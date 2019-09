Jeden z největších výrobců fotočipů neumí vyladit vlastní smartphony

Známá laboratoř DxO Mark nedávno zveřejnila výsledky kvality fotografických schopností modelu Sony Xperia 1. To je současný top model japonského výrobce a první smartphone z jeho dílny, který má trojitý fotoaparát. V testu DxO si nevede nová Xperia nijak skvěle. Obdržela skóre 91 bodů. 94 pro fotografování, 84 pro video. To ji řadí mezi novými top smartphony do podprůměru. Stejné skóre má třeba loňský Pocophone F1, což je výrazně levnější model od Xiaomi.

V žebříčku ztrácí novinka od Sony na nejlepší přes 20 bodů. Nový Galaxy Note 10 5G od Samsungu má skóre 113 bodů. 112 bodů má Huawei P30 Pro a Samsung Galaxy S10 5G. 5G verze nových samsungů jsou poměrně exotické, ale o bod lepší skóre má i základní iPhone 8 (tedy ne dvoučočková verze Plus) z roku 2017.

Pro smartphony od Sony není dobrou vizitkou, že řada ze smartphonů z žebříčku DxO, které mají lepší skóre než nová Xperia 1, používá fotočipy právě od Sony. Sony je totiž jedním z největších dodavatelů fotomodulů pro různé další výrobce.

Žebříček DxO bývá zpochybňován pro neobjektivitu. Ale smartphony od Sony nejsou pro své fotografické schopnosti ceněny ani v jiných testech a ani samotnými uživateli. Odpověď je jednoduchá.

Sony sice dokáže vyrobit skvělé komponenty, ale zaostává u svých smartphonů s odladěním softwaru. To jiný výrobci umí daleko lépe i u fotoaparátu třeba pouze s jednou čočkou, jak dokazuje Google u stále aktuálních Pixelů řady 3.

Ty používají právě fotosenzory od Sony. Loňské Pixely 3 přitom v testu DxO Mark získaly 101 bodů. Letošní jednodušší Pixely 3a potom 100 bodů. Dokonce i predloňský Pixel 2 rovněž se senzorem od Sony má skóre o dost vyšší než nová top Xperia, konkrétně 98 bodů.

Sony výsledek testů nedělá dobrou vizitku, ale prodej smartphonů je pro něj okrajová záležitost. Právě výroba komponentů pro jiné výrobce je klíčový byznys Sony. Vlastních smartphonů prodává oproti ostatním výrobcům minimální množství.