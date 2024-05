Přežil jsem rakovinu, jsem spokojený, říká Kajínek. A trvá na obnově procesu

Jakých sedm let to bylo?

Sedm let života v podmínce bylo žití pod Damoklovým mečem. Miloši Zemanovi jsem a vždycky budu neskonale vděčný za milost, ale sedm let je maximální podmínka, kterou jsem v téhle zemi mohl dostat. Vůbec by mi nevadila, kdyby hrozba návratu do vězení byla za úmyslný trestný čin, ale tato byla na všechny trestné činy, což znamená i za neúmyslný čin. A když třeba jezdíte hodně autem jako já, tak se může stát cokoliv.

Stále bych se rád dopracoval k tomu, aby buďto byl ustanoven skutečný pachatel, anebo aby soud dokázal říct, že já jsem to nebyl. Všichni víme, kdo to udělal.