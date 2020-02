Vyzkoušeli jsme krásný Samsung Galaxy Z Flip, který má ohebné sklo

Zatímco na nové modely Galaxy S20 si budou muset zákazníci počkat až do začátku března, druhý Samsung s ohebným displejem, nové véčko Galaxy Z Flip, zamíří na pulty prodejen krátce po své světové premiéře. Vysoká cena (38 990 korun) znamená, že to bude stále velmi luxusní zboží, na druhou stranu je to zatím nejdostupnější smartphone s ohebným displejem pro globální trhy.

A tak Galaxy Z Flip předpovídáme solidní úspěch. Toto je totiž přesně ten model, na který mnozí uživatelé čekali. Galaxy Fold coby tablet skládaný do kapsy zaujme jen sem tam někoho, ale kompaktní véčko, to je stroj, který osloví širší publikum. A to i díky tomu, že moderní, až sci-fi techniku vlastně kombinuje s jakýmsi nádechem nostalgie z dob, kdy byla véčková konstrukce běžnou záležitostí.

Kromě toho pak Galaxy Z Flip opravdu dobře vypadá. Tvary jsou jednoduché, až minimalistické, v porovnání s Galaxy Fold působí Z Flip tak trochu obyčejně, ale vlastně v dobrém smyslu slova. Není to žádný výstřelek, působí, jako by tu něco takového prostě bylo už dlouho, tváří se jako samozřejmost – zcela přirozeně. Z přístroje doslova čiší obrovské sebevědomí, které bude uživatele bez pochyby lákat.

Design na první pohled možná není tak chytlavý a nehraje na tak emocionální notu jako u Motoroly a jejího Razru, ale Z Flip je elegantní a nadčasový. A zpracování je naprosto perfektní. I když jsme Razr chválili a líbil se nám jeho kloub, Z Flip je o něco dál. Kloub je velmi pevný, při otevírání na rozdíl od Galaxy Fold drží telefon nastavený úhel v jakékoli poloze, takže ho lze používat i třeba napůl rozevřený.

Předobjednávky už běží, prodej začne 21. února Samsung Z Flip se začne prodávat 21. února, a to i v České republice. Zájemci mohou již nyní telefon předobjednat. Cena je stanovena na 38 990 Kč. V ceně zákazník dostane i roční pojištění, které pokrývá jednu událost se spoluúčastí 2 799 Kč. Takže kdyby se rozbil ohebný displej v prvním roce, bude oprava stát jen uvedenou spoluúčast.

Tomu je přizpůsobeno i uživatelské prostředí, v průběhu otevírání se například hledáček fotoaparátu zobrazuje jen v horní odklápěné polovině displeje, teprve po plném rozevření se objeví přes celou obrazovku. Takto lze třeba fotit s otevřeným telefonem položeným na stole, zemi či jiné podložce – sám sobě tak Galaxy Z Flip poslouží jako stativ, což v oblasti fotografování přináší zcela nové možnosti (telefon opravdu drží, spodní část je těžší než horní).

Podobně to funguje i jinde v uživatelském prostředí: u zpráv je nahoře text, dole klávesnice, při sledování videa na YouTube v horní části obsah, dole komentáře a tak podobně. Z Flip bude díky tomu praktický a přibude určitě spousta situací, kdy půjde telefon a aplikace v něm komfortně používat, když bude přístroj jen tak „ležérně“ pootevřený na stole.

Ve složeném stavu tu je opět v místě kloubu vidět malá mezera způsobená zaoblením displeje. Ale ta je menší než u Galaxy Fold a nijak zásadně nás neruší. Mezera zároveň pomáhá ke snazšímu otevírání telefonu jednou rukou. Toho navíc není třeba se nijak bát. Prstem lze „zajet“ mezi obě poloviny a telefon jednoduše vyklopit, uživatel se přitom nemusí obávat o poškození displeje.

Ten totiž nemá jen onu plastovou fólii, jakou mají všechny dosavadní přístroje s ohebným panelem: Galaxy Z Flip má displej krytý skutečným ohebným syntetickým sklem, které je na omak stejně tvrdé jako sklo na displeji běžného smartphonu. V místě kloubu je ohyb cítit i vidět (je méně výrazný než u Foldu), ale celkově displej působí vynikajícím dojmem.

Při běžném používání je 6,7 palcový displej úzký a vysoký, zhruba podobně jako u běžných smartphonů Sony. Výtečné je to především při čtení textů, u videa budou při sledování v režimu na šířku po stranách nevyužité plochy – ale aspoň nebude uživatele v obraze nijak rušit drobný průstřel uprostřed horní části displeje, ve kterém se nachází selfie kamera. Pro selfie půjde mimochodem použít i malinký vnější notifikační displej.

Poměr stran hlavního displeje je konkrétně 22:9 a rozlišení 2 636 x 1 080 pixelů. Přístroj se díky úzkému tělu výtečně drží v ruce, ve složeném stavu padne pěkně do dlaně a elegantně vklouzne do kapsy. Ano, Galaxy Z Flip je pak tlustší než běžné smartphony, ale onen „polštářek“ je v kapse příjemnější než dnešní dlouhé placky. Tloušťka je navíc menší než u Galaxy Fold, takže tu je vidět další posun kupředu.

Celkově je vlastně Galaxy Z Flip zajímavou ukázkou toho, kam se zhruba za rok dovedla u Samsungu technologie ohebného displeje posunout. A i když se to na první pohled nezdá, jde o posun velmi významný: vše, ať už jde o použití krycího skla, lepší konstrukci kloubu či vyladěný software, totiž přispívá k mnohem lepší praktické použitelnosti ohebné konstrukce. A ukazuje to, že Samsung naslouchá názorům odborné i laické veřejnosti. To, že tato vylepšení představuje firma u modelu véčkové konstrukce, pak ukazuje, že skutečně touto technologií míří na masové publikum, a ne jen na specifickou část trhu.