Samsung ukázal véčko Z Flip při předávání Oscarů, dva dny před premiérou

Očekávaný ohebný smartphone Galaxy Z Flip měla firma poprvé ukázat až zítra na tiskové konferenci v San Francisku, ovšem večer předávání filmových cen se zjevně zdál Samsungu jako lepší příležitost, jak nalákat zájemce. Reklamu na své nové véčko tak překvapivě odvysílal dříve, než se čekalo.

V reklamním spotu tak můžeme vidět vzhled telefonu ze všech stran a také princip ohybu těla, který potvrzuje formu véčka. To znamená rozměry běžného smartphonu s možností jej přeložit v půli. Zároveň bylo možné v klipu spatřit několik funkcí, které tato konstrukce umožní: třeba videohovor, kdy telefon položíte na stůl a vrchní část sklopíte do úhlu 45 – 90 stupňů, abyste měli obrazovku namířenou přesně na váš obličej. To samé lze využít i při focení selfie snímků.

Prozrazena byla také funkce vnějšího (barevného a dotykového) displeje, na kterém půjdou třeba i přijímat hovory. Každopádně bude velmi malý, tak akorát na zobrazení notifikací či času. Vedle něj se nachází dvojice zadních fotoaparátů. V reklamě lze také vidět dvě barevné varianty – černou a fialovou, obě v lesklém provedení.

Reklama také skrývá text psaný drobným písmem. Stojí v něm, že si „uživatelé mohou na středu obrazovky povšimnout rýhy, která je běžnou charakteristikou pro tento typ displeje“. Samsung tak už dopředu přiznává, že stejně jako u modelu Fold, i zde bude přítomná rýha v místě, kde je obrazovka ve složeném stavu nejvíce ohnutá.

Na zítřejší tiskové konferenci tak už zbývá jen oznámit specifikace telefonu, které mají podle uniklých informací zahrnovat 6,7palcový (vnitřní ohebný) displej s rozlišením 2 636 x 1 080 pixelů, a 1,06palcový vnější displej (300 x 116 pixelů), procesor Snapdragon 855+, 8 GB operační paměti, 256 GB prostoru pro data, 3 300mAh baterii, bezdrátové nabíjení a operační systém Android 10. V prodeji by měl být už 14. února za cenu 1 500 eur, tedy asi 37,5 tisíce korun.

Na internetu lze dále najít už několik videí od lidí, kteří měli možnost si véčko od Samsungu vyzkoušet: