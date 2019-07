Takový displej nikdo jiný nemá. Pozná, jestli a kam na něj koukáte

Ten boj není stále u konce. Stále není rozhodnuto, kdo bude tím výrobcem, který jako první uvede na trh skládací smartphone. Že takové zařízení vyvíjí hned několik z nich, není žádnou novinkou. A podle zjištění čínského portálu CNMO tyto doposud neprobádané vody příští rok zčeří i japonské Sony. Jeho skládací model má nést označení Xperia F, má podporovat 5G sítě a displej s poměrem stran 21:9 by měl dodávat jihokorejský Samsung. Jenže právě displej by mohl být nakonec z vlastních zdrojů.

Sony si totiž nechalo patentovat unikátní flexibilní panel, žádost podalo už v březnu. Od těch běžných, který produkuje například i zmíněný Samsung, se má lišit integrovanými senzory. A teď není řeč o čtečce otisků prstů.

Senzory jsou nejméně tři – snímač tlaku, teploty a akcelerometr. Podle nizozemského portálu LetsGoDigital je mohou doplňovat i fotosenzor a senzor odporu. A k čemu je to vlastně dobré? Systém díky nim dokáže určit, zda uživatel telefon drží, případně jakým způsobem, či třeba to, na kterou část displeje upírá svůj zrak. Podle toho tak může upravit rozhraní pro zajištění optimálního uživatelského zážitku. Například tlakový senzor je umístěn ve středu displeje a slouží k rozpoznání, je-li telefon v rozloženém, či ve složeném stavu.

Podle patentu je tato technologie určena pro skládací smartphone, který má ve složeném stavu displej na vnější straně. Systém by v takovém případě zobrazoval obsah pouze na té části displeje, která je natočena k uživateli, zatímco na druhé polovině, tedy na odvrácené straně by byl spuštěn třeba spořič nebo jakýkoli uživatelem navolený obrázek. Díky omezené obnovovací frekvenci na této části displeje by se i šetřila energie. Toto řešení má především zaručit soukromí uživatele, zamezuje nevyžádanému sledování obsahu odvrácené části displeje někým nechtěným.

Ačkoli někteří výrobci poukazují na to, že skládací smartphony budou spíše okrajovou záležitostí, jsou natolik výraznou revolucí, že není záhodno zaspat jejich nástup. Zpočátku bude cena takových modelů velmi vysoká, jen Samsung si za model Galaxy Fold bude účtovat zhruba 50 tisíc korun a Mate X od Huaweie má být dokonce ještě dražší (více viz Sebevědomí v praxi. Skládací huawei je dražší než skládací samsung). Postupně by se ovšem skládací smartphony měly stávat finančně dostupnějšími (více viz Ohebné telefony budou za polovic. Ale až příští rok, ukazuje konkurent).

Všichni velcí výrobci tak hledají cestu, kterou se vydat. Všichni chtějí představit takový skládací smartphone, který přiláká co nejvíce zákazníků. A jak vidno, tak Sony nevyjímaje. Neměla by se tak opakovat někdejší situace, která dostala do kolen finskou Nokii. Ta totiž před lety zaspala nástup smartphonů.