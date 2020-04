Samsung má nový kovový tablet s perem, co není přehnaně drahý

Nový Galaxy Tab S6 Lite je elegantním a opravdu univerzálním řešením pro široké publikum uživatelů tabletu. Má displej s úhlopříčkou 10,4 palce a rozlišení 2 000 x 1 200 pixelů (je to TFT panel), který lemuje symetrický rámeček. Šířka rámečku je pouhých devět milimetrů a díky kovovému tělu a konstrukci tenké jen 7 mm vypadá nový tablet opravdu elegantně a minimalisticky.

Hmotnost novinky je 465 gramů, půdorysné rozměry jsou 154,3 x 244,5 mm, takže vedle příjemného designu a konstrukce je kladem i snadná přeprava tabletu třeba v batohu, kabelce či tašce. Velkým lákadlem bude pero S-Pen, které je přímo v balení. Perem lze ovládat řadu funkcí, fungují třeba Air Gestures známé ze smartphonů Note, na druhou stranu vzhledem k tomu, že je pero kompletně pasivní, nemá baterii a není s tabletem spojeno bezdrátově, nefungují třeba známé zkratky.

I tak ovšem dává pero uživatelům široké možnosti jeho využití. Tablet s ním rozpozná 4 096 úrovní tlaku, což umožňuje třeba precizní kreslení nebo snadné psaní textu – napsaný text lze snadno převést do podoby strojového písma. Pero má hmotnost pouhých 7,5 gramu a je navrženo s ohledem na dobrou ergonomii pro dlouhodobé používání. Trochu nevýhodou je, že jej nelze vložit do těla tabletu, pero u něj drží magneticky. Kdo chce snížit riziko jeho ztráty, bude si muset pořídit pouzdro Book Cover, ve kterém pero drží spolehlivěji. Mimochodem, náhradní stojí 1 199 korun.

Samsung se u novinky dále chlubí stereo reproduktory laděnými společně se značkou AKG, nechybí 3,5mm jack pro sluchátka. Baterie s kapacitou 7 040 mAh by měla zaručit dlouhou výdrž na jedno nabití. Co se hardwaru týče, ten odpovídá střední třídě – přístroj pohání procesor Exynos 9611 známý z některých modelů řady A, k tomu je tu porce 4 GB RAM a 64 GB uživatelské paměti. Na běžné, zejména domácí či studentské využití by to mělo stačit, náročnějším uživatelům jsou pak určeny tablety z běžné řady Tab S6. Fotoaparát je tu vzadu jen jednoduchý osmimegapixelový, vpředu je pětimegapixelová kamera.

Galaxy Tab S6 Lite má Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.1, tedy aktuální nejmodernější verzi prostředí Samsungu. S ním se pojí i řada chytrých funkcí, třeba včetně Call & Message Continuity, díky níž lze i v dalších přístrojích Samsung přijímat hovory a zprávy, které míří na jedno zařízení se SIM. Podmínkou je jen jejich připojení k internetu a k účtu Samsung, jelikož se vše synchronizuje právě přes cloud. Nechybí ani funkce Samsung Kids pro důkladnou rodičovskou kontrolu nad využíváním tabletu dětmi.

Na trh přijde Samsung Galaxy Tab S6 Lite 15. května, ale už od 1. května si jej budou moci zákazníci předobjednávat. V rámci předobjednávek získají zájemci zdarma zmíněné pouzdro Book Cover, které samostatně stojí 1 699 korun. Tablet jako takový vyjde v základní wi-fi verzi na 9 999 korun, za LTE provedení se připlácí dva tisíce. Na výběr bude šedá a světle modrá barva.