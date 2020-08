Už druhým rokem neplatí, že Samsung má v nabídce pouze jeden model Note s integrovaným elektronickým perem. Loni totiž z jednoho modelu ročně udělal hned dva: běžnou a „plus“ verzi, stejně jako v případě své řady Galaxy S. Ještě nad rámec toho pak vymyslel i odlehčenou „Lite“ variantu, která má sloužit jako nejdostupnější model.

K těmto telefonům se nyní přidává i dvojice novinek: Galaxy Note 20 a 20 Ultra. Samsung opět dbá na to, aby základní model nebyl tou úplnou špičkou, nicméně zároveň disponoval vším, co je pro řadu Note typické, konkrétně velkým a jemným displejem a také perem S Pen. Varianta Ultra je pak prakticky technologickou lahůdkou s tím nejmodernějším hardwarem a výbavou, kterou si výrobce jen může do aktuálního telefonu dovolit nasadit.

Ještě se ale vraťme k řadě Note 10. Loňské top modely (Note 10 a 10+) pomalu přechází do výprodejové nabídky, a byť je české zastoupení stále uvádí v portfoliu na svých stránkách, nedají se zakoupit už úplně všude. Zato model Lite dorazil na český trh až letos, takže ten je stále součástí standardní nabídky a narazit na něj v obchodech by tak neměl být problém.

Všechny tyto modely můžeme každopádně seřadit podle jejich ceny. Toto spektrum je poměrně hodně široké:

Model Cena Samsung Galaxy Note 10 Lite (6/128 GB)

16 490 korun

Samsung Galaxy Note 10 (8/256 GB)

19 990 korun

Samsung Galaxy Note 20 (8/256 GB)

25 990 korun

Samsung Galaxy Note 10+ (12/256 GB)

30 990 korun

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (12/256 GB)

35 990 korun



Jak si lze povšimnout, cena nám poskakuje v rozmezí 3,5 tisíce až 6 tisíc korun, telefony si ovšem mezi sebou drží celkem jasné rozestupy. Model Note 10 Lite je prakticky už na pomezí vyšší střední třídy, kdežto loňský i letošní nejvyšší model jsou v podstatě luxusním zbožím. Takže který si vybrat? Některé za zvážení moc nestojí, ale odpovědí je i tak hned několik.

Note 10 Lite je překvapivě jasná volba

Pokud sháníte lepší telefon a přítomnost elektronického pera je pro vás důležitá, pak můžete s klidným svědomím sáhnout po tom nejlevnějším modelu řady Note, tedy 10 Lite. On sice za zmíněných 16 490 vlastně levný moc není, ovšem nabídne bonusy prémiové řady v úspornějším balení. Jeho plochý displej (řada Note mívá povětšinou zaoblené boky) se také dá vyložit jako výhoda při psaní perem.

Hlavní kompromis tohoto modelu je „slabší“ hardware, neboť využívá dva roky starý Exynos 9810, tedy ten který jste mohli najít v modelech Galaxy S9 či Note 9. V praxi ale budete mít stále vysoce výkonný telefon, na úrovni top modelu z roku 2018. Jistě, dají se na trhu najít i levnější a výkonnější alternativy, žádná z nich ale nemá integrovaný stylus.

Displej má tento model v podstatě identický s moderním Notem 20, a třeba baterii má dokonce i větší než Note 20. Chybí mu ale možnost bezdrátového nabíjení. Pokud by vám nestačilo úložiště, máte možnost jej rozšířit o paměťové karty, což bohužel u Notu 20 nejde. No a možnosti fotoaparátu také nejsou oproti téměř o deset tisíc dražšímu sourozenci nijak výrazně horší. Hlavní a širokoúhlý snímač jsou v podstatě stejné, jen zoom má Note 10 Lite horší (dvojnásobný oproti trojnásobnému).

Samsung zkrátka tak trochu vypálil modelem Lite sám sobě rybník, protože se zdá, že Note 10 Lite je vlastně velice obstojná alternativa k modernímu Notu 20. A stojí o 9,5 tisíce korun méně. Pokud tedy chcete ušetřit, volba je celkem jasná.



Vyplatí se kupovat „něco mezi“? Moc ne

Z řádků výše je patrný fakt, že model 10 Lite poměrně s přehledem konkuruje vlastním sourozencům, včetně moderního Notu 20. Zašli bychom dokonce až tak daleko, že aktuálně kupovat oba loňské top modely plus Note 20 se vzhledem k porovnání toho, co nabídne Note 10 Lite, vlastně moc nevyplatí.



Chvíli jsme váhali, zda po roce nebude mít trochu smysl sáhnout po levnějším loňském modelu Note 10. Stojí jen o 3,5 tisíce korun víc než jeho odlehčená verze, ovšem už má výkonnější hardware, kompaktnější displej (což je ale v této kategorii spíše mínus), o trochu lepší fotoaparát a je utěsněný proti vniknutí prachu a vody. Jenže zároveň trpí i podobnými neduhy jako model Note 20.

Malý Note 10 má v první řadě poměrně malou baterii. 3 500 mAh už je kapacita, která je na prémiový model celkem ostuda, a nevyváží to pak už moc ani fakt, že se dá na rozdíl od „Lite“ verze bezdrátově i reverzně nabíjet. Chybí mu také podpora paměťových karet, což může také zamrzet. Pokud by ve svém „finálním tažení“ potkal nějakou příjemnou slevu nebo cashback akci, která by jej přiblížila ceně Notu 10 Lite, už by se jeho koupě zdála trochu přijatelnější. Jinak ale je lepší ušetřit.

Výhody a nevýhody Notu 20 oproti výrazněji levnějšímu Notu 10 Lite jsme shrnuli výše. Jen ještě dodáme, že se nám „dvacítka“ líbí zejména po designové stránce: má opravdu minimální rámečky okolo displeje, což v kombinaci s plochým displejem působí překvapivě dobře. Matný design zad se také povedl. Je tedy možné, že po Notu 20 někdo sáhne čistě podle vizuálního vkusu. A pak takové rozhodnutí chápeme, protože to je zkrátka hezčí mobil, než Note 10 Lite, a vlastně i Note 10.



Design stranou, je třeba si uvědomit všechny jeho neduhy: menší baterie oproti Notu 10 Lite, absence paměťových karet, pouze 60Hz displej a fakt, že evropská Exynos verze je znatelně slabší než ta se Snapdragonem 865 v Asii a Americe. A vyjde nám, že je zkrátka rozumnější sáhnout po Notu 10 Lite.

No a co Note 10+? Ten je bohužel cenově až moc blízko modelu Note 20 Ultra, a zde zkrátka není moc co řešit: pokud máte na nový mobil 31 tisíc, s největší pravděpodobností máte i na to si připlatit dalších pět a rovnou vzít nejmodernější model. A proč se v takovém případě spokojit s rok starým telefonem na pokraji doprodeje? To nedává moc smysl. Jedině znatelná výprodejová sleva by jej vrátila zpět do hry.



Note 20 Ultra je pro ty, co nechtějí dělat kompromisy

Špičkou nabídky „klasických“ smartphonů od Samsungu je nově Note 20 Ultra, což je telefon, u kterého nehledejte kompromisy. Jistě, je trochu přerostlý a pak je tu samozřejmě celá ta záležitost se slabším evropským procesorem, jenže jinak je tento model zkrátka tím nejlepším, co dovede Samsung nabídnout. A to tak už tradičně jde ruku v ruce s vysokou cenou.

Note 20 Ultra je samozřejmě v duchu série, kam patří, hi-tech zápisník. Jenže už dávno neplatí, že to je jeho primární funkce. Nejlepší model z řady Note pravidelně pracuje s tím, co se již osvědčilo u „vlajkové“ série Galaxy S a přidává další prvky výbavy navíc, ještě více ladí výkon, zkrátka si troufá ještě zajít o trochu dál.

A tak je letošní Note 20 Ultra nejenom špičkou v jinak poměrně malém segmentem telefonů se stylusem, ale také špičkou v oblasti displeje (vysoce jemný Dynamic AMOLED panel se 120 Hz), fotoaparátu (108MPix hlavní senzor a možnost 50x přiblížení obrazu) a také ve spoustě detailů jako například možnosti PC režimu DeX nebo chystané spolupráce s herní streamovací službou xCloud.

Na finální verdikt si počkejte do samostatné recenze, ale už teď prozradíme, že Ultra je zkrátka natolik „nadupaný“ telefon, že i tak vysoká cena jako je 35 999 korun má své opodstatnění. A právě proto také upozorňujeme, že pokud chcete ušetřit, můžete, a to poměrně výrazně. Note 20 Ultra je totiž primárně telefon pro ty, kdo touží po tom nejmodernějším hardwaru i softwaru a kompromis je pro ně v takovém případě sprosté slovo.