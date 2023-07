Kajínek hledá jiného vraha, možná je opravdu nevinný, říká Josef Klíma

Jak je možné, že datum narození ve vašem rodném listu nesedí?

Měl jsem se jmenovat Josef po tátovi, a když to mámě těsně nevyšlo na jeho svátek, přemluvila porodníka, aby zfalšoval zápis, takže mám všude uvedeno 19. března.

Mamince bylo v té době 41 let, měl jste o 15 let starší sestru. Plánovali vás?

Spíš nedopatření. Táta se vrátil na jaře v roce 1945 z koncentráku v Terezíně. Zavšivený, vážil 43 kilogramů. Doma ho pak asi vykrmili a nějak se vzchopil. V porodnici se potom na maminku – rodičku v letech – chodily dívat ženské z celé porodnice. A později, když už byl starej a máma, jejíž otec vlastnil hospodu, mu vařila poctivá česká jídla, on si je ředil vodou a zlobil se na ni: „Tohle žrát nemůžu, ty děláš samé těžké omáčky, ale já mám pořád něco se žaludkem. Jo, to v Terezíně, tam jsem byl zdravej!“