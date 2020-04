Vyprodáno. Na levný iPhone SE si počkáte minimálně týden, spíš déle

Předprodej nového iPhonu SE začal 17. dubna, prodej o týden později v pátek 24. dubna. A v poledne už v českých obchodech prakticky nebylo možné základní variantu s pamětí 64 GB koupit. Výjimečně byly k dispozici nejvyšší verze s pamětí 256 GB, ty jsou ovšem výrazně dražší než základní varianta.

Obchodníci podle našeho průzkumu většinou nedokázali obsloužit ani všechny zájemce z předprodeje, kdo objednával až v posledních dnech, měl většinou smůlu. V pátek v poledne měly telefony skladem už jen operátoři, dostupnost na jejich prodejnách je však omezená a přes eshop trvá doručení zhruba čtyři dny. I tak je to stále nejrychlejší možnost, jak se k novince dostat.

Ostatní obchodníci uvádějí, že další telefony by měli mít od 30. dubna, někteří prý naskladní až v květnu. Eshop samotného Applu iPhone SE nabízí, ale doručení slibuje až v termínu od 5. do 13. května. A jelikož jiné modely dokáže dodat do čtyř dnů, tak je skladem pravděpodobně také aktuálně nemá.

Dodávky telefonu tak byly zjevně nižší, než jaký byl prvotní zájem zákazníků. Což je u Applu obvyklá taktika, ještě nedávno se na všechny novinky stály dlouhé fronty.

Dostupnost je problematická i kvůli současné situaci, prodejny s elektronikou jsou zavřené, funguje jen výdej online objednaného zboží. Objíždět prodejny tedy nemá cenu, s výjimkou obchodů operátorů. Ale i ty fungují v omezeném režimu, často se zkrácenou otvírací dobou.

iPhone SE je základní model značky, který Apple představil 15. dubna. Je to druhý model stejného jména, první byl představený v roce 2016. Označení je u obou telefonů stejné, myšlenka také. Nový iPhone SE vychází z letitého iPhonu 8, odlišuje se tak vizuálně i funkčně od současných modelů značky. Ale má s nimi shodný procesor, takže výkonu má víc než dost.

Předností telefonu je výhodná cena, základní verze vyjde na 12 990 Kč. To je sice v absolutním porovnání s konkurencí hodně, ale na Apple je to velmi výhodná cena. Stojí o 5 tisíc korun méně než předloňský model Xr a o 8 tisíc korun méně než nejlevnější verze aktuálního iPhonu 11.