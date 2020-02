Véčko Z Flip nás baví. Když nebudeme myslet na cenu, tak je výborné

Hned na začátku zkusíme odpovědět, proč se Samsung vůbec pustil do poměrně složité konstrukce modelu Z Flip. Důvodů je jistě mnoho, třeba si je jistý s budoucností ohebných displejů a jistě i proto, že nová konstrukce mu dává možnost odlišit se od konkurence.

Ostatně takto vznikla i první véčka před necelými pětadvaceti lety. Tehdy byly telefony velké, nevzhledné a většina se jich podobala. První véčko Motorola StarTac byla naopak malá, hezká a vypadala jak z jiného světa. Analogicky podobné atributy platí i pro Samsung Galaxy Z Flip. Většina současných smartphonů vypadá stejně, jsou to poměrně velké placky. Galaxy Z Flip je jiný a opět vypadá jako z jiného světa, ač vlastně kopíruje letitý design.

Pak je tady i praktická stránka véček: displej je ukrytý uvnitř, takže v zavřeném stavu je chráněný. To kdysi platilo i o klávesnici, takže se v kapse samovolně namačkala tlačítka a klávesnici nebylo nutné zamykat. Opět to platí částečně i v současnosti, ač zamykat telefon je dnes nutnost a ohebný displej není ani tak náchylný při pádu, spíš se dá snadno poškrábat. Na druhou stranu je tady po letech zpět mechanismus, který se může pokazit. To u klasických současných smartphonů v podstatě žádné mechanické prvky nejsou, vyjma bočních tlačítek a u některých modelů také vysouvacích fotoaparátů.

Smartphonový frajírek

Tolik teorie. Jak je to se Samsungem Galaxy Z Flip v praxi? Vizuálně se nám novinka hodně líbí. Možná částečně proto, že je to neokoukaný koncept, takže je stále co objevovat, prostě je to nové. Částečně i proto, že je tak odlišný od běžných smartphonů. I samotné křivky přístroje jsou povedené.

Když telefon vezmeme do ruky, je to nezvyk. Autor kdysi rád véčka používal, jenže v praxi to bylo naposledy tak před patnácti lety. Galaxy Z Flip je v kontextu starých véček hodně široký, přitom je vlastně stejně široký jako běžné současné telefony. Zvláštní pocit.

Zpracování je perfektní, výrobce k telefonu přibaluje i průhledné nasazovací kryty obou polovin, další lze dokoupit a změnit tak i vzhled originálně černého nebo fialového přístroje. Zavřený telefon v ruce působí, že je hodně těžký, reálně je však jeho hmotnost standardní (183 gramů) jako u běžného smartphonu.

Pozor na nehty

Trochu problém je při otevírání. Mezi oběma polovinami zavřeného telefonu je drobná mezera a i boky jsou zaoblené, takže otevření jde snadno i prstem jedné ruky. Jenže je tady zádrhel: logicky při snaze telefon otevřít prstem musí člověk zajet nehtem na displej. U běžného displeje by to bylo jedno, zde to však může být velký problém.

Jak již někteří testeři ukázali, displej, či přesněji jeho neoddělitelnou krycí fólii, lze poškrábat i nehtem (více viz Displej véčka od Samsungu poškrábete kvůli krycí fólii i nehtem). I proto na něj Samsung za určitých podmínek nalepí ještě jednu krycí fólii zdarma, kterou bude možné vyměnit, nebo si ji majitel může nechat nalepit za své, což bude představovat náklad zhruba 500 korun. A to je v kontextu ceny telefonu jako plivnutí do moře.

A pozor, je nutné použít speciální fólii, nikoliv jakoukoliv třeba z Aliexpressu. Fólie se aplikuje strojově, takže to doma nejde udělat. Určitě stojí za připomenutí, že výrobce poskytuje v ceně přístroje roční pojištění proti mechanickému poškození. Platí se jen spoluúčast asi 2 700 korun a pojistka platí pro jedno poškození. Samotná výměna displeje pak představuje náklad zhruba poloviny ceny telefonu, takže necelých 20 000 korun.



Budou potřeba dvě ruce

Takže jak telefon otvírat? Ideálně oběma rukama. Což není nejpohodlnější, ale je to tak. Při troše cviku to jde i jednou rukou bez rizika škrábnutí, jen se prst musí zastavit o hranu, kde není displej.

Ale ještě nechejme telefon zavřený. Co se stane, když nám někdo zavolá, nebo přijde nějaká zpráva? To bylo u prvních véček před mnoha a mnoha lety trochu problematické. Telefon se musel otevřít, jinak jen zavrněl, nebo zazvonil. To samozřejmě zákazníkům vadilo, takže jednou z prvních výrazných inovací véček bylo přidání vnějšího displeje. A ten má i Z Flip.



Jenže je tak malý, že menší snad už ani nešel vymyslet. Těžko hodnotit, proč tomu tak je, možná se tam větší nevešel. Je na něm displej zhruba

2,5 x 1 centimetr, výrobce udává úhlopříčku 1,06 palce. Displej přes malou velikost umí zobrazit dostatek informací a je velmi dobře čitelný, pokud nemáte celkově problém číst malá písmena. Displej je dotykový a v základním režimu má dvě obrazovky: jednu s časem a druhou s upozorněními. Na ty lze kliknout a u některých se zobrazí další informace, ale většinou se objeví hlášení, že detaily najdete na hlavním displeji po otevření telefonu (po kliknutí na ikonu se po otevření telefonu zobrazí adekvátní aplikace).

Mikrohledáček

Vnější displej dokonce může sloužit jako hledáček selfie kamerky, pokud majitel nechce telefon otvírat. Samozřejmě má telefon i vlastní selfie kamerku ve výřezu hlavního displeje, ale kdyby náhodou, lze fotit se zavřeným telefonem pomocí hlavního fotoaparátu. Jenže na malém vnějším displeji jen stěží uvidíte celý obličej, spíš to bude takový výřez. Natož aby bylo vidět okolí.

Prostě to jde, ale je to nouzovka. Funguje to tak, že se rychle dvakrát zmáčkne vypínací tlačítko a jako spoušť slouží boční tlačítko hlasitosti. Je tu i několik vychytávek, přejetím po displeji lze přepnout mezi hlavním a širokoúhlým objektivem, což jinak telefon udělá sám, když zaregistruje větší skupinku. A místo spouště stačí ukázat dlaň a telefon po krátkém odpočtu vyfotí fotku sám. Ale pozor, výsledná fotka bude čtvercová.

Když už jsme u tlačítek, právě jsme popsali všechna, tedy dvě. Vypínací/zapínací je zároveň čtečkou otisků prstů. Nám se tato varianta líbí, ale mnozí s tím nemusí souhlasit. U tohoto konkrétního telefonu je to však asi nejvhodnější umístění. Telefon samozřejmě umí i rozpoznávání obličeje a PIN či gesta.

Prohlídku přístroje z vnějšku můžeme ukončit pohledem na horní a spodní hranu. Horní tvoří kloub telefonu s logem výrobce. Zajímavé je, že při otevření se hrana kloubu schová, a tak u otevřeného telefonu není vidět jediné logo. Vespod dolní části je pak USB-C konektor a to je vše. Kdo má sluchátka s jackem, tak si buď musí pořídit redukci, nebo si koupit nové, či si vystačit s přibalenými špunty AKG. A nutno dodat, že nehrají vůbec špatně. Na zdarma přibalená sluchátka dokonce skvěle.



Drží úhel

Konečně můžeme telefon otevřít a hned tu máme jednu zajímavost. Telefon drží v podstatě v jakémkoliv úhlu otevření. Oproti starým véčkům, která většinou znala jen polohy zavřeno/rozevřeno, může Z Flip zůstat i na půl cesty a není to samoúčelné, ale o tom až za chvíli. Nejdřív telefon rozevřeme úplně. A je to nezvyk, protože se před námi otevře opravdu dlouhá nudle. Jak jsme již výše uvedli, šířka telefonu je stejná jako u běžného smartphonu, ale uvnitř jsou na dnešní dobu poměrně mohutné boční rámečky (z praktických důvodů). Displej to zužuje nejenom opticky, ale i fakticky. Třeba v porovnání s do boku zahnutými panely jiných modelů Samsungu včetně letitého Galaxy S7.

Pak je tu ovšem délka či výška displeje, která je naopak nadprůměrná. Panel má poměr stran 21,9:9 a neobvyklou nudlovitost lze poznat i z rozlišení

1 080 x 2 636 pixelů. Ne že by nic takového neexistovalo, „nudle“ produkuje Sony, ale třeba Xperia 1 má poměr stran „jen“ 21:9.

Co z toho plyne? Že Galaxy Z Flip má opravdu velký 6,7palcový displej, přitom po složení je to malý telefon. Prostě véčko. Délka či výška přístroje ovšem zapříčiňuje, že ten, kdo nemá prsty jako chapadla, tak jen stěží dosáhne po celé ploše panelu. Telefon si musí v ruce posunout, což není příliš pohodlné, nebo lze zvolit jednoruční režim. Tak to má ovšem většina smartphonů s velkým displejem.

Naopak se dlouhý displej hodí pro otevření dvou oken nad sebou, automaticky na polovinu, ale můžete si to upravit podle libosti. V tomto konkrétním případě je to velmi dobře použitelné. A když ho ohnete, tak dole můžete mít otevřený chat, nahoře třeba video a telefon bude stát na stole jako notebook.

Rýha nevadí

Samotný flexibilní displej je na dotek měkký a v místě kloubu je rýha. Ta je jasně hmatatelná a viditelná, u zbytku panelu platí, že pod vrchní měkkou vrstvou je syntetické sklo, takže žádné prohmatávání displeje až na součástky se nekoná. Vlastně to celé působí docela přirozeně (trochu jako když se na normální displej nalepí ochranná fólie) a funguje bez problémů. Ale je to nová technologie, takže dokonalosti se pravděpodobně dočkáme až u nějaké další generace, nebo spíš dalších generací ohebných displejů.

Na co je potřeba si zvyknout, je poměrně masivní rámeček okolo displeje. Ten je navíc výrazně vystouplý, což může vadit při dotycích na okraji panelu. Třeba při psaní na klávesnici.

Stylovka nemusí být hardwarový rekordman. Ale je

Samsung Galaxy Z Flip je designový přístroj, prostě stylovka. Tak je potřeba na něj pohlížet, když se dostáváme k hardwaru. Ten je sice výborný, ale nikoliv úplně špičkový. Zde se sluší telefon porovnat s druhým téhož druhu, tedy s Motorolou Razr. Ta má při podobné ceně velmi průměrný hardware smartphonu střední třídy. To Z Flip takovými ústupky netrpí, jeho hardware jej řadí sice mezi špičkové smartphony, avšak zase ne mezi ty úplně nejlepší.

Takže kdo potřebuje oslňovat výkonem v Antutu, tak je papírově u Z Flipu na špatné adrese: úplný premiant to není a poměr ceny a výkonu je ještě horší. Různé oneplusy a realme dodají vyšší skóre v testu za mnohem nižší cenu. Náš vzorek získal v tomto testu nejprve 411 051 bodů, což jej řadilo na 14. místo těsně před loňské duo Samsung Galaxy S10 a S10e. Po automatickém upgradu softwaru jsme to zkusili znovu a výsledek se výrazně zlepšil na

466 311 bodů, což už je extratřída, aktuálně páté místo žebříčku. Takže slabý hardware Z Flip rozhodně nemá.

Zajímavostí je, že i v Evropě se Z Flip prodává s procesorem Qualcomm. Ostatní top modely Samsungu obvykle na evropském trhu mají čipy vlastní výroby, tedy Exynos, což platí i pro řadu Galaxy S20 představenou souběžně s flipem. Galaxy Z Flip má konkrétně čip Snapdragon 855 Plus, tedy nikoliv letošní špičku 865, ale na podzim vylepšený loňský nejvýkonnější čip. Sekunduje mu 8 GB operační paměti a 256 GB místa pro data. Slot na paměťovky telefon nemá, ale reálně volných 230 GB v telefonu je víc než dost. A pozor, telefon sice podporuje dvě SIM, ovšem jen jednu fyzickou, druhá je eSIM.



Jedním z důvodů, proč má konkurenční Razr ještě slabší hardware, je kapacitně malá baterie. Což platí také u flipu, jehož dva samostatné články mají kapacitu 3 300 mAh. Což je na telefon s 6,7" displejem malá baterie. Přesto není výdrž zásadně problematická, navíc je k dispozici rychlonabíjení. Náročný den provozu telefon vydrží, což je dostačující. Ale samozřejmě platí, že jsou na trhu telefony s větší baterií a delší výdrží. V nabídce je reverzní nabíjení, třeba bezdrátových sluchátek.

Telefon má aktuální Android 10, prostředí UI 2.1 je rychlé a podle chuti si ho můžete přepnout do dnes tak populárního tmavého režimu.



Solidní fotoaparát s integrovaným stativem

V podstatě to samé co o hardwaru platí i pro foťák novinky. Kdo chce to úplně nejlepší, tak musí jít jinam. Třeba do Samsungu Galaxy S20 Ultra, který byl představen spolu s flipem. Cena je podobná, ale Z Flip je tu pro styl, S20 Ultra na výkon.

Přestože Z Flip nemá ten nejlepší foťák, který dnes Samsung umí, tak skýtá i pár výjimečných funkcí. Ale popořadě. Hlavní fotoaparát telefonu má dva čipy: standardní a širokoúhlý. Ten první má záběr 78 stupňů, optickou stabilizaci, světelnost f/1,8 a rozlišení 12 MPix. Širokoúhlý má stejné rozlišení, záběr 123 stupňů a světelnost f/2,2. Pro pořádek, přední, respektive vnitřní kamerka má rozlišení 10 MPix a světelnost f/2,4.

Telefon fotí dobře. Tedy platí to u testovaného vzorku především pro hlavní snímač. Ten širokoúhlý v našem případě podával poněkud nevyrovnané výkony. Někdy byla fotka výborná, jindy v rozích neostrá. Posoudit to můžete sami, níže pod náhledy jsou v odkazu originální fotografie.

Testovací foto Samsung Z Flip formát 4:3, hlavní objektiv Testovací foto Samsung Z Flip formát 4:3, širokoúhlý objektiv Testovací foto Samsung Z Flip formát 21:9:9, hlavní objektiv

Testovací foto Samsung Z Flip formát 21:9:9, širokoúhlý objektiv Testovací foto Samsung Z Flip formát 4:3, hlavní objektiv Testovací foto Samsung Z Flip formát 4:3, širokoúhlý objektiv

Testovací foto Samsung Z Flip formát 21:9:9, hlavní objektiv Testovací foto Samsung Z Flip formát 21:9:9, širokoúhlý objektiv

Galaxy Z Flip však ve všech případech umí něco, co většina smartphonů nikoliv. Má totiž vlastní stativ, respektive sám se stane stativem. Využívá rozevírací mechanismus, kdy se telefon otevře jen částečně a i v tomto režimu funguje. Dokonce je na to připravený, pro tuto situaci má přístroj vlastní režim fotoaparátu (a i pro některé další aplikace, kterých však zatím není mnoho). Telefon se tedy otevře do poloviny, nebo do jiného úhlu, kdy je ještě stabilní a položí se na podložku. A v tomto okamžiku lze fotit jako se stativem. Při focení venku každopádně doporučujeme telefon něčím podložit, aby se předešlo mechanickému poškození vnějšího krytu.

Význam to má třeba při fotografování v noci v profi režimu s manuálním nastavením parametrů. Jenže pozor, pokud telefon postavíte spodní částí na podložku, fotíte na výšku. Jde to obejít tím, že se telefon položí na bok, polootevřený tak bude stále hezky stát. Samozřejmě to stativ dokonale nenahradí, ale je to jedna z výhod otvírací koncepce telefonu.

Video telefon zvládá ve 4K při až 60 snímcích za sekundu a podporuje záznam HDR10+. Umí zpomalené nahrávky ve FHD při 240 snímcích za sekundu a nebo až 960 snímků za sekundu, to už je však jen HD rozlišení.

Několik foto specialit

Pak je tu další specialita a tou je neobvyklý formát fotografií 21,9:9, tedy odpovídající rozlišení displeje. Je to samozřejmě jen ořez, ale v širokoúhlém režimu je výsledná fotografie zajímavé panorama. Respektive, telefon umí i opravdové panoramatické fotky, ale ty běžné širokoúhlé mají něco do sebe. Trochu připomínají dávno zapomenutý kinofilmový formát APS. K dispozici jsou pak obvyklé formáty 4:3, 16:9 a čtverec.

Poslední specialitou Z Flipu je při fotografování hlavním fotoaparátem, tedy s náhledem na hlavním displeji, možnost zapnout náhled i na malý vnější displej. K čemu je to dobré, úplně netušíme. Pokud by to mělo sloužit k náhledu pro fotografované, tak jedině, když jim budete dělat nějaký detail hodně z blízka, jinak tam nikdo nic neuvidí.



Další testovací fotografie pořízené Samsungem Z Flip. Kliknutím na snímek se otevře originální fotografie.

Novinkou, kterou však dostanou i další nové samsungy, je režim fotoaparátu Single Take. Podle výrobce je to nepřeložitelné, my bychom to volně nazvali „jedním šmahem“. O co jde? Aktivujete režim a v podstatě začnete nahrávat video. Můžete telefonem pohybovat, samozřejmě rozumně, nikoliv s ním mávat jako s praporem. Akci buď ukončíte sami, nebo se stopne po deseti sekundách. Telefon pak na displeji zobrazí souhrn nahrávky, tedy video či videa (včetně úprav) a také fotky při tom pořízené. Označí nejlepší a přidá několik ostatních. Na mobilu je to hezky graficky provedené, v paměti jsou však všechny fotky a video samostatné. Je to docela dobrý nápad, když tak nějak nevíte co přesně vyfotit.



Další testovací fotografie pořízené Samsungem Z Flip. Kliknutím na snímek se otevře originální fotografie.

Jak jsme již zmínili u fotografování, polootevřený telefon lze využít i při psaní zpráv nebo v jiných aplikacích, kdy je klávesnice či část obsahu umístěna do dolní poloviny displeje, takže při ohnutí to pak vypadá například jako malý notebook. Jenže na výšku, takže využití takového režimu je diskutabilní.

Drahý, ale výjimečný

Samsungu Galaxy Z Flip se není třeba obávat. Není to žádný exot, otevřený funguje jako každý jiný smartphone. Exotická je cena 39 000 korun, tolik stojí jen pár telefonů na trhu. Druhý podobný přístroj, tedy Motorola Razr, bude stát ještě o pár tisíc víc. A přestože je Z Flip neoddiskutovatelně drahý, tak když koncem devadesátých let na trh přišlo na český trh první véčko, tedy legendární Motorola StarTac, tak startovalo na ceně 52 000 korun. Což byla tehdy vesmírná cena. Pro zjednodušení, při dnešní průměrné mzdě bude zájemce vydělávat na Z Flip asi pět týdnů. Při průměrné mzdě v roce 1998 musel zájemce o StarTac šetřit čtyři a půl měsíce vše, co vydělal.

Galaxy Z Flip si tak pořídí jen specifická skupina zákazníků, pro každého není. Ale to platí i pro nejdražší iPhony a samsungy, některé jsou ještě dražší než Z Flip a prodávají se dobře. Takže o zájem se Samsung bát nemusí. Nám se telefon líbí, ale každému zájemci doporučujeme, aby si telefon šel osahat do prodejny a vyzkoušel si ho. Je to prostě něco nového.

Telefon má své mouchy dané novou koncepcí a stejně tak díky ní má přednosti. Celkově nám přijde tento mix vyrovnaný a jelikož je to první či druhé smartphonové véčko s ohebným displejem na trhu, tak náš závěr je pozitivní.