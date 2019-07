Za čtyři měsíce překopali revoluční telefon. Teď se už může prodávat

Na skládací Samsung se čekalo několik let, firma ho následně představovala na pokračování. Něco řekla loni v listopadu v San Francisku, pak cosi naznačila v únoru na veletrhu MWC a poté ho nakonec oficiálně představila v dubnu, kdy oznámila zahájení prodeje a začala brát předobjednávky.

Do prodeje se nakonec dostalo jen pár kusů, které jsou teď zajímavým suvenýrem pro sběratele. Jeden takový jsme krátce vyzkoušeli. Jenže následně se ukázalo, že telefon nebyl dodělaný.

Přišlo se na to při novinářských testech, kdy uživatelé sloupávali ochrannou fólii na displeji v domnění, že je to jen ochrana nového kusu. Jak je tomu u drtivé většiny přístrojů na trhu. Problémy byly i s kloubem telefonu.

Samsung začal telefon upravovat a teď oznámil, že je vše hotové a Galaxy Fold se začne prodávat v září. Tedy zhruba o pět měsíců později, než byl původní plán. Což je vlastně rekordně krátká doba. Není jasné, co výrobce udělal s již vyrobenými původními kusy, jestli je předělal nebo rozebral na díly.

A co se změnilo? Na první pohled skoro nic, při detailním zkoumání jsou patrné změny na kloubu, a to na obou stranách. Prohlédnout si je můžete na fotografiích, upravený model je ten přední, původní ten zadní.

Dále Samsung upravil i onu fólii. Aby nelákala k odstranění, protáhl ji až za rámeček displeje, takže v podstatě už nebude patrná. To však nejsou jediná vylepšení, displej je nově i podložený kovovými vrstvami, což by mělo displej ochránit. Zmenšila se i mezera mezi kloubem a tělem telefonu.

Samsung provádí poslední testy a v září začne telefon prodávat na vybraných trzích. Tedy pravděpodobně na stejných, jako původně. A to jsou ty největší světové trhy, mezi které Česko nepatří. Jestli to bude platit i pro upravenou verzi telefonu, není jasné, výrobce slibuje zahájení prodeje upřesnit začátkem září. Cena by se pak měla pohybovat okolo 50 000 korun.