Samsung S11 bude zaoblený ze všech stran. Bez odemykání obličejem

Snímek předního skla chystaného top samsungu dal bez komentáře na Twitter známý „únikář“ Ice Universe. A ten má ohledně připravovaných čínských smartphonů a právě samsungů celkem dobré informace. Panel toho na první pohled mnoho neukazuje, na druhý lze ale řadu věcí odhalit. A to s velkou dávkou jistoty oproti různým drbům.



Přední sklo ukazuje, že nový samsung bude mít zaoblení nejen po stranách, ale i nahoře a pravděpodobně i dole. To z novinky udělá minimálně v rámci designu unikátní kousek. Případnou ergonomii, tedy jestli půjde telefon pohodlně ovládat, je asi předčasně řešit. Jistě to jihokorejský výrobce má vyřešené.

Další prvek, který snímek předního skla odhaluje, je průstřel pro přední fotoaparát. Ten je minimální, ale prozrazuje důležitý fakt. Tedy absenci odemykání pomocí obličeje. Složitá soustava senzorů pro 3D sken obličeje se samozřejmě do jednoho malého průstřelu nevejde.

Také se už dříve objevily informace, že pokročilé odemykání obličejem dostane až model Galaxy Note 11. Ten bude uveden až v druhé polovině příštího roku. Model Galaxy S11 tak bude stále sázet na čtečku otisků umístěnou v displeji. Ta bude opět ultrasonická, tedy bezpečnější než běžné optické čtečky. I tak ale nebude zabezpečení takové, jako u některých konkurenčních smartphonů, jako jsou iPhony nebo poslední generace pixelů od Googlu.

Ovšem chystaný samsung bude mít jiná lákadla. Displej by měl mít opět podle „únikáře“ Ice Universe překreslovací frekvenci 120 Hz. Takové displeje má prozatím je několik smartphonů. A ty nepatří mezi hlavní proud. Jde o herní smartphony nebo ty s omezenou dostupností. Samsung, jehož displeje jsou vyhlášené, tak přivede mezi „mainstream“ opravdu špičkové zobrazovací panely. Navíc, jak už bylo uvedeno, ohebné. Jinak by nemohly mít zaoblení ze všech stran.

Očekávat můžeme také špičkovou soustavu fotoaparátů. Dočkat bychom se měli pětinásobného optického přiblížení. Chybět nebude rychlonabíjení 25w. Použit bude pro náš region nový vlastní procesor z dílen jihokorejského výrobce, který by ale opět nemusel být tak výkonný jako chystaný procesor od Qualcommu, který dostane top samsung na některých trzích.

Ice Universe uvádí ještě jednu podstatnou věc. Běžný Samsung Galaxy S11 se má velmi lišit od zvětšené verze S11+. Větší plusko je prozatím záhadou a podle všeho má pro tento přístroj Samsung v rukávu ještě další překvapení. Variant nového top modelu má být několik. Už ten letošní byl představen ve verzi S10e, S10, S10+ a další s podporou 5G.

Novinka by měla dostat možná ještě více variant. Ještě letos se totiž máme dočkat odlehčeného modelu S10 Lite, který bude mít ovšem špičkovou výbavu. Taková verze se podle všeho objeví i u nové generace top samsungu, ale asi opět s odstupem. Nová generace by ale mohla dostat dříve nabízený, potom ale opuštěný koncept menšího kompaktního smartphonu. Konkurenční Apple totiž chystá top iPhone s malým 5,4palcovým displejem, a to si Samsung nemůže nechat ujít.