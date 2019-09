Jedinečná nudle se vymyká současné produkci. Test Sony Xperia 1

Smartphony značky Sony už dávno nepatří k mobilnímu mainstreamu. Na jednu stranu je to škoda, na tu druhou to ovšem znamená, že firma může objevovat a vyplňovat různé skuliny na trhu. Dlouho k nim patřila kategorie kompaktních přístrojů, kterou většina výrobců opomíjela.

U nejnovější generace přístrojů se Sony vydalo jinou cestou: displeje jsou hodně protáhlé, přitom ignorují dnešní trendy výřezů, průstřelů a různých zaoblení. Špičkou mezi nimi je model Xperia 1 s velkým displejem, ale překvapivě štíhlým tělem. Na něj nově navazuje podobně vybavená Xperia 5, která plní roli kompaktního top modelu.

Xperia 1 je smartphone, který osloví uživatele, kteří hodně holdují multitaskingu a hledají celkově vysoký výkon. Naopak i když u Sony opět zapracovali na fotoaparátu, trojitá sestava Xperie 1 kvalit těch nejlepších fotomobilů nedosahuje, byť se ztráta trochu smazává.

Není tvar trochu zvláštní?

Sony Xperia 1 má skutečně trochu netradiční rozměry: 167 x 72 x 8,2 mm jsou na smartphone s 6,5palcovým displejem hodně nezvyklé míry. Jsou dány tím, že displej telefonu používá poměr stran 21:9 a je opravdu dlouhou „nudlí“. Přístroj je díky tomu štíhlý a i přes velkou úhlopříčku panelu dobře padne do ruky.

Vcelku rychle se na to dá zvyknout a dobré držení v ruce je jedním ze základních kladů této konstrukce. Naopak kdo rád nosí smartphone v kapse kalhot, nemusí být nadšen. Dlouhý a úzký telefon se do zadní kapsy nevejde, v té přední zase může být poměrně nepříjemný kvůli délce. I přes tuto menší nepraktičnost se nám konstrukce Xperie 1 docela líbí. Je fajn, že Sony přináší určitou alternativu k aktuálním hlavním trendům.

Líbí se vám design?

Minimalistické pojetí Xperie 1 je opravdu působivé. Ano, přístroj neminimalizuje rámečky tak dobře jako někteří konkurenti a zejména nad displejem zůstává dost místa. Ale design je čistý, velmi elegantní a vcelku praktický. Nahoře zbylo místo na solidní sluchátko, které zaručuje kvalitní reprodukci hovorů. Chválíme i celkové zpracování modelu, jak je u špičkových typů obvyklé, je tu hliníkový rám a k tomu záda ze skla.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobře padne do ruky

displej přináší zajímavé možnosti používání

minimalistický design

Proč nekoupit? jen průměrný fotoaparát

vysoká cena

pouze černá barevná varianta Kdy? V prodeji Za kolik? 23 990 Kč

Možná bychom volili jinou než testovanou černou variantu. Ta sice působí nejminimalističtějším dojmem (vzpomněli jsme si na obelisk z roku 2001: Vesmírné Odyssey), ale zároveň je zbytečně fádní. Bohužel v české distribuci Sony oficiálně další barvy nenabízí, takže zajímavější šedou, bílou či fialovou variantu budete shánět obtížně. Lesklé tělo telefonu je také obrovským magnetem na otisky prstů, takže hodit se bude alespoň základní průhledné pouzdro.

Jaký je displej?

Displej Xperie 1 je parádní. Jde o OLED panel s rozlišením 1 644 x 3 840 pixelů, což na jeho úhlopříčce dává úchvatnou jemnost 643 pixelů na palec. To je skvělá hodnota, displej je jemný, ostrý a vzhledem k OLED technice také disponuje lákavým podáním barev. To přitom není nijak přehnané, v menu si navíc uživatel může obrazový výstup nastavit detailně podle svých vlastních preferencí. Kdo chce například teplejší barvy, může je mít, totéž platí pro studenější odstíny.

Jak se s displejem pracuje?

Vysoký a úzký displej je z uživatelského hlediska trochu specifický, na druhou stranu je Xperia 1 v podstatě standardním smartphonem s operačním systémem Android 9 v jen lehce upravené podobě (hlavně v menu nastavení). Xperia 1 se může líbit i uživatelům, kteří v displeji zásadní výhody nevidí: třeba při čtení delších textů není potřeba tolik skrolovat, to se bude líbit v podstatě každému.

Uživatel není u Xperie 1 naštěstí nucen moc sahat do horních částí displeje: záleží tedy na použitých aplikacích. V systému nicméně například není nutné stahovat notifikační lištu tahem od horního okraje displeje, stačí jen tah dolů po domovské obrazovce. Ovládání usnadňuje i možnost vyvolat jednoduchým gestem poklepání na bok rámu telefonu (chce to trochu cvik, mířit se musí na okraj displeje) menu pro rychlé spuštění vybraných aplikací.

Toto menu lze zároveň využívat pro multitasking s tím, že je tu pasáž, která dovoluje uživateli vybrat dvě současně aktivní aplikace – jedna běží v horní části displeje, druhá v té spodní. Funguje to překvapivě dobře a třeba kombinace e-mailového klienta a kalendáře, ze kterého potřebujete do mailu opisovat data, dovede být velmi produktivní.

Dlouhý displej umí být skutečně užitečný. Xperia 1 má ovšem v ovládání i nějaké ty zvláštnosti, které nám tolik nesedí. Především nerozumíme uspořádání tlačítek na boku. Tady je hezky umístěna čtečka otisků prstů (ta tedy není v displeji), to už Sony nějakou dobu dělá. Jenže čtečka zároveň není vypínacím tlačítkem, to je v malé podobě těsně pod ní.



K odemčení telefonu lze čtečku použít, ale k zamčení je potřeba zmáčknout tlačítko. Dříve mělo Sony tuto funkci integrovánu v jednom, ale pravda, že na některých trzích čtečku v tlačítku nemělo. Nejspíš tedy kvůli nějakým patentovým sporům společnost zvolila tuto dvojitou, ale trochu nelogickou cestu. Druhý nedostatek se týká tlačítek pro ovládání hlasitosti, která jsou nad čtečkou. Je to vlastně jedno dvojtlačítko, vcelku krátké a stisk jednotlivých poloh je trochu nejistý.

Zaujalo vás ještě něco?

Xperia 1 se v Česku prodává ve dvousimkové variantě, slot je hybridní a výhodou je, že k jeho otevření není třeba žádný špendlík či jiný nástroj. Sony se drží jednoduché konstrukce, kdy lze šuplík na karty vytáhnout nehtem. Na druhou stranu se při každé výměně karet telefon restartuje, to konkurenční telefony nedělají.

Tradičně nechybí u špičkového sony odolnost vůči vodě a prachu, tentokrát podle specifikace IP68. Kdo touží po 3,5mm jacku pro sluchátka, má smůlu, Xperia 1 se zařadila ke smartphonům, které se rozhodly, že tradiční sluchátkový konektor je přežitek.

Jak fotí?

Sony se dlouho potýká s neschopností vyladit své fotoaparáty na špičkovou úroveň konkurence. Je to vlastně hodně podivné, protože čipy a fotomoduly Sony používá drtivá většina výrobců smartphonů a jeho moduly patří k tomu nejlepšímu na trhu. Jenže divize dodávající snímače a fotoaparáty dlouho odmítala s vlastní mobilní divizí spolupracovat, aby ji nezvýhodňovala před svými ostatními zákazníky. A u Sony samozřejmě nejspíš nemají takové kapacity jako u Samsungu, Xiaomi, Huaweie a dalších velkých značek, kde dovedou foťák hezky vyladit.

Výsledkem je dlouholetý stav, kdy špičková sony s nejlepšími fotomoduly i sestavami fotoaparátů fotí podprůměrně. U Xperie 1 slibovala společnost určité snížení ztráty na konkurenci, a to třeba i díky trojité sestavě foťáku s klasickým, širokoúhlým a teleobjektivem. Co se těchto kreativních možností týče, Xperia 1 skutečně krok s konkurencí srovnává.

Jenže co se týče samotné kvality fotografií, tak Xperia 1 stále nedosahuje na absolutní špičku. Výsledek 91 bodů v testu DxO Mark je pro Xperii 1 trochu nelichotivý, na druhou stranu je to zdaleka nejlepší výsledek Sony za mnoho let a také výsledek, kterým se jeho aktuální model nejvíce přiblížil (byť je stále daleko) řekněme té lepší špičce.

V praxi ztrácí Xperia 1 hlavně při fotografování v noci a zhoršených světelných podmínkách. V horším světle je ztráta na špičku opravdu citelná, snímky jsou tmavé, rychle stoupá množství šumu a chybí detaily. Tady je konkurence mnohem dál.

Také tu chybí některé kreativní režimy, panorama, možnost přidávat do scény AR objekty a různobarevné filtry a další bláznivé efekty nejsou zdaleka to, co umí konkurence. Uživatel nemá detailní kontrolu nad inteligentními režimy, které fotoaparát používá, zrovna tak nemůže ovládat třeba HDR. Nevadilo by to, kdyby vše fungovalo skvěle a režimy telefon využíval dokonale. To se však nestává.

Za dobrého světla v obvyklých scénách nicméně Xperia 1 podává velmi dobré výkony, takže fotoaparát rozhodně není potřeba zatracovat. Jen u konkurence dostanete často za méně peněz lepší foťák.

Co výdrž baterie?

Ta je vcelku běžná. Xperia 1 dostala baterii s kapacitou 3 330 mAh, což už není na poli špičkových modelů žádná rekordní hodnota, navíc musí uživit výkonný hardware v čele se Snapdragonem 855 a 6 GB RAM i displej s vysokým rozlišením. Takže očekávat kdovíjakou výdrž nelze, na druhou stranu den perného provozu nebyl v našem případě problém a v trochu líném režimu používání se ukazuje, že i tak výkonný hardware umí být úsporný. Na prodloužený víkend bez elektřiny nicméně doporučujeme vzít powerbanku.

Mám si ji pořídit?

Xperia 1 je hodně neobvyklý špičkový smartphone, který může zaujmout právě svou neobvyklostí. Bylo by fajn, kdyby Sony nabídlo i některé jeho atraktivnější barevné varianty. Telefon má své neochvějné přednosti, ale také některé nedostatky. Kdo hledá fotomobil skvělý za každé situace, tady nepochodí, ale foťák vyloženě špatný není.

To, co nejvíc odrazuje od koupě, je vysoká cena. Za částku 23 990 korun, kterou si Sony za Xperii 1 žádá, mnohde u konkurence dostanete i dva špičkové modely. Ale Xperia 1 je originál, který snad ani s telefony jako Samsung Galaxy S10, Note 10, Huawei P30 Pro, Honor 20 Pro, OnePlus 7 Pro a dalšími nejde srovnávat. Po specifikách Xperie 1 musíte toužit. A pak je rozhodnutí poměrně jednoznačné. Nikdo jiný než Sony vám takový telefon neprodá.