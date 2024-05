„Zeptala jsem se těch kluků, jestli vůbec vědí, co pokřikují, co to znamená,“ popsala MF DNES Turnerová. Fanoušci Sparty jí měli odvětit, že nevědí. Při vystupování však na ženu křičeli, že příští stanice bude Auschwitz, tedy koncentrační tábor Osvětim.

„Kluby jsou za své fanoušky odpovědné i mimo stadion, jsou to právě fanoušci, kteří určují kulturu klubu,“ míní Turnerová.