Laciný soupeř nejlepších mobilů pokulhává. Fotí jako iPhone z roku 2017

Fotí podle vás iPhone 8 Plus z roku 2017 dobře? Pokud ano, pak budete nejspíš spokojeni i s fotoaparátem smartphonu Realme X2 Pro, který před nedávnem prošel testem organizace DxO Mark. V jejím hodnocení získal tento smartphone, který za výhodnou cenu nabízí výbavu a výkon špičkových modelů, skóre 95 bodů, což můžeme brát jako slušný výsledek i propadák zároveň.

Záleží totiž na úhlu pohledu. Upřímně, dlouhodobě se ukazuje, že skóre okolo 100 bodů v testu DxO Mark už je vcelku solidní a fotomobil podává dobré výkony ve většině situací, byť jsou tu určité výjimky. Na druhou stranu se dnes špička pohybuje podstatně výše a mnoho soupeřů Realme X2 Pro má daleko lepší výsledky. Výhodný smartphone od Realme v testu získal o bod víc než zmíněný iPhone 8 Plus, stejné skóre jako Realme X2 Pro pak má třeba Sony Xperia 5, přičemž Sony od nás sklízí za kvalitu foťáků dlouhodobě kritiku.

Jenže věc se má tak: špičkové telefony od Sony jsou hodně drahé smartphony (Xperia 5 – podobně starý model jako Realme X2 Pro – stojí 19 tisíc) a Sony samo je výrobcem většiny fotografických čipů a modulů, které v chytrých telefonech najdeme (včetně Realme). Takže by se dalo předpokládat, že foťáky bude mít Sony vyladěné – jenže nemá. To Realme je cenově výhodná značka, její nadupaný smartphone X2 Pro momentálně pořídíte za necelých 13 tisíc korun, za to už lze nějaký ten ústupek odpustit.

Navíc, jak se ukazuje, jednotná a přísná metrika DxO Mark nemusí tak úplně odpovídat subjektivnímu hodnocení. V našem testu Realme X2 Pro jsme sice konstatovali, že Realme X2 Pro na špičku z hlediska kvality fotoaparátů nestačí, nicméně s výsledky jsme byli spokojeni – rozhodně více spokojeni, než třeba u Sony.

Vybrané modely z žebříčku DxO Mark 128 – Huawei P40 Pro

125 – Honor 30 Pro+

124 – Oppo Find X2 Pro

124 – Xiaomi Mi 10 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

...

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)

...

116 – Oppo Reno 10x Zoom

116 – Samsung Galaxy S10 5G

114 – OnePlus 7 Pro

114 – OnePlus 7T Pro

113 – Honor 20 Pro

113 – Samsung Galaxy S10+

...

110 – Xiaomi Mi 9

...

104 – Asus Zenfone 6

103 – HTC U12+

...

102 – Google Pixel 3

…

98 – OnePlus 6T

97 – Apple iPhone X

97 – Lenovo Z6 Pro

97 – LG V40 ThinQ

96 – OnePlus 6

95 – Asus ROG Phone II

95 – Realme X2 Pro

95 – Sony Xperia 5

94 – Apple iPhone 8 Plus

94 – Samsung Galaxy Note 8

94 – Sony Xperia 1



I v testu DxO Mark vykazuje Realme X2 Pro výtečné výsledky v některých disciplínách, skvěle zvládá kontrasty a fotky vytváří bez barevného nádechu, což je pro běžného uživatele asi důležitější než množství šumu či detailů při plném zvětšení snímku. Docela dobře si vede i širokoúhlý foťák.

Ztráta na absolutní špičku je prakticky ve všech disciplínách konstantní, za fotografování samotné si Realme X2 Pro vysloužilo solidních 99 bodů, u videa je skóre 86 bodů. Slabinou Realme v porovnání s aktuální špičkou jsou především textury, šum a různé artefakty v obraze, smartphone nestíhá ani v nočním focení a zoomu, byť má dvojnásobné optické přiblížení. Výkony jsou ovšem vcelku vyvážené.

Výsledek je tak pro Realme nejspíš jakousi ukázkou toho, kde si značka stojí a na čem by měla zapracovat. Hodně z toho může být v oblasti softwarového ladění, hardware má Realme X2 Pro slušný: hlavní foťák má snímač s rozlišením 64 megapixelů a světelností f/1.8, pravda, chybí tu optická stabilizace obrazu, která ukazuje nutnost úspor. Dvojnásobný zoom má třináctimegapixelový snímač (f/2.5), širokoúhlý foťák je osmimegapixelový (f/2.2) a čtvrtá je dvoumegapixelová kamera pro snímání dat o hloubce ostrosti. Velmi podobnou hardwarovou sestavu má i letošní novinka Realme X50 Pro 5G, která je v podstatě nástupcem X2 Pro, ale zatím se na trh teprve chystá.

Špičkoví sourozenci z koncernu BBK Electronics na tom ovšem jsou z hlediska foťáků přeci jen lépe. Třeba aktuální Oppo Find X2 Pro patří mezi nejužší špičku (124 body), loňské Oppo Reno 10x Zoom je na tom s 116 body také stále skvěle. Modely OnePlus 7 Pro a OnePlus 7T Pro se chlubí 114 body, na výsledek nového OnePlus 8 Pro teprve čekáme. Jaký umí udělat OnePlus mezigenerační skok, ukazuje výkon starších typů 6T a 6, které mají 98 a 96 bodů, jsou tedy blízko Realme X2 Pro. Jsme zvědavi, zda bude mít Realme ambice udělat podobný skok.

Bylo by to záhodno – cenově výhodní soupeři už dnes dosahují lepších výkonů. Třeba často opomíjený, ale podle nás stále skvělý Asus Zenfone 6 má 104 body, výtečný a levnější Honor 20 Pro dokonce 113 bodů, výhodně dnes pořídíte třeba starší Google Pixel 3, jehož skóre je 102 body a pro nás je jeho foťák s jedinou čočkou v mnohém stále etalonem.