analytiků

Předpokládají to i v agentuře Counterpoint Research. Její ředitel Tarun Pathak uvedl, že zájem ze sledovaných prodejních kanálů vyznívá pro jedenáctky příznivě. Bestsellerem má být cenově nejdostupnější iPhone 11, což není překvapivé.

Zatímco modely Pro si vysoké ceny zachovaly a i v nejnižším paměťovém provedení jsou nejdražšími smartphony na trhu, základní jedenáctka vůči loňskému typu XR mírně zlevnila. V tuzemsku začíná na 20 990 Kč, loni přitom bylo k pořízení iPhonu XR potřeba nejméně 22 490 korun.

Nižší základní cena však není jediný stimul, na který Apple ve snaze urychlit prodej novinek vsadil. Dalšími jsou výkupy starých modelů a splátkový prodej, mnohdy bez navýšení.

Amazon a Ingram Micro, další významný distributor spotřební elektroniky, ve spolupráci s bankou HDFC nabízí cashback, tedy vrácení části peněz z nákupu. V případě iPhonů Pro může dosáhnout sedmi tisíc rupií (2 300 korun), zájemci o základní 11 pak dostanou zpět šest tisíc rupií, v přepočtu tedy dva tisíce korun. Akce se vztahuje i na pořízení Watch Series 5, kdy zákazníkům přistane zpět na účtu čtyři tisíce rupií (asi 1 300 korun). Podobnou část posílá zpět nakupujícím také Flipkart.



Apple Indové zbožňují, říká analytik

Prabhu Ram ze společnosti CyberMedia Research uvedl, že Indové iPhony milují a značka nadále zůstává mezi zájemci o prémiový smartphone jednoznačně nejžádanější.

Ram novou kolekci hodnotí jako povedenou. Zmiňuje obrovský výpočetní výkon, skvělé fotoaparáty a mezigeneračně značně vyšší výdrže baterie. Apple novým modelům integroval větší bateriové články, akumulátor modelu 11 Pro atakuje kapacitu 4 000 mAh. Takto velký článek nikdy předtím výrobce u telefonů nepoužil (více k tématu).

Tato vylepšení jsou z hlediska uživatelského komfortu natolik zásadní, že majitele starších generací lákají k nákupu nového telefonu.

Tarun Pathak dále uvedl, že trh prémiových smartphonů je v Indii na vzestupu, i díky novým iPhonům bude segment v závěrečném čtvrtletí dále posilovat. „Nepřekvapilo by nás, pokud by Apple během svátků Diwali dosáhl rekordního odbytu, a to především díky cenově dostupnějšímu iPhonu 11 a jeho předchůdci XR (ten ještě zlevnil, pozn. red.),“ odhaduje letošní sváteční odbyt Pathak.

Původní odhady byly skeptické

Skutečný zájem o novou řadu iPhonů, který hlásí hlavní indičtí prodejci, je v rozporu s nedávnými odhady některých analytiků. „Nevěřím, že zákazníci budou nové iPhony s vícenásobným fotoaparátem ve větší míře kupovat, odbyt se podle mého moc nepohne,“ předpovídal v den zahájení prodeje novinek ředitel IDC v Indii Navkendar Singh.

Indie je jedním z mála regionů, kde počet uživatelů smartphonů nedosáhl svého maxima a stále je zde prostor k dalšímu růstu. Ostatně podle IDC se v zemi za druhé čtvrtletí prodalo 36,9 mil. smartphonů, což byl meziroční nárůst o deset procent.

Počet indických uživatelů smartphonů nadále roste. Aktuálně jich má být okolo 450 milionů, před rokem jich podle IDC bylo o sto milionů méně, v roce 2017 smartphone vlastnilo okolo 300 milionů Indů.

Vedení Applu Indii často označuje za region s velkým potenciálem a vidí zde prostor k dalšímu růstu. Přestože prvotní velký zájem z novinek ještě nedělá prodejní trhák, očekávaná enormní poptávka během svátků Diwali jim tento titul může potvrdit.