Překupníci si mnou ruce. Na výjimečném samsungu pořádně vydělají

Hongkongští překupníci vycítili šanci, jak si na aktuálně nedostatkovém zboží přilepšit. Krátce po zahájení prodeje v Jižní Koreji totiž na hongkongský šedý trh dorazila první várka dlouho očekávané revoluční novinky Samsungu. Ta už sama o sobě není levnou záležitostí: na domácím trhu vyjde Galaxy Fold na zhruba 2,4 milionu jihokorejských wonů, tedy v přepočtu přibližně 47 tisíc korun. To ovšem není nic oproti prodejní ceně, kterou nastavili překupníci v Hongkongu.

Podle informací portálu Forbes je skládací Samsung Galaxy Fold k dostání hned v několika obchodech ve čtvrti Mong Kok, a to za astronomickou částku 38 tisíc hongkongských dolarů, což je v přepočtu téměř 114 tisíc korun. Tedy téměř dvaapůlnásobek oficiální jihokorejské ceny.

Tak vysokou částku americký portál přisuzuje faktu, že v první vlně bylo do prodeje uvolněno velmi omezené množství skládacího samsungu. Podle jihokorejských zdrojů to mělo být údajně pouze tisíc kusů. A to je opravdu málo. Fakt, že telefon nebyl k dostání na žádném jiném trhu, tudíž s cenou na šedém trhu udělal své.

Vysoká cena Samsungu Galaxy Fold není ovšem záležitostí pouze hongkongských překupníků. V přepočtu stotisícikorunovou hranici totiž novinka atakuje i na aukčním portálu eBay, v provedení 5G je přitom klidně o další tisíce dražší. Třeba prodejce honestkr z Jižní Koreje nabízí Galaxy Fold 5G za 4,5 tisíce dolarů, tedy v přepočtu za zhruba 105,5 tisíce korun.

Najdou se nicméně i „solidnější“ prodejci, kteří za stejný model požadují v přepočtu méně než 90 tisíc korun. I to ovšem v případě, že budou s prodejem úspěšní, znamená zhruba 85% zisk.



Šance se jim ovšem snižují. Od středy 18. září je totiž Galaxy Fold oficiálně k dostání kromě Singapuru například i v Německu, Velké Británii či ve Francii. Hongkongští zájemci mají nicméně stále smůlu, termín oficiálního uvedení skládací novinky na jejich trh není doposud znám. Zdejším nedočkavým jedincům tak nezbude nic jiného, než přistoupit na hru překupníků.