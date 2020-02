Leze do zelí prémiovým modelům. Test Samsungu Galaxy A51

Už mnoho let platí pravidlo, že „áčkovou“ řadu od Samsungu se vyplatí sledovat stejně pozorně jako hlavní sérii Galaxy S. Ony ty levnější modely totiž dovedou hrát na trhu ještě klíčovější roli a obzvlášť v případě, kdy po nějaké době od svého uvedení na trh znatelně zlevní. Letos nám model Galaxy A51 opět ukazuje, že výborný nový samsung se dá pořídit za míň než deset tisíc.

Na první pohled si ho možná spletete s modelem Galaxy S20, ovšem v tuto chvíli můžete mít ještě jasno – model Galaxy A51 se již prodává, představený byl už v lednu na lasvegaském veletrhu CES, kdežto řadu S20 představil Samsung doslova před pár dny (viz Samsung představil krásné véčko a špičkové modely S20) a na její příchod na trh tedy teprve čekáme. Galaxy A51 ovšem ukazuje, že po stránce designu si není třeba tolik připlácet – je to zkrátka fešák a snese tak porovnání i s těmi nejelegantnějšími modely současnosti. Čím vším se mu tedy podařilo nás zaujmout?

Je Galaxy A51 jen převlečená S20?

Stranou teď dáme hardwarovou výbavu a zaměříme se na design. Celkem rozdílné je se na mobil dívat a nebo jej držet v ruce. Na pohled totiž vypadá skutečně hodně prémiově, po uchopení do ruky však zjistíte, že na materiálovém zpracování Samsung značně ušetřil. Rámeček i záda jsou totiž z plastu, a ačkoli působí hodně solidním dojmem (zejména záda vytvářejí dojem, že jsou pokrytá sklem), prémiový pocit se trochu vytratí.

Ovšem Galaxy A51 má hned několik designových es v rukávě. V první řadě je to zajímavý geometrický motiv protínajících se linií na zádech, která jsou navíc ještě ozvláštněna perleťovým efektem. Jsou jím opatřena všechna barevná provedení, tedy jak černé, které jsme testovali, tak bílé a modré.

Záda díky němu pod pohledem z různých úhlů vytváří pestrobarevné odlesky, a ačkoli jsme to už viděli u několika předchozích smartphonů od Samsungu, stále se nám tento efekt neokoukal. Design působí daleko svěžeji, ale zároveň i divočeji než jen čistě jednobarevné provedení nebo už hodně okoukaný přechod dvou či více barev.

Hlavním poutacím prvkem na zádech je ovšem modul fotoaparátu se svým obdélníkovým tvarem a hned čtyřmi senzory. Mají sice jinou konfiguraci než u modelů S20, ovšem laik by si je snadno mohl zaměnit. Modul jen lehce vystupuje nad povrch zad.

Čelní strana je designově vyvážená, rozprostírá se na ní velký 6,5palcový displej, který má na poměry cenové kategorie nezvykle tenké rámečky. Displej se v tomto ohledu dá skutečně srovnávat i s prémiovým počiny z řady S. Nechybí ani trendy průstřel displeje ve středové části u horního okraje, který je navíc jen velice malý.



Samotná Super AMOLED obrazovka pak má skvělé podání barev a dostatečně jemné rozlišení s 1 080 x 2 400 pixely. Poměr stran je 20:9. V tomto ohledu zkrátka nemáme telefonu co vytknout a v podobné cenové kategorii budete takto krásný displej společně s tenkými rámečky a malým průstřelem pro čelní fotoaparát shánět jen těžko.

Jak si vede Galaxy A51 po stránce výbavy?

Po stránce výkonu má telefon asi trochu na víc, ovšem pro běžné použití to bohatě stačí. Srdcem je osmijádrový procesor Exynos 9611 společně se 4 GB operační paměti. Výsledek 179 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu ukazuje, že nejde o nějakou supervýkonnou mašinu (ty mají dnes i výsledky okolo 500 tisíc). To ovšem neznamená, že by Galaxy A51 na nějaké procesy nestačil, toho se bát rozhodně nemusíte. Pouze v případě, že hledíte výhradně na výkon, se asi najdou i lepší alternativy (viz níže).

Vnitřní úložiště má kapacitu 128 GB a je dále rozšířitelné paměťovou kartou microSD. Místo se pro ni najde i při používání dvou SIM, má totiž vlastní slot. 128 GB prostoru pro data je každopádně dnes u vyšší střední třídy bráno jako standard, takže v tomto ohledu nový samsung svou roli plní dobře.

Konektorová výbava zahrnuje moderní USB-C i sluchátkový jack (chválíme, že se ho výrobce zatím u levnějších modelů nezbavuje), v té bezdrátové pak najdete Bluetooth 5.0, NFC a GPS zahrnující i systém Galileo. Čtečku otisků najdete pod displejem a je poměrně rychlá a spolehlivá, příliš neúspěšných pokusů přečíst otisk jsme nezaznamenali.

Oproti loňskému modelu A50 se toho v ohledu baterie vůbec nic nezměnilo. I aktuální generace disponuje poměrně velkým 4 000mAh akumulátorem a podporuje rychlé 15W nabíjení. Při běžném používání se dostanete na přibližně dva dny provozu: občas trochu víc, občas trochu méně. Výdrž Galaxy A51 tak považujeme za slušnou, ovšem doufáme, že výrobce příští rok aspoň navýší rychlost nabíjení: dostat baterii do plného stavu obvykle trvá totiž okolo jedné hodiny a padesáti minut.

V softwarovém ohledu jde už o klasiku v podání Samsungu, tedy systém Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2. Prostředí je tak oproti předchozí verzi lépe vyladěné (například tak, abyste na důležité ovládací prvky dosáhli jednou rukou), nechybí samozřejmě ani systémový tmavý režim nebo vedlejší domovská plocha Bixby asistenta.



V aplikační výbavě najdete jednak sadu nástrojů od Samsungu (Health, Members, SmartThings, asistent Bixby a další) a také několik klientů služeb jako třeba Netflix či Facebook. Ty nejdou překvapivě odinstalovat, pouze vypnout a tím tedy skrýt. Nechybí pak ani sledování denní aktivity, kde si můžete zjistit vaše využívání aplikací či nástroj Bixby Routines, který umí provádět sady příkazů ve vhodnou chvíli: přepnutí na handsfree režim v autě, ztlumení zvuků v kanceláři a podobně.

Jak Samsung A51 fotí?

Tři fotoaparáty už jsou málo, letos je čas na sestavu hned čtyř senzorů. Vzápětí ovšem zjistíte, že relevantní jsou stále jen dva – nový 48MPix (f/2,0) hlavní senzor a 12MPix (f/2,2) širokoúhlý snímač. Zbylá dvojice jsou 5MPix fotoaparáty: jeden pro práci s hloubkou ostrosti, druhý pak pro pořizování makro snímků.

Hlavní snímač fotí bez manuálního zásahu v rozlišení 12MPix, spojuje tak sousední pixely pro dosažení lepší světelné citlivosti. Lze však telefonu poručit, ať fotí i ve 48MPix režimu, na rovinu si ovšem myslíme, že pro potřeby sdílení na sociální sítě budou fotografie vypadat pravděpodobně lépe v základním 12MPix režimu. I při zhoršených světelných podmínkách si totiž fotoaparát umí poradit a vznikají tak vcelku zajímavé snímky. V noci ovšem raději využijte příslušný noční režim.

Širokoúhlý fotoaparát je pak zkrátka takovým univerzálním nástrojem, který se hodí ve chvíli, kdy toho na snímek potřebujete vtěsnat co nejvíc. Stejně jako ve většině ostatních případů i zde si dejte pozor na zhoršené světelné podmínky, s těmi si totiž fotoaparát moc neumí poradit. Jinak výsledná kvalita snímků není vůbec špatná.

S makro režimem si také dovedeme vyhrát, ovšem je to spíše taková extra funkce, na kterou dřív nebo později zapomenete. Snímač ostří od vzdálenosti tří centimetrů od objektu, takže pro dosažení skutečně zajímavých makro snímků budete muset fotografii stejně ořezávat. Výsledky ovšem stojí za to.

Čelní fotoaparát má rozlišení 32 MPix (světelnost f/2,2) a kvalita selfie snímků je na slušné úrovni, telefon má určitě potenciál oslovit ty uživatele, kteří se neobejdou bez tohoto typu fotografií. Telefon dále zvládne natáčet video až v rozlišení 4K, nás však víc baví superzpomalený režim při rozlišení 720p, kdy telefon zvládne zaznamenat video s 960 snímky za sekundu.

Mám si Samsung A51 pořídit?

Nebudeme popírat, že nový Galaxy A51 hraje hlavně na dva faktory – aby dobře vypadal a dobře fotil. A to musíme potvrdit, že se mu daří. Telefon má skutečně parádní vzhled. A hlavně krásný displej s tenkými rámečky a malým průstřelem pro přední fotoaparát, za takový by se firma skutečně nemusela stydět ani v prémiové třídě.

Samsung Galaxy A51 taktéž velmi slušně fotí a jeho výbavu bychom označili jako velice dobrou. Problém samozřejmě trochu nastane v případě, že hledáte skutečně „nadupaný“ telefon, protože za cenu 9 499 korun, za kterou se aktuálně model Galaxy A51 prodává, už seženete i výkonnější mobily. V ostatních ohledech si však troufáme tvrdit, že si tento smartphone s konkurencí poradí.

Jako hlavního konkurenta bychom v tuto chvíli viděli Honor 20 za 8 999 korun, který má výkonnější procesor a ještě o chlup lepší fotoaparát, ovšem menší baterii a také starší verzi operačního systému Android. Silným soupeřem je také Xiaomi Note 8 Pro, který má za 7,5 tisíce korun výkonnější hardware a větší baterii, na druhé straně ovšem také starší Android (aktualizace by nicméně měla být na cestě) či horší displej.