Nad jménem nového skládacího samsungu si zlámete jazyk. Ale sluší mu to

Samsung představil první telefon se skládacím displejem loni na jaře a po určitých peripetiích ho začal prodávat loni na podzim. Do Česka se pak dostal ještě později. Letos dojde na následovníka, který zachovává konstrukci, ale přinese několik vylepšení.

Ještě před srpnovou premiérou Samsungu utekly informace o většině novinek včetně nového Foldu, což platí i o obrázcích. Z těch si lze udělat vcelku dobrou představu, kam druhou generaci skládačky výrobce posune.

Než se však do změn pustíme, musíme se naučit celé jméno novinky. A to není vůbec snadná záležitost. Jestliže se první generace jmenovala jednoduše Samsung Galaxy Fold, tak druhá generace přidává označení modelové řady, kam Foldy začal Samsung zařazovat. V názvu je navíc označení generace a také jedna z podstatných vlastností telefonu. Takže, seznamte se se Samsungem Galaxy Z Fold 2 5G.

Na dodatek 5G si prostě musíme zvyknout, dokud to nebude standard. Dvojka v názvu je logická, zařazení do řady skládaček vlastně také, ale prostě s jménem místo čísla to zní komplikovaně. Novou řadu Z Samsung vymyslel začátkem roku při představení véčka Z Flip. Teď bude zjevně patřit všem telefonům se skládacím mechanismem a ohebným displejem. Samsung do ní zařadil i první Fold, ale jemu už označení zpětně neměnil.

Základní koncepce telefonu zůstává zachovaná, ono taky nic jiného nikdo nečekal. Takže i druhý Fold se rozevírá jako kniha. Tentokrát však bude možné telefon vcelku obstojně ovládat i v zavřeném stavu, vnejší displej vypadá výrazně větší a má minimální rámečky. Poměrně malý vnější displej na první generaci je pro plnohodnotnou práci omezující.

Na novince bude mít vnější displej úhlopříčku 6,23 palce, původní Fold má jen 4,6 palce velký panel. Jeho poměrně úzký formát ovšem zůstává, ten je daný velikostí celého přístroje. Rozlišení by se mělo zvýšit z původního HD+ na FHD+.

Hlavní panel se také zvětší z 7,3 palce na 7,7 palce. Místo velkého výřezu na sestavu fotoaparátů dostane mnohem méně rušivý průstřel. Ten bude mít i vnější displej, u původní verze to nebylo nutné, displej zdaleka nezabíral celou čelní plochu. Hlavní displej bude mít obnovovací frekvenci 120 Hz a měl by být odolnější než předchůdce.

Vylepšený by měl být i skládací mechanismus, i když jeho složitý princip zůstává. Telefon bude mít dvě baterie, dohromady o kapacitě zhruba 4 500 mAh. A samozřejmě s ohledem na označení bude telefon podporovat sítě 5G. Jestli to bude platit úplně, nebo bude v prodeji i verze LTE, zatím jasné není.

Zahájení prodeje známé není, dost možná na něj dojde o trochu později po premiéře. U ceny se očekává podobná suma jako u první generace, tedy zhruba 55 000 korun. První generace aktuálně stojí 45 990 korun.