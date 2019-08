Tradiční velikáni v koncích. Oproti dravé konkurenci už nemají šanci

Samsung mobilní telefony vyrábí velmi dlouho, první model představil již v roce 1988 (Samsung SH-100). Apple takový veterán na trhu není, ale svůj první iPhone představil již před 12 lety, což už nějaký pátek je. Zbylé velké tradiční značky potom míří doslova k zániku, nestačí na čínskou konkurenci.

Současná světová dvojka, o které se vzhledem k situaci ohledně bezpečnostních rizik a sankcím ze strany americké vlády hodně píše, začala prodávat svůj první mobil v roce 2004. Šlo o běžný jednoduchý model určený pro CDMA sítě. Svůj první smartphone se systémem od Googlu (Huawei U8220) uvedl Huawei až v roce 2009. Tedy vzápětí po uvedení vůbec prvního smartphonu s Androidem. Řada dalších modelů tohoto výrobce byla prodávána pod logy operátorů, kteří si je v té době u neznámé značky nechali vyrábět.

Na značku Huawei zkrátka nikdo neslyšel. Naprosto stejnou strategii zvolilo i HTC. Ovšem o několik let dříve. HTC původně na vyspělých trzích prodávalo pouze přístroje označené logem operátora. V Asii potom používalo od roku 2004 značku Qtek. Značku HTC začala firma na své smartphony dávat až v roce 2006 s příchodem modelu TyTN.

Jenže časy se mění a někdejší průkopník na trhu se smartphony je nyní u konce s dechem. Původně vyráběl smartphony se systémem Windows Mobile od Microsoftu a právě HTC je tím výrobcem, který vyrobil první smartphone s Androidem. Známý byl původně pod označením HTC Dream, na trh byl ovšem uveden jako T-Mobile G1.

Nyní je o smartphony HTC, které v případě vrcholných modelů díky výbavě stále patří na špičku, nulový zájem. Značka se podle analytické společnosti Counterpoint Research nedostala ani do první desítky největších výrobců smartphonů v letošním druhém čtvrtletí. Už dříve HTC odprodalo svůj vývojový tým Googlu, jeho smartphony Pixel navíc vyráběl jen u prvních dvou generací.

Lépe na tom není ani další legendární značka. Sony začalo vyrábět mobily už v roce 1997. Po neúspěchu spojení se společností Ericsson to na rozdíl od této legendární švédské firmy zkouší s výrobou smartphonů dále. Přes řadu špičkových unikátních nových modelů je i Sony na dně.

Ve druhém čtvrtletí prodala tato japonská společnost o 30 procent smartphonů méně než před rokem. Jestliže ještě za celý rok 2018 prodalo Sony 6,5 milionu smartphonů a o rok dříve dokonce 13,5 milionu, tak letos muselo své plány upravit. Původně zamýšlelo prodat pět milionů, střízlivější předpoklady jsou nyní samotným Sony odhadované na pouhé čtyři miliony.

Přitom nedávno Sony uvedlo naprosto vrcholný model Xperia 1 s netradičním „nudlovitým“ displejem s poměrem stran 21:9 a skvělou výbavou (více viz Budou to nejdelší smartphony na trhu. A nevypadají vůbec špatně). Zajímavé je, že sice s obrovským odstupem, ale přesto patří značka Sony na poli smartphonů podle dostupných čísel jen letos mezi deset nejprodávanějších na evropských trzích. Třeba na českém trhu by měly být smartphony Sony sedmé nejprodávanější. Jinde je tomu však jinak.

Prodeje smartphonů ve druhém čtvrtletí roku 2019 podle Counterpoint Research

Další firmou ve „volném pádu“ je LG, které stejně jako HTC patří mezi velké inovátory na poli smartphonů. Výčet všech inovací LG by vydalo na samostatný článek. V letošním druhém čtvrtletí se však prodeje LG propadly meziročně o 21 procent.



LG má v nabídce také zajímavé modely, například jeden z prvních 5G smartphonů V50 (více viz Mají šikovné inovace, které vás pravděpodobně nebudou zajímat). Navíc je prodává za příznivé ceny. LG však ztratilo punc kvality a oproti svému jihokorejskému kolegovi se mu nedaří (více viz Tahoun inovací je na dně. Nové modely jsou přitom výhodné a unikátní). Na našem trhu by měla být značka LG v prodejích smartphonů až za Sony.

Ovšem na rozdíl od výše zmiňovaných značek není výroba smartphonů pro LG nijak klíčová. LG je obrovský koncern, který kromě různých součástek pro smartphony například vyrábí i Coca-Colu pro jihokorejský trh.

LG na rozdíl od HTC a Sony stále patří mezi největší výrobce smartphonů na světě, podle společnosti Counterpint mu náleží osmá pozice. Předehnal tak i znovuzrozenou značku Nokia, které se po slibném návratu na trh se smartphony přestalo dařit.

Pod novým vlastníkem HMD Global se prodeje nokií v letošním prvním čtvrtletí propadly na pouhých 3,1 milionu kusů. Ve druhém čtvrtletí se prodeje už zvedly na 4,8 milionu kusů. To je tedy více, než kolik smartphonů plánuje vyrobit Sony za celý rok a něco přes polovinu prodaných smartphonů LG.

Oproti gigantům jsou to ovšem nicotná čísla. Tolik smartphonů Samsung nebo Huawei prodají za několik dní. Na „vině“ jsou čínští výrobci. Těm totiž v žebříčku Counterpoint patří v Top 10 hned šest míst. A tou poslední desátou je značka Realme, která patří čínskému koncernu BBK Electronics.

Do tohoto koncernu spadají obří výrobci Oppo a Vivo, kterým náleží pátá, respektive šestá příčka, a u nás asi nejznámější značka OnePlus, která však velké prodeje negeneruje. Smartphony Realme se přitom začaly prodávat teprve loni v květnu. A to v obrovské Indii. Nyní se podle analýzy serveru Digitimes očekává, že letos se smartphonů se značkou Realme prodá 10 milionů. Značka už expandovala i na vybrané evropské trhy.

Mezi dřívější giganty patří samozřejmě i Motorola. Ta je synonymem mobilních telefonů, jelikož s nimi na trh přišla jako první. Tato značka ale nyní patří rovněž čínskému Lenovu. Kolik se prodalo smartphonů Motorola, nelze z dostupných údajů zjistit. Lenovo uvádí prodeje všech svých smartphonů dohromady, tedy i těch, které nabízí pod vlastním jménem.

Ale ani Lenovo není na tom tak, jak před časem bylo. Bylo velkou „štikou“, vlastně první čínskou značkou spolu se ZTE, které vzalo západní trhy útokem. Ale nyní Lenovo (včetně smartphonů Motorola) vykazuje podle Counterpoint Research jen o něco větší prodeje než LG. Konkrétně 9,5 milionu kusů za letošní druhé čtvrtletí.

Z analýzy Counterpoint Research vyplývá, že kromě Samsungu se daří prakticky pouze čínským výrobcům. Prodeje Applu ve druhém čtvrtletí meziročně poklesly o 11,9 procenta, prodeje LG potom o 18,5 procenta. Nokia vykázala růst o 20 procent, jak už ale bylo řečeno, prodeje tradiční značky jsou pouhým stínem dřívější slávy.

Všechny čínské značky vykazují růst prodejů, a to i Huawei, kterému by se dařit příliš nemělo. Ovšem ten je nyní dravcem ve svém vlastním rybníku, Číňané jeho smartphony milují. Jedinou čínskou značkou, která vykázala pokles prodejů je Oppo. Jeho prodeje meziročně poklesly, ale jen o dvě procenta. Pokles prodejů smartphonů Oppo navíc vynahrazuje jeho zmíněný nový koncernový kolega Realme. Jeho prodeje vzrostly o extrémních 848 procent. Jde o start prakticky z nuly, což ale jen dokazuje, že i nová značka dokáže rychle vyrůst.