Sony Xperia 2 bude zmenšená jednička s parádní výbavou

Sony v posledních letech platí za specialistu na malé a výkonné smartphony. Xperie XZ1 a XZ2 totiž dozajista byly tím nejlepším, po čem mohl zájemce o kompaktní smartphone v posledních dvou letech sáhnout. Jenže od uvedení zmenšené XZ2 uplynul už více než rok a přímý nástupce je zatím v nedohlednu.

Xperia 1 při uvedení šokovala protáhlým displejem s poměrem stran 21:9. Z toho spolu s úhlopříčkou 6,5" pochopitelně nemůže vzejít kompaktní smartphone. Naopak, výška rovných 167 milimetrů telefon pasuje mezi nejvyšší.

Dvojka bude zmenšená jednička

Koho od případné koupě Xperie 1 odrazují právě větší rozměry, toho by dvojka mohla zaujmout. Proporce totiž mírně poklesnou. Jestliže se Xperia 1 chlubí mírami 72 × 167 × 8,2 mm, chystaná dvojka má měřit 68,3 × 158 × 8,3 mm.

Úhlopříčka se smrskne na stále zcela dostatečných 6,1 palce, vysoký poměr stran 21:9 zůstane. Displej bude celistvý, tedy bez výřezu nebo průstřelu. Reproduktor, senzory i čelní fotoaparát tak budou až nad ním. Sony v tomto zůstává konzervativní. Stejně tak je nadále věrné konvenčnímu snímači otisků prstů na pravém boku. Asistuje mu regulace hlasitosti, vypínací tlačítko a mechanická spoušť fotoaparátu. I to je prvek, který v posledních letech vídáme zřídkakdy. Na levém boku je pak jen těsněním opatřený šuplík na SIM a microSD kartu.

Stěhování trojitého fotoaparátu

Přestože z přední strany jsou oba modely, tedy Xperia 1 a 2, dosti podobné, pohled na záda odhalí zásadní rozdíl.

Je jím přemístění celého fotomodulu, který čítá tři objektivy, ze středu zad do levého horního rohu. Parametry foťáku sice nejsou známy, ale nabízí se varianta, že si jej novinka vypůjčí od jedničky.

Ta kromě primárního objektivu s 26mm ohniskovou vzdáleností disponuje čočkou s širokoúhlým záběrem a také teleobjektivem, který poskytuje dvojnásobný optický zoom (ohnisková vzdálenost 52 mm). Ve všech případech je optika doplněna o 12megapixelové snímače.



Nejrychlejší snapdragon

Mozkem telefonu bude Snapdragon 855 doplněný nejméně 6 GB operační paměti. Datové úložiště by mělo mít kapacitu 128 GB. Jenže kombinace 6/128 GB není u top modelu (byť zmenšeného) žádný zázrak, proto se spekuluje ještě o verzi 8/256 GB. Připomeňme, že Xperia 1 půjde do prodeje ve variantách 6/64 a 6/128 GB, přičemž 64 GB je v době, kdy jsou u top modelů k mání i 512GB verze, žalostně málo. Aspoň, že smartphony Sony většinou disponují kompenzací v podobě paměťového slotu.

Vysoká výdrž a zřejmě i cena

Otázku použitého akumulátoru dostupné zdroje nezmiňují, odpíchnout se však opět můžeme od Xperie 1. Ta má článek kapacity 3 300 mAh a vzhledem k menšímu displeji u dvojky neočekáváme větší. Nicméně xperie jsou známé výbornou výdrží a i s papírově menšími bateriemi nebývá nabíjení obden nic výjimečného.

Redakce serveru PhoneArena uvádí, že by Xperia 2 mohla být uvedena během října. Otázka ceny je nejistá, nízká nicméně rozhodně nebude. Xperia 1 jde totiž do boje o zákazníky s cenou 23 990 korun, zmenšené dvojče by mohlo být jen o něco málo levnější.