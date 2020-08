Je hodně vylepšený a hezčí. Samsung poodhalil ohebný Galaxy Z Fold 2

Revoluční Samsung Galaxy Fold dostane brzy nástupce. Novinka s názvem Galaxy Z Fold 2 se představila zároveň s novými modely Note 20, tablety Galaxy Tab S7, novými hodinkami a sluchátky. Samsung však chce pozornost na tento nový přístroj soustředit trochu později, takže teď v podstatě ukázal kompletní design telefonu, prozradil něco málo o displejích, ale detaily si nechává na jindy.

Na první pohled je viditelně jasné, že u designu se nový Z Fold 2 (jméno jasně ukazuje, že ohebné modely budou patřit do řady Galaxy Z, první Fold byl tedy výjimkou a dnes ho Samsung prezentuje také v řadě Z, i když v názvu není) inspiruje aktuálními modely Note 20. Přístroj má minimalistické a spíše hranaté tvary, sestava trojitého fotoaparátu je ve vystouplém modulu, který také vypadá jako ten u modelů Note 20. Na boku telefonu vidíme plochu čtečky otisků prstů, která nejspíš slouží i jako vypínací tlačítko: to je jeden z detailů, který Samsung oproti předchůdci vylepšil, ten má totiž zvlášť čtečku a zvlášť tlačítko.

Je to možná jeden z příkladů toho, jak Samsung naslouchal kritice a potřebám uživatelů, což je něco, co firma ve stručných informacích zveřejněných ke Galaxy Z Fold 2 zdůrazňuje. Další může být třeba mírná změna konstrukce. Podle zveřejněných fotografií to vypadá, že v zavřeném stavu nebude telefon tlustší na straně u kloubu a tenčí na protilehlé straně. Namísto určitého klínovitého tvaru by tedy měl být i složený Z Fold 2 plochý, což znamená, že by nemusela být tak výrazně viditelná mezera v kloubu. Samsung toho docílí nejspíš výraznějším složením displeje do nitra konstrukce. Telefon také na fotografiích vypadá trochu širší, takže vnější displej by měl mít trochu obvyklejší poměr stran.

Právě u něj došlo k největšímu vylepšení. V zavřeném stavu má telefon na čelní straně panel s úhlopříčkou 6,2 palce, který zabírá téměř celou tuto plochu. Displej má uprostřed malý průstřel. Předchůdce sice díru v displeji neměl, ale jeho úhlopříčka byla pouhých 4,6 palce. Hlavní displej se zvětšil jen mírně, ze 7,3 palce původního modelu narostl na 7,6 palce. Důležitou změnou je ale hlavně absence velkého výřezu, i tady je malý průstřel a to v pravé polovině displeje.

Malé rámečky a roztažení displejů znamenají, že by nový Galaxy Z Fold 2 mohl být o něco kompaktnější než předchůdce, ale na oficiální data si musíme počkat, každopádně rozdíl asi nebude dramatický. Stejně tak musíme počkat i na další specifikace. Neznáme rozlišení displejů, nevíme, jaká bude sestava fotoaparátů, byť tady můžeme s vysokou pravděpodobností úspěchu hádat, že bude hodná, jako u obyčejnějšího z dvojice Note 20 novinek, typu Galaxy Note 20. Ten má dvanáctimegapixelový hlavní a širokoúhlý modul a 64megapixelový čip pro zoom. Galaxy Note 20 Ultra má komplikovanější sestavu fotoaparátu s periskopem, ta by se nejspíš do těla Galaxy Z Fold 2 nevešla. Druhou možností je trojice dvanáctimegapixelových modulů jako doposud.

Jistá je také podpora 5G sítí, což s největší pravděpodobností znamená přítomnost procesoru Qualcomm Snapdragon 865+: do skládacích modelů Samsung své procesory Exynos zatím nedává, i když by tím mohl u novinky překvapit. Zahraniční média dále hovoří o 12 GB RAM, vnitřní paměť si možná pohorší na 256 GB, to aby se podařilo cenu udržet v trochu rozumnějších mezích než u předchůdce.

Nový Galaxy Z Fold 2 bude v prodeji v barvách Mystic Black a Mystic Bronze. Kdy se tak stane, to Samsung neuvedl, neuvádí ani cenu. Zahraniční zdroje ovšem tvrdí, že k uvedení na trh by mělo dojít 1. září. Podobně jako u modelu Galaxy Z Flip bude mít i Z Fold 2 variantu, kterou vytvořil módní návrhář Thom Browne. Od Galaxy Z Flip si nejspíš novinka půjčí i plynulé otevírání kloubu, který bude držet v kterékoli pozici. Na to pak navážou i speciální funkce v uživatelském prostředí telefonu.