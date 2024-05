Fanoušci versus hooligans. Do kotle chodí tátové, Jude Slavie je štve

Kluby si musí vymezit, koho na stadionech chtějí Fotbalové kluby za chování fanoušků mimo stadion nemohou, říká Zdeněk Tomíček, advokát, který se specializuje na sportovní právo. „Kluby se snaží prostředí kultivovat, ale nemohou nést odpovědnost za chování jedinců jen na základě jejich fotbalových sympatií,“ říká právník. Jakou mají kluby za své fanoušky právní zodpovědnost?

Kluby mají za své fanoušky disciplinární odpovědnost dle disciplinárních řádů. Primární odpovědnost je za činnost fanoušků v rámci domácích utkání. Opakované jsou pokuty za pyrotechniku, nedovolené pokřiky a tak dále. Tresty zde mohou být ve formě peněžité pokuty až do výše 5 milionů korun, odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu, popřípadě za určitých podmínek též kontumace utkání. Vidíte v práci s fanoušky nějaký kladný vzor ze zahraničí, kterým by se mohly české kluby inspirovat?

Za mne je velmi dobrým vzorem anglická cesta. Osobně ještě více sympatizuji s fanouškovským přístupem v USA, ale dostat se na jejich úroveň bude extrémně složité, ne-li nemožné. Jeden můj kamarád z fotbalového prostředí mi povídal, že jeho velmi blízký přítel z USA vždy říká: „We like violence on the fields, you like violence in the stands.“ (My máme rádi násilí na hřišti, vy máte rádi násilí na tribuně, pozn. red.) Bohužel je to naprostá pravda. Myslím, že každá změna přichází nejprve ve změně v myšlení a pak v samotné realizaci. Kluby si musí jasně vymezit a uvědomit, koho na stadionech chtějí. Z typu fanoušků pak vycházejí i související bezpečnostní rizika. Pokud v tom budou mít kluby jasno, pak se prostředí začne rychle zlepšovat.