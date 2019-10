Oficiálně: Samsung chystá smartphonové „véčko“ s ohebným displejem

Zatímco ohebný model Galaxy Fold už lze několik týdnů na vybraných trzích zakoupit, Samsung už patrně pracuje na dalších ohebných smartphonech. Nový koncept, který firma představila v rámci vlastní konference pro vývojáře, je na rozdíl od modelu Fold kompaktnější. Na podobném typu zařízení už pracuje i výrobce Motorola, který touto formou hodlá oživit legendární „véčko“ Razr.

Principem modelu Fold bylo, aby se vám do kapsy vešlo zařízení, které lze v případě potřeby rozložit do velikosti tabletu. Tento nový nepojmenovaný typ mobilu bude naopak cílit na to, aby modely standardních rozměrů byly ještě kompaktnější. Vypůjčuje si už roky ověřený princip „véčka“, tedy rozklápěcího těla telefonu.

Samsung tento typ telefonu pouze využil pro prezentaci svého nového uživatelského rozhraní One UI 2, respektive jeho možností do budoucna. Je jasné, že po softwarové stránce se už výrobce připravuje na budoucnost, která bude vyžadovat po uživatelském rozhraní jistou míru přizpůsobení se různým typům ohebných obrazovek.

Povšimnout si z krátkého videa lze ještě průstřelu displeje, což je vlastně vcelku zajímavé: stále se totiž na ohebné displeje nahlíží jako na něco čerstvého, u čeho je experimentování s různými vykrojeními pro přední fotoaparát vcelku odvážné. Na druhou stranu ale máme za to, že pokud bychom si pro toto poslání obrazovkových experimentů měli vybrat jednu firmu, bude jí právě Samsung.

„I když se nemůžeme vyjádřit k budoucím produktům, společnost Samsung se zavázala být průkopníkem v oblasti kategorie skládacích zařízení, včetně investic do vývoje nových tvarových řešení (tzv. form factors). Z první ruky jsme viděli, že skládací kategorie má obrovský potenciál, a protože neustále přinášíme nové zkušenosti našim zákazníkům, zveme naše vývojáře na tuto cestu s námi. Nemůžeme se dočkat nových nápadů a řešení, které přinesou v souvislosti s novými tvarovými řešeními a naším novým rozhraním One UI 2,“ komentuje koncept David Sahula, tiskový mluvčí společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.



Žádné další informace k tomuto zařízení nemáme, a zatím tak zůstane pouze v rovině virtuálního konceptu. Loni kupříkladu na této konferenci Samsung poprvé ukázal ohebný prototyp, jehož jsme se po problémech s uvedením na trh dočkali až minulý měsíc, a to ještě jen na vybraných trzích. Jak daleko je tedy ohebné „véčko“? Doufáme, že příští rok budeme vědět víc.