Tablet Samsungu nahradí notebook. Umí i něco navíc a levný rozhodně není

Dva nové tablety s Androidem 10 patří do špičkové řady Galaxy Tab S a nesou označení Galaxy Tab S7 a S7+. Na poměry tabletů jde o velká zařízení, „základní“ S7 má jedenáctipalcový displej, S7+ panel s úhlopříčkou 12,4 palce.

To už jsou hodnoty, které mohou zlákat některé uživatele kompaktních laptopů, oproti kterým bude Tab S7 nadále o něco lehčí: menší provedení má hmotnost 500 gramů (v LTE verzi, wi-fi provedení je o 2 gramy lehčí), větší 575 gramů. Samsung sice neuvádí, jakou hmotnost má přídavný kryt Book Cover Keyboard, ale kompletní sestava bude stále lehčí než většina běžných laptopů (i když se najdou i extrémně lehké kousky).

Dotykové pero S-Pen najdou zákazníci v balení s tablety, trochu překvapivě se pero nevkládá do těla přístroje, ale drží magneticky u jeho boku. Lépe je zabezpečeno s jedním ze dvou pouzder: buď klasickým Book Cover, nebo již výše zmíněnou variantou s klávesnicí. Novinkou v případě pera je možnost ovládání tabletu pomocí gest na dálku – naučenými tahy lze vyvolat akce jako krok zpět, návrat na domovskou obrazovku nebo chytrý výběr či možnost psaní na displeji.

Že chce Tab S7 soupeřit i s klasickými PC laptopy a tablety, ukazují možnosti přídavného pouzdra s klávesnicí – funkční klávesy přináší podobné zkratky jako u PC, touchpad zvládá různá gesta prsty, která urychlí práci s přístrojem. Velký důraz je tu kladen na multi-tasking a klíčové aplikace Samsungu byly optimalizovány pro použití na velkém displeji. Čelní kamera pro videohovory je uprostřed horního rámečku a nikoli v rohu, jak to občas u tabletů bývá: to vede k přirozenější atmosféře videohovorů, uživatel se nemusí do kamery dívat bokem.

Shody i důležité rozdíly

Oba špičkové tablety se chlubí procesorem Snapdragon 865+, 6 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti, nechybí slot pro microSD karty. Hlavní fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů, širokoúhlý 5 megapixelů, čelní kamera je osmimegapixelová. Tablety mají čtveřici reproduktorů a displeje se chlubí obnovovací frekvencí 120 Hz. Mezi oběma stroji jsou i důležité rozdíly.

Začínají u displejů: Samsung Galaxy Tab S7 má klasický LTPS TFT panel a čtečku otisků prstů v bočním vypínacím tlačítku, lepší Tab S7+ dostal sAMOLED panel s integrovanou čtečkou. Rozlišení je 2 560 x 1 600 pixelů u prvního modelu, 2 800 x 1 752 u druhého. Menší tablet má baterii s kapacitou

8 000 mAh, větší 10 090 mAh, v obou případech je podporováno rychlé dobíjení s výkonem 45 W.

Lišit se budou i ceny a dostupné verze. Předprodej začíná okamžitě a zákazníci mohou obě novinky předobjednávat až do 20. srpna, pak začnou dodávky. Menší Tab S7 ve wi-fi verzi vyjde na 18 999 korun, varianta s LTE bude o tři tisíce korun dražší. Tab S7+ ve wi-fi variantě stojí 23 999 korun a špičkové provedení s podporou 5G bude stát 29 999 korun. Čeští zákazníci mohou vybírat ze dvou barevných variant: Mystic Black a Mystic Bronze, na některých trzích bude k dispozici ještě šedá verze. Ti, kdo si tablet předobjednají, získají klasické pouzdro jako dárek, ale klávesnici si budou muset v případě zájmu dokoupit.

I přes výbornou výbavu a špičkovou konstrukci s nebývale tenkými těly (S7 má tloušťku 6,3 mm a rozměry 253,8 x 165,3 mm, S7+ je jen 5,7 mm tenký a má míry 285 x 185 mm) jsou nové tablety Galaxy Tab S opravdu drahými přístroji, které nejspíš osloví jen velmi specifickou skupinu zákazníků.